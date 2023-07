Voici le prix nécessaire pour construire une douche italienne dans une salle de bain moderne

Vous vous posez sans doute la question : « Quel est le prix d’une douche italienne ? » Cette question est légitime, compte tenu du succès grandissant de ce type de douche dans les foyers modernes. L’élégance, le confort et la praticité d’une douche italienne en font un choix privilégié pour beaucoup. Mais il convient de noter que le coût d’une telle installation peut varier grandement en fonction de divers facteurs.

Quel est le prix d’une douche italienne ?

Le prix d’une douche italienne dépend notamment de la taille, des matériaux utilisés, des fonctionnalités incluses et de la complexité de l’installation. En termes de coût brut, vous pouvez vous attendre à payer entre 1000 et 5000 euros pour une douche italienne standard. Ce prix peut grimper jusqu’à 7000 euros ou plus pour une douche personnalisée ou de luxe. À cela s’ajoutent les frais d’installation, qui peuvent varier en fonction de l’expertise du professionnel sollicité.

Pour ceux qui sont soucieux de leur budget, il existe des options moins coûteuses. Une solution serait d’opter pour une douche de plain-pied, également appelée douche à l’italienne, qui peut être installée pour environ 500 euros. Il est toutefois recommandé de prévoir un budget supplémentaire pour les imprévus lors des travaux.

Faire appel à un professionnel pour installer une vraie douche italienne

La question du prix d’une douche italienne étant réglée, penchons-nous sur un autre aspect crucial : l’installation. Il est vivement recommandé de faire appel à un professionnel pour installer une vraie douche italienne. Non seulement cela garantit une installation correcte et sécurisée, mais cela peut aussi vous éviter des coûts imprévus à long terme.

Un professionnel qualifié possède l’expertise nécessaire pour s’assurer que votre douche italienne est installée correctement. Par exemple, il s’occupera de l’étanchéité, un aspect souvent négligé par les bricoleurs du dimanche. Une mauvaise étanchéité peut entraîner des problèmes d’infiltration d’eau et causer des dommages importants à votre salle de bain. Un professionnel s’occupera également de l’installation des canalisations et de la mise en place des carrelages, garantissant ainsi une finition impeccable.

Il faut également noter que l’installation d’une douche italienne nécessite une certaine compétence technique. Un professionnel possède les outils appropriés et l’expertise nécessaire pour effectuer le travail rapidement et efficacement. Il pourra également vous conseiller sur le choix des matériaux et des fonctionnalités, en fonction de votre budget et de vos préférences.

En réfléchissant bien, faire appel à un professionnel pour installer une douche italienne est un investissement judicieux. Vous bénéficiez non seulement d’une installation de haute qualité, mais vous vous épargnez également les tracas et les coûts potentiels d’une installation mal réalisée. Alors, avant de vous lancer dans l’installation de votre douche italienne, pensez à engager un professionnel. Vous ne le regretterez pas.