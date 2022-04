Parmi les systèmes de chauffage les plus performants disponibles aujourd’hui sur le marché, on trouve les planchers chauffants. Il s’agit d’un dispositif à la pointe de la technologie, qui permet de chauffer efficacement votre intérieur toute l’année. Il offre plusieurs avantages, mais présente aussi quelques limites. Il convient donc d’en apprendre un peu plus à son sujet avant de l’installer chez vous.

Comment fonctionne un plancher chauffant ?

Avant toute chose, il faut savoir que le plancher chauffant peut fonctionner grâce à deux différents dispositifs : des câbles électriques ou un réseau de tuyaux hydrauliques. Selon le modèle choisi, les câbles ou les tuyaux sont intégrés au plancher de la pièce à chauffer. Le tout est ensuite alimenté par une chaudière qui peut être à gaz, à bois, dotée de capteurs solaires, etc.

Le système ainsi installé peut servir à chauffer une ou plusieurs pièces de la maison. Contrairement aux tout premiers modèles qui chauffaient trop, ceux fabriqués actuellement produisent une inertie plus douce. Vous pourrez donc profiter d’un confort de vie optimal. Ce type de chauffage peut être installé dans les maisons neuves à Saint-Hippolyte ou ailleurs. On peut aussi l’installer dans les anciennes maisons, mais il faut tenir compte de l’ampleur des travaux nécessaires.

Quels sont les différents types de planchers chauffants ?

Il existe plusieurs types de planchers chauffants qui se distinguent principalement selon leur mode de fonctionnement. Vous pourrez en effet choisir entre :

Le plancher chauffant électrique

Le plancher chauffant hydraulique

Le plancher chauffant à dalle sec

Le plancher chauffant réversible.

Peut-on installer soi-même un plancher chauffant ?

A moins d’être un artisan ou un professionnel certifié RGE, vous ne pouvez pas installer vous-même un plancher chauffant chez vous. Ce genre de dispositif requiert un savoir-faire spécifique, ce qui signifie que seuls des experts du domaine sont habilités à procéder à leur installation. Ils peuvent ainsi vous garantir le respect strict des différentes normes, et vous donnent également accès aux éventuelles aides de l’Etat liées à ce type d’installation.

Quels sont les avantages et les inconvénients des planchers chauffants ?

Comme vous pouvez vous en douter, les planchers chauffants présentent un grand nombre d’avantages très intéressants. Parmi eux on peut citer :

Les économies à faire, car il s’agit d’un système de chauffage très économique qui fera baisser votre consommation en électricité

Le confort de vie apporté par un sol tiède en tout temps, et la liberté de pouvoir aménager votre intérieur selon vos envies

Une bonne performance et un rendement important

Une chaleur douce et constante qui vous procure une réelle sensation de bien-être

La possibilité d’avoir de la chaleur en hiver et de la fraîcheur en été

L’éligibilité aux aides financières de l’Etat, etc.

Il faut noter que ce dispositif présente également quelques inconvénients que l’on peut résumer comme suit :

Le rehaussement du plancher

Une installation coûteuse

L’incompatibilité avec certains revêtements de sol

L’incompatibilité avec certaines pièces de la maison.

Ainsi, vous en savez désormais assez sur les planchers chauffants pour décider s’ils conviennent ou non pour le chauffage de votre logement.