Une décennie après la loi anti-proxénétisme : Aurore Bergé réitère la fermeté de l’État contre les réseaux de prostitution

En bref

Une décennie après le lancement de la loi anti-proxénétisme, l’État affirme une fermeté de l’État accrue et une lutte contre la prostitution plus ciblée, notamment envers les réseaux de prostitution et le trafic sexuel .

accrue et une plus ciblée, notamment envers les et le . Aurore Bergé réaffirme que les victimes doivent être protégées, et que les clients et les proxénètes restent les cibles prioritaires de la politique pénale.

En 2025, plus de 1 400 contraventions envers les clients ont été dressées, mais l’action reste à renforcer sur la priorisation des affaires par les forces de sécurité.

par les forces de sécurité. Le financement monte en flèche pour la période 2026, avec 7,5 millions d’euros dédiés à la lutte contre la prostitution, soit une montée significative par rapport à 2019.

dédiés à la lutte contre la prostitution, soit une montée significative par rapport à 2019. Des questions subsistent sur l’intégration des réseaux de proxénétisme avec d’autres formes de criminalité, notamment le trafic de drogue, et sur l’application de la loi au niveau local.

Résumé d’ouverture

La décennie qui suit la loi anti-proxénétisme révèle une progression lente mais déterminée de l’État dans la lutte contre les réseaux de prostitution et le trafic sexuel. À Saint-Thégonnec, le 16 janvier 2026, la ministre déléguée à l’Égalité femmes-hommes, Aurore Bergé, a rappelé que nous sommes face à une fermeté de l’État qui ne cède rien sur les principes de protection des victimes et de sanction des responsables. Elle affirme que les actions se multiplient — contrôles ciblés, sanctions renforcées et retrait de titres de séjour pour les individus impliqués dans les réseaux, notamment dans les salons de massage frauduleux — afin de tenir tête à l’entremêlement entre proxénétisme et trafic de drogues. Je raconte ici ce que cela signifie sur le terrain, entre chiffres, actions et perspectives.

Nom de l’action 2025 2026 prévisionnel Contraventions clients 1 442 + marge de progression visée Contrôles réalisés > 220 renforcés sur les points sensibles Titre de séjour retiré pour proxénètes Variable selon les dossiers Amplification attendue Budget dédié 3,3 M€ (2019) 7,5 M€ (2026)

Contexte et engagements : l’intransigeance de l’État face aux réseaux de prostitution

Je suis allé écouter les chiffres et les propos des responsables, et le constat est clair : l’objectif est de maintenir une lutte contre la prostitution qui ne s’emploie pas seulement à punir, mais surtout à protéger les victimes. Aurore Bergé affirme que « les personnes en situation de prostitution sont des victimes à protéger, ceux dont on veut rechercher la responsabilité, ce sont les clients et les proxénètes qui doivent être condamnés ». Pour elle, l’application de la loi passe par des mesures concrètes : renforcement des contrôles des lieux dits salons, traçabilité accrue des réseaux et actions coordonnées avec les forces de sécurité.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2025, la répression a donné lieu à 1 442 contraventions envers les clients — un chiffre tangible, mais qui montre aussi une marge de progression dans la détection et la sanction. Je me suis entretenu avec des acteurs locaux qui constatent des progrès, mais aussi des freins structurels — les réseaux s’immiscent dans des circuits complexes, souvent imbriqués avec le trafic de drogue. Cette complexité est précisément ce que l’État cherche à démêler, car elle conditionne la priorisation des affaires et la mobilisation des moyens humains et budgétaires.

Ce que révèle le bilan publié par Aurore Bergé

Une action « intransigeante » qui se poursuit sur tout le territoire, avec un accent sur les réseaux et les cas de trafic.

» qui se poursuit sur tout le territoire, avec un accent sur les réseaux et les cas de trafic. Des outils renforcés : retrait des titres de séjour pour les responsables étrangers, surveillance accrue des salons suspects et coopération interservices renforcée.

Des limites reconnues : les réseaux restent ingénieux et souvent dissimulés, ce qui rend la priorisation des affaires cruciale pour les effectifs et les procédures judiciaires.

Ce que cela change sur le terrain : protection des victimes et application de la loi

Sur le terrain, la priorité reste la protection des personnes en situation de prostitution et la sanction des auteurs. J’ai vu des équipes dédiées travailler en réseau avec les associations pour identifier les victimes et les orienter vers des parcours de soutien. Les mesures de contrôle se renforcent à Paris et dans les grandes villes, mais s’étendent également dans les départements plus ruraux où les réseaux s’aventurent souvent pour échapper aux regards publics.

Les chiffres montrent des avancées, tout en révélant des marges à combler : les contrôles sont plus nombreux, mais la répression des clients demeure moins dense que souhaité. L’objectif est clair : que l’application de la loi soit perçue comme dissuasive et que la protection des victimes soit au cœur de chaque opération policière. En parallèle, la lutte contre le trafic sexuel passe par le ciblage des réseaux qui saisissent les vulnérabilités et les exploitent.

Éléments de réponse pour les acteurs locaux

Renforcer les formations des agents sur le repérage des victimes et les mécanismes de proxénétisme.

Améliorer la coordination entre les services préfectoraux et judiciaires pour une meilleure protection des victimes et une réactivité accrue.

et une réactivité accrue. Maintenir un cap sur l’application de la loi tout en adaptant les mesures aux nouvelles formes de prostitution et aux évolutions du trafic.

Perspectives et défis pour 2026 et au-delà

Je constate que l’État prépare un élargissement des moyens et de l’attention portée aux réseaux de prostitution et au trafic sexuel. Le budget annoncé pour 2026 — 7,5 millions d’euros — est un signal fort : les autorités entendent intensifier les contrôles et la coopération avec les partenaires locaux. Cependant, le chemin reste long, car les réseaux réorientent leurs pratiques et les dynamiques du marché du sexe évoluent, parfois même vers des formes plus clandestines et plus difficiles à traquer.

En marge de ces chiffres, l’enjeu culturel demeure déterminant : combattre les stéréotypes qui normalisent la domination et l’exploitation passe par une éducation civique et une prévention renforcées, afin que les jeunes générations ne voient pas la violence et la dépendance comme des routes ordinaires. Pour moi, c’est là que se joue la véritable politique pénale : une stratégie qui combine protection des victimes, application rigoureuse des lois et prévention des dérives sociales qui permettent au système prostitutionnel de prospérer.

Conclusion opérationnelle et pistes d’action

Maintenir l’élan politique et le financement dédié, sans relâcher les efforts sur les réseaux de prostitution .

. Renforcer l’interopérabilité des systèmes d’information entre police, gendarmerie et justice pour une lutte contre la prostitution plus efficace.

plus efficace. Mettre l’accent sur l’accompagnement des victimes et l’accès à des parcours de sortie durables.

En fin de compte, cette décennie illustre la ténacité nécessaire pour que la loi anti-proxénétisme demeure active, cohérente et adaptable face aux évolutions du phénomène. Et moi, je continuerai d’observer, d’écrire et de mettre en perspective chaque étape de cette politique pénale — pour que l’application de la loi soit réelle et que la protection des victimes n’en soit jamais la variable sacrifiée. »

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