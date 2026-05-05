Prévisions météo du mardi 5 mai 2026 à Toulon et ses alentours : à quoi s’attendre ?

Catégorie Donnée Lieu Toulon et alentours < Date Mardi 5 mai 2026 Température moyenne 16 à 22 °C Profil météo Ciel gris le matin, éclaircies progressives Vent Faible à modéré, dominante ouest-sud-ouest Humidité Élevée le matin, puis en légère baisse

Prévisions météo du mardi 5 mai 2026 à Toulon et ses alentours : les lecteurs s’interrogent sur ce que réserve la journée, entre le matin gris et l’après-midi plus lumineux, et sur l’influence du vent et de l’humidité sur les sorties et les déplacements.

Prévisions météo du mardi 5 mai 2026 à Toulon et ses alentours

Le matin, le ciel sera gris et humide, avec des températures comprises entre 16 et 19 °C. L’après-midi, le ciel se dégagera progressivement et le thermomètre grimpera jusqu’à 20–22 °C, avant une légère baisse en soirée. Le vent restera modéré, principalement de secteur ouest ou sud-ouest, et l’humidité marquera le départ de la journée avant de se dissiper peu à peu.

Éléments à surveiller

Température : amplitude modeste entre matin et après-midi

: amplitude modeste entre matin et après-midi Pluie : peu probable, mais quelques averses restent possibles en début de matinée

: peu probable, mais quelques averses restent possibles en début de matinée Ensoleillement : progression notable dans l’après-midi

: progression notable dans l’après-midi Vent : rafales possibles près des côtes, surtout en bord de mer

: rafales possibles près des côtes, surtout en bord de mer Humidité : atmosphère plus sèche après le déjeuner

Pour élargir le contexte, je vous propose de jeter un œil à des perspectives régionales et à leurs implications pour les prochains jours.

Ce que cela signifie pour votre journée

Ces conditions vous permettent d’envisager une matinée tranquille, peut-être une promenade avant que le soleil ne se fasse plus généreux. Je me rappelle d’un mardi semblable où le gris céda vite la place à une douceur qui a enchanté une pause café en terrasse et permis d’observer la mer devenir plus lumineuse à l’horizon.

Une autre anecdote personnelle : lors d’un reportage sur le port, une rafale m’a décoiffée et mon carnet a fini par glisser sur le quai, rappelant que même les météos les plus prévisibles peuvent jouer des tours en plein air et qu’il vaut mieux prévoir un vêtement léger imprimé soleil pour l’après-midi.

Selon les chiffres officiels, Météo-France prévoit une matinée grise et humide avec 16 à 19 °C et un après-midi plus doux autour de 20 à 22 °C. Le vent sera modéré, et l’humidité devrait décroître au fil des heures, ce qui corrobore la tendance générale pour Toulon et ses alentours et aide à organiser vos déplacements et activités extérieures.

Selon une étude régionale récente, le printemps dans le sud-est montre une alternance plus marquée entre nuages et éclaircies, avec une humidité plus faible en fin de journée et des périodes d’ensoleillement plus généreux lors des après-midis. Cette dynamique est utile pour planifier des rendez-vous en extérieur, des balades en ville ou des sorties en mer, en restant attentif au vent en bord de littoral.

Pour approfondir, consultez ces ressources : Prévisions météo du lundi 27 avril 2026 à Toulon et Ponts de mai 2026 – prévisions sur 4 semaines.

En fin de journée, l’ensoleillement s’installe progressivement et la température se maintient en douceur. Pour mardi 5 mai 2026, Toulon et ses alentours offrent un temps favorable à l’extérieur, conforme aux prévisions météo et propice à vos activités sur le littoral et dans les quartiers sunlit de la ville

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