Comment une visite guidée peut-elle raconter l’histoire d’un pays tout en laissant dans l’ombre celle de ses voisins ? Et que devient ce récit après octobre 2023, lorsque la guerre, les pertes et les débats sur l’avenir d’Israël bouleversent les repères ? Avec Taglit, droit du sang, le duo Winter Family achève une trilogie consacrée aux récits nationaux et au conflit israélo-palestinien. Sur scène, Ruth Rosenthal et Xavier Klaine reprennent les codes d’un voyage organisé pour examiner la façon dont se construit l’identité israélienne, mais aussi ce que cette mise en récit écarte. Leur théâtre militant ne prétend pas régler un conflit : il confronte des discours, des lieux et des mémoires. L’enjeu est particulièrement sensible dans l’Israël de l’après-7-Octobre, où toute évocation du passé se heurte à l’urgence du présent. Je vois dans cette proposition une question centrale, moins confortable qu’un simple débat d’opinions : qui a le pouvoir de raconter l’histoire, et qui reste hors champ ?

Taglit, droit du sang : une visite guidée mise à l’épreuve

Le spectacle s’appuie sur Taglit, programme de voyages destiné à faire découvrir Israël à de jeunes Juifs venus de l’étranger. Winter Family reprend la forme familière du circuit touristique, avec ses étapes et ses récits préparés, puis en révèle les choix : quels lieux sont montrés, quelles dates sont mises en avant, et quelles voix sont moins audibles ? Le titre, droit du sang, renvoie à l’appartenance et à la filiation, mais aussi à la manière dont un récit national peut légitimer des droits concurrents.

La pièce ne se limite pas à une critique abstraite. Elle fait apparaître la tension entre l’histoire transmise aux visiteurs et les expériences palestiniennes d’expulsion, d’occupation ou de déplacement. Ce face-à-face ne transforme pas la scène en tribunal ; il oblige plutôt le public à examiner ce qu’un parcours soigneusement balisé lui apprend, et ce qu’il ne lui permet pas de voir.

Le récit national face aux mémoires palestiniennes

Le dispositif prolonge une question déjà présente dans les précédents volets, notamment Jérusalem Plomb durci et H2-Hébron : comment une histoire choisie façonne-t-elle une identité collective ? Dans Taglit, droit du sang, l’actrice palestinienne Mayya Sanbar oppose au récit de la visite la réalité historique et le vécu de familles palestiniennes. La présence de ces voix empêche de réduire l’enjeu à une dispute théorique.

Je pense à un voyageur qui prendrait des notes devant chaque monument, sans remarquer que le trajet lui-même est déjà une interprétation. C’est une image simple, mais elle dit bien l’efficacité du spectacle : le choix des étapes raconte autant que les paroles du guide. La pièce invite ainsi à regarder la carte comme un objet politique, pas comme un décor neutre.

Une trilogie de théâtre militant sur Israël

Présentée comme le troisième et dernier volet d’un travail développé sur une quinzaine d’années, la pièce reprend des motifs des spectacles précédents tout en élargissant la perspective. Là où H2-Hébron suivait un parcours lié à une ville, Taglit étend la visite à l’ensemble du pays. Ce déplacement donne au spectacle une autre échelle : il ne s’agit plus seulement d’observer un lieu, mais d’interroger les mécanismes qui relient territoire, mémoire et appartenance.

Les repères chiffrés aident à situer cette démarche. La trilogie compte trois spectacles, construits autour de la question israélo-palestinienne, et s’est élaborée sur environ quinze ans. Ces nombres ne mesurent pas la portée artistique de l’ensemble, mais montrent que le dernier volet s’inscrit dans une enquête au long cours, plutôt que dans une réaction improvisée à l’actualité.

Le contexte d’octobre 2023 reste essentiel pour comprendre la réception de l’œuvre. Les autorités israéliennes ont fait état d’environ 1 200 morts lors de l’attaque du 7 octobre et de 251 personnes prises en otage, chiffres qui ont été précisés au fil des vérifications. Rappeler ces données ne résume ni les souffrances palestiniennes ni l’histoire du conflit ; cela permet de mesurer le choc auquel le spectacle fait référence lorsqu’il examine la société israélienne de l’après-7-Octobre.

Ce que la forme théâtrale rend visible

Winter Family associe récit, musique et observation documentaire. Cette forme peut sembler touffue, mais elle sert un propos précis : montrer que l’identité ne se transmet pas uniquement par les grands discours, elle se construit aussi par les itinéraires, les images et les silences. Le public n’est pas invité à adhérer à une explication unique ; il doit comparer ce qui est raconté avec ce qui demeure absent.

Dans une autre scène que je me figure, un spectateur reconnaît un lieu évoqué dans les médias, puis découvre qu’il n’en connaît qu’une partie de l’histoire. Ce décalage résume l’intérêt du spectacle : il rend l’information moins confortable, mais plus concrète. À ce titre, le théâtre militant fonctionne ici comme un outil d’enquête, sans remplacer le travail historique ni le débat politique.

Pour suivre les tensions qui entourent le sujet, on peut aussi lire un entretien consacré au débat sur le boycott et la société israélienne, ainsi qu’un point sur les désaccords diplomatiques autour de la paix à Gaza. Ces éclairages rappellent que les récits culturels circulent dans un contexte où les mots, les prises de position et les représentations sont eux-mêmes contestés.

Pourquoi Taglit résonne dans l’Israël de l’après-7-Octobre

Après les attaques d’octobre 2023 et la guerre qui a suivi, parler d’identité israélienne exige de tenir ensemble plusieurs réalités : le traumatisme des victimes, la peur persistante, les choix du gouvernement et les conséquences du conflit pour les Palestiniens. La pièce ne prétend pas fournir une synthèse définitive. Elle montre plutôt comment une mémoire collective peut être mobilisée pour défendre une vision politique, tandis que d’autres récits revendiquent leur place.

La difficulté, pour le public, est de ne pas confondre mise en perspective et équivalence automatique des expériences. Le spectacle propose une confrontation des récits, pas l’effacement de leurs différences. C’est là que sa démarche est la plus exigeante : écouter une voix ne signifie pas renoncer à examiner les faits, et questionner un récit national ne revient pas à nier les souffrances de ceux qui s’y reconnaissent.

Les questions que le spectacle laisse ouvertes

Je retiens trois pistes pour aborder la pièce sans la réduire à une thèse :

Observer le parcours : les lieux visités révèlent-ils une histoire complète ou une sélection orientée ?

les lieux visités révèlent-ils une histoire complète ou une sélection orientée ? Écouter les voix absentes : quelles expériences palestiniennes ou israéliennes restent à la marge du récit présenté ?

quelles expériences palestiniennes ou israéliennes restent à la marge du récit présenté ? Distinguer mémoire et justification : comment reconnaître les blessures historiques sans en faire un argument qui ferme le débat ?

Ces questions ne fournissent pas de réponse facile, et c’est précisément leur intérêt. Elles prolongent l’expérience au-delà de la salle, vers les débats sur l’histoire, les territoires et les choix politiques contemporains.

Repère Élément à retenir Ce qu’il apporte à la lecture Format Troisième volet d’une trilogie Une enquête artistique inscrite dans la durée Dispositif Un parcours inspiré d’un voyage guidé Une façon d’interroger les lieux et le récit qui les accompagne Contexte Après les attaques du 7 octobre 2023 Un regard sur une société marquée par le traumatisme et la guerre Contrepoint La parole et le vécu palestiniens Une confrontation avec les angles morts du récit national

Taglit, droit du sang ne prétend donc pas clore le débat sur Israël : Winter Family achève sa trilogie en faisant du théâtre militant un lieu de confrontation entre mémoire, identité israélienne et conflit israélo-palestinien, dans le monde de l’après-7-Octobre.

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