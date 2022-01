Le marché de la bougie est assez concurrentiel, mais certaines marques comme Yonunki se démarquent assez facilement. Cela est possible grâce aux recettes, aux ingrédients naturels et français qui sont utilisés. Si vous souhaitez profiter de fragrances de grande qualité sans dépenser des fortunes, nous vous conseillons de vous rendre sur cette boutique de bougies parfumées, vous ne serez clairement pas déçu par le rendu.

Des ingrédients français, naturels et végétaux

Généralement, lorsque nous évoquons les bougies, nous pensons rapidement à la paraffine, mais celle-ci est au cœur de nombreux débats. En effet, certains estiment qu’elle peut rejeter dans l’atmosphère des substances problématiques pour la santé et l’environnement. C’est donc pour cette raison que la fabrication des bougies végétales chez Yonunki repose sur certaines conditions.

Vous avez de la cire de soja sans OGM, européenne, et elle n’est pas coupée avec d’autres cires comme celle d’abeille ou encore la coco et la paraffine.

Vous trouverez des parfums naturels et français, ils sont sans CMR et surtout sans phtalates.

Ils répondent à toutes les normes notamment de l’IFRA, vous pouvez donc utiliser au quotidien les bougies en profitant au maximum des odeurs.

Les mèches ne sont pas traitées chimiquement, elles sont écologiques et conçues avec du coton et une âme en papier pour que la combustion soit parfaite.

La taille des mèches a été sélectionnée avec la plus grande rigueur afin d’augmenter la durée de vie de la bougie.

Chez Yonunki, la qualité est au centre de toutes les préoccupations, il s’agit d’un atelier situé en Alsace et il est à taille humaine. N’hésitez pas à vous rendre sur la boutique en ligne puisque les prix sont très agréables. Pour une bougie végétale au chocolat chaud ou popcorn par exemple avec un poids de 200 grammes (90 grammes de cire), vous aurez une durée de vie de 50 heures environ. Elles sont notamment conçues pour une pièce de vie de 25 mètres carrés, cela permet de diffuser plus facilement les arômes.

Quel est le contenu de la boutique de Yonunki ?

La créatrice ne cesse de développer des recettes et des idées afin de combler les clients. Les avis déposés sur le site et sur Google vous montrent que la qualité est réellement au rendez-vous. Vous trouverez alors des bougies avec des bijoux, des bougies parfumées avec des fragrances qui proviennent de Grasse et certaines contiennent des huiles essentielles bénéfiques pour votre santé. Il y a des contenants présentés avec un socle ou une petite boîte, voire un sac kraft.

Quelques nouveautés sont à prévoir, vous trouverez des sprays d’ambiance notamment au mono ainsi que des bougies de massage à la coco et des fondants qui sont vendus sous la forme d’une tablette. N’hésitez pas à suivre le compte Instagram, vous trouverez toutes les informations ainsi que des vidéos de présentation pour l’ensemble des bougies.