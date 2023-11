Une idée déco de Noël fait main en compagnie de vos enfants

Noël est sans aucun doute la fête la plus prisée des petits et des grands. C’est l’occasion de passer de bons moments en famille, entre amis autour de bons repas, de cadeaux. Avant Noël, on peut organiser avec les enfants de petits ateliers créatifs.

À l’abri du mauvais temps, on se retrouve tous ensemble autour d’un bon chocolat chaud et on cherche de nouvelles idées déco. Les enfants sont très impatients de découvrir les cadeaux au pied du sapin. Pour les faire patienter dans la joie et la bonne humeur, le DIY est idéal. Ils seront ravis de participer à la déco de Noël.

Idée déco de Noël, l’imaginaire des enfants est dingue

Toutefois, cartes de vœux, boules, guirlandes, calendriers de l’avent, le fait main est aujourd’hui une vraie tendance. Le DIY permet aux enfants de créer des décorations, de participer activement à la fête de Npël. Quoi de mieux que de passer de bons moments en famille et construire de belles décorations ? Toutes les idées sont bonnes à prendre pour faire rentrer la magie de Noël dans la maison. Pourquoi ne pas construire une guirlande avec des coquillages ramassés cet été à la plage ?

Pour Noël, les enfants pourront aussi fabriquer des boules, des figurines avec de la pâte à sel. C’est facile à faire et on peut ensuite peindre à sa guise les objets. Les enfants vont adorer partager ce type d’activités avec vous. Sur Internet, on trouve des tutos pour construire des boîtes aux lettres, des décorations originales avec tout ce que l’on a sous la main, bocaux de verre, rouleaux de papier toilette, cartons, à vous de dénicher les meilleures idées.

Noël approche

D’une part, pour patienter dans la bonne humeur, pourquoi ne pas réunir vos enfants et satisfaire leur créativité en fabriquant des décos de Noël ? Pour attendre sagement le père Noël, les enfants vont adorer se plonger dans la magie de Noël. D’autre part, la couronne est incontournable. Après avoir ramassé des pommes de pin, des branches de sapin, ils pourront réaliser une belle couronne, la décorer à leur guise. Fabriquer de la déco de Noël avec de la récup, c’est très tendance, rouleaux de papier toilette, bocaux de verre, carton, feutrine.

Toutefois, on n’est pas nécessaire de dépenser des fortunes pour décorer sa maison, son sapin. Avec un peu d’imagination, les enfants se lanceront avec joie dans un bricolage facile, ludique et original. Pourquoi ne pas réaliser une belle guirlande avec des pâtes( des papillons), on les peint en doré, on les saupoudre de paillettes, on les accroche sur un ruban et le tour est joué.