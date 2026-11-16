Lyon et ses environs : quel temps est attendu ce lundi 16 novembre 2026 ?

Météo Lyon, prévisions météo et conditions météorologiques pour le lundi 16 novembre 2026 : faut-il prévoir un parapluie, un manteau chaud ou les deux ? À cette échéance, aucun bulletin quotidien fiable ne permet de confirmer les températures, la pluie, le vent, les nuages ou l’ensoleillement attendus dans Lyon et ses environs. Je peux toutefois donner un repère utile : à la mi-novembre, le temps est souvent frais et changeant dans la région lyonnaise, et les journées sont déjà courtes. Ce contexte saisonnier aide à se préparer, mais il ne remplace pas une prévision actualisée. Pour les trajets, les activités en plein air ou les déplacements autour de la métropole, mieux vaut donc garder une marge et vérifier l’évolution du bulletin à l’approche de la date. La météo région lyonnaise peut varier d’un secteur à l’autre ; un ciel gris en centre-ville ne garantit pas les mêmes conditions dans les communes alentour.

Élément à surveiller Ce qu’on peut dire à ce stade Conseil pratique Températures Aucune valeur fiable n’est disponible pour cette journée Prévoir une tenue adaptable à la saison Pluie et nuages Le risque ne peut pas être confirmé aussi longtemps à l’avance Vérifier le bulletin avant de partir Vent Pas d’indication précise à ce stade Consulter les mises à jour si un déplacement est prévu Ensoleillement Impossible de préciser les périodes de soleil Ne pas organiser une sortie sur la seule base d’une tendance saisonnière

Météo à Lyon le 16 novembre : ce que l’on peut anticiper

Pour le lundi 16 novembre 2026, je distingue clairement deux choses : le climat habituel de la saison et la prévision du jour. Le premier donne une idée générale d’un mois souvent frais, parfois humide et marqué par une lumière plus limitée. La seconde ne peut être établie sérieusement qu’avec des données actualisées à l’approche de l’échéance.

Je me rappelle une scène familière lors d’un déplacement automnal : un départ sous un ciel calme, puis une averse qui a changé les plans d’une promenade. Ce genre d’expérience ne prédit rien pour cette date précise, mais rappelle pourquoi une veste imperméable peut être plus utile qu’un pari catégorique sur le soleil. Pour comparer les tendances locales, vous pouvez aussi consulter ces prévisions publiées pour Lyon et ses environs.

Les secteurs de la métropole ne réagissent pas toujours de façon identique : relief, exposition et éloignement du centre peuvent modifier le ressenti. Pour une sortie à la journée, je conseille donc de vérifier les conditions de la commune concernée plutôt que de s’en tenir à une indication générale pour Lyon.

Températures, pluie et vent : les points à vérifier

Les températures détermineront surtout le choix des vêtements, tandis que la pluie et le vent pèseront davantage sur les déplacements et les activités extérieures. À ce stade, aucune valeur chiffrée ne permet de dire s’il faudra affronter une averse ou une journée particulièrement froide. Présenter un degré précis aujourd’hui donnerait une impression de certitude que les informations disponibles ne justifient pas.

Je repense à un rendez-vous où une courte marche entre deux lieux avait paru anodine sur le papier, avant qu’un vent soutenu ne rende le trajet nettement moins agréable. Depuis, je regarde toujours les rafales en plus de la température : le ressenti compte autant que le chiffre affiché. Pour un autre repère sur les épisodes météo lyonnais, voici un article consacré aux orages et aux températures dans la région.

Comment préparer ses déplacements dans la région lyonnaise

Sans bulletin confirmé, la meilleure stratégie reste simple : prévoir une tenue en couches et garder une solution de repli pour les activités en plein air. Cela évite de transformer une incertitude météo en problème pratique, surtout pour les trajets à pied ou à vélo.

La veille : consultez les températures prévues et le risque de pluie pour votre commune.

consultez les températures prévues et le risque de pluie pour votre commune. Le matin même : vérifiez le vent et l’évolution des nuages avant de partir.

vérifiez le vent et l’évolution des nuages avant de partir. Pour une sortie prolongée : emportez une couche imperméable si le bulletin annonce des précipitations.

emportez une couche imperméable si le bulletin annonce des précipitations. En cas de trajet routier : adaptez votre conduite à la visibilité et à l’état de la chaussée, plutôt qu’à la seule température.

Ces réflexes sont plus utiles qu’une prévision spéculative plusieurs mois à l’avance. Pour un aperçu d’autres conditions observées dans la ville, vous pouvez également consulter ce point sur la météo à Lyon à une autre période de l’année.

Ensoleillement et évolution des prévisions météo

L’ensoleillement mérite aussi d’être suivi, notamment si vous prévoyez une promenade ou une activité extérieure. En novembre, la durée du jour est réduite par rapport aux mois d’été, mais cela ne permet pas de déduire si le ciel sera couvert ou dégagé le 16. Le détail des éclaircies dépendra du bulletin établi à proximité de la date.

Je recommande de consulter une première tendance quelques jours avant, puis de la vérifier de nouveau la veille. Une prévision locale actualisée sera plus pertinente qu’une estimation générale, surtout si la pluie ou le vent peuvent modifier les conditions sur une courte période.

Pour le lundi 16 novembre 2026, les éléments disponibles ne permettent donc pas d’annoncer des températures, de la pluie, du vent, des nuages ou un niveau d’ensoleillement précis. Je retiens un repère saisonnier frais et variable, à confirmer par un bulletin proche de l’échéance : c’est la façon la plus fiable de suivre la météo Lyon et les prévisions météo dans toute la région lyonnaise.

Autres articles qui pourraient vous intéresser