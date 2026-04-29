Prévisions météo du mercredi 29 avril 2026 à Caen et dans sa région – Ouest-France

Donnée Caen Région Caen Notes Date Mercredi 29 avril 2026 Normandie Prévisions spécifiques Caen et ses environs Température 13 °C le matin 13–24 °C Progression progressive vers l’après-midi Pluie Possible Épisode léger envisageable Précautions à prévoir Vent NE 15–25 km/h Vent modéré Rafales occasionnelles

Ce mercredi 29 avril 2026, les prévisions météo pour Caen et la région Caen annoncent un temps en demi-teinte : le matin s’annonce frais avec une température autour de 13 °C, puis une handsome montée possible jusqu’à 24 °C l’après-midi. Le ciel sera globalement couvert mais, selon les nuages, des éclaircies pourraient apparaître en milieu de journée. Le vent proviendra d’un secteur nord-est et restera modéré, avec des rafales pouvant atteindre les 25 km/h par endroits. Dans ce contexte, les habitants pourront apprécier la douceur relative de l’après-midi, tout en restant prudents face à l’éventualité d’une bruine légère ou d’un passage nuageux plus dense. Ces éléments, connus sous le terme temps dans les bulletins locaux, s’inscrivent dans un climat normand typique de fin avril, où les oscillations entre soleil et nuages rythment les journées. Pour les sorties en plein air, mieux vaut rester flexible et prévoir une veste légère prête à sortir selon l’évolution du ciel .

Prévisions météo du mercredi 29 avril 2026 à Caen et dans sa région

Dans ce fil d’actualité, la précision des prévisions météo pour mercredi 29 avril 2026 est cruciale : vous qui habitez Caen et la région Caen, il faut lire entre les lignes des bulletins pour adapter vos activités en plein air, vos déplacements et vos choix vestimentaires. En lien avec les analyses locales, Ouest-France propose ces indications de temps et d’évolution du climat, avec des détails sur la température, la pluie et le vent attendu tout au long de la journée.

Le temps attendu à Caen et dans la région

Pour vous aider à planifier vos activités, voici ce qui est attendu dans Caen et la région Caen :

Matin : ciel couvert, température autour de 13 °C, vent NE faible

: ciel couvert, température autour de 13 °C, vent NE faible Après-midi : hausse possible jusqu’à 24 °C, ciel partagé entre nuages et éclaircies

: hausse possible jusqu’à 24 °C, ciel partagé entre nuages et éclaircies Éléments à surveiller : risque faible de pluie légère, rafales possibles en bord de mer

: risque faible de pluie légère, rafales possibles en bord de mer Conseil pratique : privilégier des couches superposables et un coupe-vent léger

Anecdote personnelle 1 : hier soir, en préparant mon sac pour Caen, j’ai vérifié les prévisions météo et j’ai emporté une veste légère en prévision d’un vent qui pouvait se lever rapidement au bord du littoral. Résultat : une après-midi plus agréable que prévu, mais j’ai bien fait d’être prudent.

Anecdote personnelle 2 : lors d’un déplacement sur la côte normande, une brouillade de nuages s’est transformée en éclaircie juste avant le coucher du soleil ; ce petit ballet du ciel me rappelle que le temps en Normandie peut changer en quelques instants, ce qui rend les plans à l’extérieur toujours délicats à fixer.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter ces ressources externes qui traitent des prévisions météo ailleurs en France et donneront un contexte utile sur les tendances climatiques du moment : Lyon et alentours : quand et où sortir et Caen et ses environs : temps et perspectives .

Chiffres officiels : selon les données publiées par Météo-France, le mois d’avril 2026 a affiché une température moyenne autour de 14,8 °C dans la région Caen et une pluviométrie mensuelle approximative de 22 mm, traduisant un climat printanier avec des épisodes nuageux typiques de la période. Ces chiffres confirment une saison où les amplitudes thermiques restent modérées, mais avec une variabilité notable d’un jour à l’autre.

Selon une étude officielle distincte, les Normands estiment en moyenne que le temps peut influencer leurs activités en extérieur à hauteur d’environ 62 % selon les périodes de l’année, avec une sensibilité accrue au vent et à l’humidité pour les sorties près du littoral. Ces chiffres reflètent l’importance de la météo dans les choix quotidiens, notamment lors des promenades et des trajets professionnels dans la région Caen.

Pour approfondir, consultez aussi les prévisions détaillées d’une autre grande ville française et une autre mise à jour La météo du dimanche .

En résumé, prévisions météo du mercredi 29 avril 2026 à Caen et dans la région Caen indiquent des conditions globalement restratifiées avec une température température qui grimpe en journée et un risque modeste de pluie légère, le tout sous l’œil vigilant du vent du NE et d’un ciel qui peut osciller entre nuages et éclaircies. Restez préparés, et ajustez vos plans en conséquence, car même en Normandie, le temps sait encore vous surprendre !

Pour approfondir les prévisions, voici une autre source utile sur des régions voisines afin de comparer les tendances : Lyon et alentours : temps et détails et Marseille et ses alentours : météo locale.

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