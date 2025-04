Cyril Hanouna programme présidentiel : rêve de réformes ou coup de com’ ?

Que ferait vraiment Hanouna s’il devenait président ?

Comme beaucoup, je me suis posé cette question : et si Cyril Hanouna passait du plateau de TPMP à l’Élysée ? Derrière les provocations et les punchlines, son programme présidentiel pour 2027 est plus dense qu’on ne l’imagine. Et il mérite d’être lu avec attention, au-delà de la surprise médiatique.

J’ai pris le temps d’éplucher ses annonces, de les classer, et de réfléchir à ce que cela changerait concrètement dans nos vies. Voici un tour d’horizon de ses propositions, avec un regard simple, humain, mais aussi critique.

Les grandes priorités de Cyril Hanouna

Thèmes Mesures phares Économie & emploi SMIC à 2300€, suppression de la TVA sur les produits essentiels, aide aux PME Sécurité & justice « Guantánamo » français, fin de l’excuse de minorité, peines purgées intégralement Réforme politique -30 % de députés, retour du député-maire, référendums mensuels Immigration & société Immigration quasi nulle, lutte contre le wokisme Santé & social Sécu pour les revenus < 2500€, mutuelle privée obligatoire pour les plus aisés Union européenne Non au Frexit mais allégement des normes Fonction présidentielle Président bénévole, animateur des débats citoyens

Un SMIC boosté et une TVA supprimée : promesse ou réalité ?

Ce qui m’a marqué en lisant son programme, c’est cette ambition économique très marquée pour les classes moyennes : hausse du SMIC à 2200–2300 € nets, suppression de la TVA sur les produits de base, et même une TVA ajustée selon les revenus. Franchement, quand on voit les prix grimper en flèche au supermarché, difficile de ne pas être tenté.

Mais une question me hante : comment financer ces mesures sans creuser la dette ? Il propose en parallèle une chasse massive aux fraudes sociales et fiscales, avec l’objectif de récupérer jusqu’à 120 milliards d’euros par an. J’aimerais y croire, mais les chiffres me paraissent optimistes…

Une 6e République sur mesure et un président animateur

Là, on entre dans ce que j’appelle le « coup Hanouna » : il renoncerait à son salaire présidentiel, créerait un terrain de padel à l’Élysée (à ses frais), et surtout il propose une Constitution “malléable”, avec des référendums tous les mois. Une vraie démocratie directe.

J’imagine bien la scène : Hanouna, en live sur Twitch ou C8, demandant aux Français de voter sur la réforme des retraites… Sympa ou flippant ?

Sécurité maximale : la ligne dure

Autre point fort : sécurité et justice. Il annonce la création d’une prison ultra-sécurisée pour les 100 criminels les plus dangereux et la fin de l’excuse de minorité dès 16 ans. En tant que parent, je comprends cette volonté de fermeté. Mais j’ai aussi peur d’une justice trop radicale, qui oublie parfois la nuance.

Immigration, société et valeurs : une ligne très marquée

Son programme affiche clairement la couleur : immigration à zéro, opposition au wokisme, encadrement strict des mouvements pro-Palestine… Il veut aussi recentrer l’aide sociale sur les revenus modestes. Ce sont des mesures qui risquent de diviser profondément l’opinion publique, et qui me questionnent personnellement sur la place qu’on veut donner au débat dans une démocratie.

Ce que j’en pense

Honnêtement, ce programme m’a surpris. Ce n’est pas juste une lubie d’animateur télé. Il y a une vraie vision, structurée, parfois inspirante, souvent clivante.

J’ai aimé :

La clarté des priorités économiques

L’envie de repenser le lien avec les citoyens via les référendums

La proposition de sortir des normes européennes sans quitter l’UE

Mais j’ai tiqué sur :

La faisabilité budgétaire (peu de chiffrage précis)

(peu de chiffrage précis) Le manque d’équilibre dans certaines mesures (sécurité, immigration)

(sécurité, immigration) Le flou sur l’accompagnement social des classes moyennes et des jeunes

Une candidature qui interroge autant qu’elle intrigue

Qu’on aime ou pas le personnage, le programme présidentiel de Cyril Hanouna pour 2027 est loin d’être une blague. Il touche à des sujets brûlants, pose des questions réelles, et s’adresse frontalement aux angoisses des Français. Mais entre intentions et faisabilité, le chemin reste long.

Je garde donc l’œil ouvert, avec une bonne dose de scepticisme, mais aussi de curiosité.