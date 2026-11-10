Festival Beauregard 2027 : les premiers artistes de la programmation sont dévoilés

Quels premiers artistes donnent déjà le ton de Beauregard 2027, et que peut-on attendre de la programmation musicale ? Le Festival Beauregard a dévoilé quinze noms pour son édition prévue du 30 juin au 4 juillet 2027, à Hérouville-Saint-Clair. The Strokes, Placebo, Angèle, Ninho, Vianney et Suzane figurent parmi les artistes annoncés, aux côtés de groupes et de talents aux univers plus singuliers. Rock international, pop, rap et électro : l’affiche cherche clairement à faire cohabiter plusieurs publics plutôt qu’à miser sur une seule couleur musicale. C’est une stratégie convaincante pour un festival de musique qui veut transformer cinq jours de concerts en rendez-vous partagé, sans demander à chacun d’aimer les mêmes refrains.

À ce stade, il s’agit d’une première sélection, pas du programme complet : les horaires, les autres noms et les détails pratiques restent à suivre. Je trouve l’équilibre intéressant, notamment parce que des groupes comme Placebo et The Strokes côtoient Angèle ou Ninho. Imaginez une bande d’amis qui hésite déjà sur sa journée : l’un vient pour le rock, une autre pour la pop, et le troisième attend surtout le rap. L’affiche leur donne une bonne raison de comparer leurs envies avant même l’ouverture des portes. Le festival normand mise ainsi sur la diversité, mais aussi sur la promesse très concrète de la musique live, au cœur du parc du château de Beauregard.

Festival Beauregard 2027 : les dates et les premiers artistes

La 19e édition se déroulera sur cinq jours, du mercredi 30 juin au dimanche 4 juillet 2027. Les premiers noms dessinent une affiche éclectique, même si toutes les journées ne sont pas encore détaillées et que la programmation complète reste à venir.

Repère Information annoncée Dates Du 30 juin au 4 juillet 2027 Lieu Parc du château de Beauregard, Hérouville-Saint-Clair Édition 19e édition Première annonce 15 artistes et groupes annoncés Styles représentés Rock, pop, rap et électro

Le chiffre à retenir est donc celui des quinze premiers artistes, et non celui d’une affiche définitive. Angèle avait été annoncée avant cette première vague, puis quatorze autres noms sont venus élargir la sélection. Cette progression permet au festival de révéler son orientation par étapes, tout en laissant encore de la place aux prochaines annonces.

Une affiche qui passe du rock au rap et à l’électro

The Strokes, Placebo, Royal Blood et DIIV donnent une place nette aux guitares, tandis qu’Angèle, Vianney et Adèle Castillon représentent des sensibilités pop différentes. Ninho, Tiakola et La Rvfleuze apportent une orientation rap, et Dimitri Vegas ouvre la porte à l’électro. Le mélange est assez large pour varier les ambiances, sans donner l’impression d’un assemblage au hasard.

Je me représente facilement le dilemme d’un groupe d’amis devant le programme : choisir un concert ensemble, ou se séparer pour retrouver chacun son artiste. C’est précisément là que l’éclectisme devient utile. Il attire des publics différents, mais oblige aussi les organisateurs à soigner le rythme des journées et les transitions entre scènes. Les horaires détaillés permettront de vérifier si cette promesse se traduit en parcours fluide.

Rock : The Strokes, Placebo, Royal Blood et DIIV.

The Strokes, Placebo, Royal Blood et DIIV. Pop : Angèle, Vianney et Adèle Castillon.

Angèle, Vianney et Adèle Castillon. Rap : Ninho, Tiakola et La Rvfleuze.

Ninho, Tiakola et La Rvfleuze. Électro et propositions singulières : Dimitri Vegas, Novah et Angine de Poitrine.

Beauregard 2027 : les premiers rendez-vous par journée

Les premières indications associent déjà plusieurs noms aux journées du jeudi au samedi. Elles donnent un aperçu utile, mais ne constituent pas encore un déroulé complet : les concerts du mercredi et du dimanche, ainsi que les horaires, devront être précisés par les prochaines annonces.

Journée Artistes déjà associés Jeudi 1er juillet Placebo, Ninho, Novah Vendredi 2 juillet Vianney, Dimitri Vegas, Adèle Castillon, La Rvfleuze Samedi 3 juillet Angèle, Tiakola, Royal Blood, Angine de Poitrine, DIIV Mercredi 30 juin et dimanche 4 juillet Programmation à compléter avec les prochaines informations

Cette répartition fait apparaître des soirées aux couleurs différentes, tout en conservant plusieurs portes d’entrée pour le public. À titre d’exemple, une personne attirée par les guitares pourra viser Placebo ou Royal Blood, tandis qu’un amateur de pop aura déjà plusieurs options le vendredi et le samedi. Je préfère toutefois attendre la grille complète avant de parler de parcours idéal : les horaires peuvent changer toute la manière de vivre un festival.

Ce que les premières annonces permettent déjà de comprendre

Le premier enseignement est la variété des propositions. Le second, plus pratique, est que l’annonce par journée aide à commencer à organiser son séjour, mais ne suffit pas encore à décider quels billets prendre ou comment répartir ses concerts. Avant de réserver transport et hébergement, mieux vaut surveiller les informations sur la billetterie et les horaires.

Je pense à celles et ceux qui organisent chaque été leur escapade autour d’un seul concert : une tête d’affiche connue peut déclencher l’achat, puis les découvertes faites sur place deviennent souvent le meilleur souvenir. C’est tout l’intérêt d’une programmation musicale ouverte à plusieurs styles. Beauregard dispose déjà de noms fédérateurs, mais les artistes moins familiers pourraient bien être ceux qui marqueront le plus les festivaliers.

Un festival normand ancré à Hérouville-Saint-Clair

Le Festival Beauregard retrouvera le parc du château, à Hérouville-Saint-Clair, près de Caen. Ce cadre donne à l’événement une identité particulière : on ne vient pas seulement enchaîner les concerts, on profite aussi d’un site historique et d’une expérience de plein air. Pour les visiteurs qui découvrent la région, la localisation peut également prolonger le séjour au-delà des soirées musicales.

En 2027, l’événement atteindra sa 19e édition et s’étendra sur cinq jours. Ces repères confirment son ancrage dans le calendrier estival normand, tandis que les quinze premiers noms donnent déjà une idée de son ambition musicale. Pour préparer sa venue, les informations les plus utiles à surveiller sont les suivantes :

les prochaines annonces d’artistes et la programmation complète ;

les horaires par scène et les éventuels chevauchements de concerts ;

les tarifs, les modalités d’accès et les solutions de transport ;

les conditions d’accueil et les services proposés sur le site.

La première affiche de Beauregard 2027 pose donc des bases solides, sans prétendre répondre à toutes les questions pratiques. Entre têtes d’affiche internationales, artistes français et styles variés, le Festival Beauregard promet une programmation musicale qui donnera envie de retrouver les concerts, la musique live et l’ambiance d’un festival normand à Hérouville-Saint-Clair.

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