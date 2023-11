Le grand retour du blazer oversize pour un automne chic 2023

Vous recherchez une pièce tendance pour ce début d’automne, le blazer oversize est à adopter d’urgence. Pour un look chic. Cette veste est idéale pour la mi-saison. Vous pourrez la porter avec une jupe, un jean ou un pantalon plus habillé. Le blazer oversize est devenu le joker du dressing féminin.

Cet hiver, on retourne aux sources avec des modèles à l’ancienne bien confortables. Le velours côtelé est très tendance. C’est vraiment la pièce à avoir dans sa garde-robe cet automne.

On joue les codes style collège avec le blazer oversize

Le blazer oversize, on le choisit avec des couleurs chaudes, des bruns, des ocres, des rouilles, du marine, du moutarde. En l’enfilant, vous aurez l’impression d’avoir pris la veste de votre compagnon, mais rassurez-vous, le blazer oversize est plus que jamais d’actualité cet automne. Il est chic, bien coupé. Il se porte aussi bien avec une robe, une jupe, un jean baggy. On a vu de très jolis modèles sur les tapis rouges.

Le blazer reste un véritable caméléon, il s’adapte à tous les styles. Il est idéal en journée et très chic en soirée. Il est omniprésent dans le dressing féminin. Le blazer oversize fait son grand retour pour notre plus grand plaisir, car c’est une pièce qui donne immédiatement beaucoup d’élégance à un look. On oublie le blazer un peu trop sage et on opte pour un modèle oversize.

Pour sublimer un style trop sage

Aujourd’hui, l’oversize est partout, robes, t-shirts, blouses, pulls. La pièce à avoir absolument cet automne est sans aucun doute le blazer oversize. Décliné en différentes matières, coloris, il accompagnera votre tenue avec beaucoup de style. Oversize ne veut pas dire se noyer dans un vêtement trop trop large, il faut trouver le juste milieu et adapter le vêtement à sa morphologie. Pour un look en journée, on choisit un blazer oversize à carreaux que l’on porte avec un jean, des baskets blanches ou des bottines.

Pour un côté plus rétro, on ajoute une paire de lunettes d’œil de chat, une casquette gavroche. En soirée, vous associerez votre blazer avec une petite robe noire, des bottines à talons ou une jolie paire d’escarpins. Le blouson oversize en cuir est aussi à adopter cet automne. Les modèles sont nombreux, à vous, de dénicher celui qui vous rendra irrésistible. Trouver la perle rare qui vous accompagnera au quotidien. Si vous aimez la seconde main, dirigez-vous vers les friperies, les sites d’occasion.

Si vous ne trouvez pas votre bonheur, filez au rayon homme, les coupes sont naturellement plus larges.