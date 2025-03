Aïd-el-Fitr 2025 : la date de fin du Ramadan est connue

Quand se terminera officiellement le Ramadan 2025 ?

C’est une question que beaucoup se posaient : quand prendra fin le mois de jeûne cette année ? L’attente est terminée, le Conseil français du culte musulman (CFCM) a tranché. Le dimanche 30 mars 2025 marquera la fin du Ramadan et célébrera l’Aïd-el-Fitr. Cette date a été déterminée selon des calculs astronomiques et l’observation de la lune.

Une date confirmée mais soumise à la Nuit du Doute

Traditionnellement, la fin du Ramadan est officialisée lors de la Nuit du Doute, qui aura lieu le samedi 29 mars 2025. La Grande Mosquée de Paris annoncera alors si l’Aïd-el-Fitr est bien fixé au 30 mars ou s’il sera repoussé au lendemain.

Comprendre l’importance de l’Aïd-el-Fitr

L’Aïd-el-Fitr, souvent appelé “la petite fête”, marque la fin d’un mois de jeûne intense. Cette journée de célébration est avant tout un moment de partage et de solidarité.

Voici ce qui caractérise cette fête religieuse :

Prier ensemble : Les fidèles se rassemblent à la mosquée pour une prière matinale.

: Les fidèles se rassemblent à la mosquée pour une prière matinale. Donner la Zakat el-Fitr : Un don obligatoire est versé aux plus démunis pour leur permettre de fêter dignement l’Aïd.

: Un don obligatoire est versé aux plus démunis pour leur permettre de fêter dignement l’Aïd. Partager un repas convivial : Familles et amis se réunissent autour de plats festifs.

: Familles et amis se réunissent autour de plats festifs. S’offrir des cadeaux : En particulier pour les enfants, cette journée est synonyme de joie et de surprises.

Pourquoi la date change chaque année ?

Le calendrier musulman étant lunaire, la date du Ramadan et donc celle de l’Aïd varient chaque année. Les décisions officielles sont prises selon l’observation du croissant lunaire, qui marque le passage à un nouveau mois.

Ce sera le dimanche 30 mars

La fin du Ramadan 2025 est fixée au dimanche 30 mars, sous réserve de confirmation par la Grande Mosquée de Paris. Ce jour marquera l’Aïd-el-Fitr, un moment fort de la vie spirituelle et communautaire des musulmans. Entre prières, repas festifs et générosité, cette journée sera l’occasion de célébrer la fin d’un mois de jeûne et de partage.

Et vous, comment allez-vous célébrer l’Aïd cette année ?