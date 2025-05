Cancer de Joe Biden : un diagnostic qui suscite l’émoi

Un choc pour le monde politique

Le 18 mai 2025, la nouvelle est tombée : Joe Biden, l’ancien président des États-Unis, souffre d’un cancer de la prostate agressif. À 82 ans, cette annonce a provoqué une onde de choc dans le monde politique américain et au-delà. Le bureau de Biden a précisé qu’il s’agissait d’un cancer « hormonodépendant », une forme qui, malgré son agressivité, permet une prise en charge spécifique.

Date Événement Réaction 18 mai 2025 Annonce officielle du cancer de Joe Biden Vague de soutien et controverses politiques 20 janvier 2025 Cérémonie d’investiture de Donald Trump Joe Biden présent aux côtés de Trump

Les soutiens affluent, les controverses aussi

À peine l’annonce faite, les messages de soutien se sont multipliés. Même Donald Trump, habituellement critique envers son rival, a exprimé sa compassion sur Truth Social, déclarant : « Melania et moi sommes attristés d’apprendre le récent diagnostic médical de Joe Biden. Nous adressons nos vœux les plus sincères à Jill et à sa famille, et souhaitons à Joe un prompt et heureux rétablissement. »

Un message qui a surpris, compte tenu des tensions politiques persistantes entre les deux hommes. Barack Obama, quant à lui, a salué le courage de son ancien vice-président, se disant convaincu que Biden ferait face à cette épreuve avec la même détermination qu’il a toujours démontrée.

Cependant, les soutiens n’ont pas empêché certaines voix critiques de s’élever. Donald Trump Jr. a notamment remis en question le calendrier du diagnostic, insinuant une dissimulation de l’état de santé de Biden durant son mandat. Une théorie complotiste qui s’est rapidement propagée sur les réseaux sociaux.

Un cancer agressif, mais hormonodépendant

Le bureau de Biden a confirmé que le cancer présentait des métastases osseuses, un signe inquiétant. Cependant, le caractère hormonodépendant de la tumeur permet d’envisager des traitements ciblés. Les médecins évaluent actuellement les différentes options pour stabiliser la maladie.

Cette annonce intervient alors que l’état de santé de Biden était déjà un sujet de débat lors de sa présidence. Certains observateurs n’hésitent pas à lier cette révélation à la sortie prochaine d’un livre enquête sur son déclin physique et cognitif.

Un avenir incertain

Le diagnostic de Joe Biden relance le débat sur l’âge et la santé des dirigeants politiques. À 82 ans, sa capacité à faire face à un traitement lourd est questionnée. Néanmoins, les soutiens massifs et l’expérience de l’ancien président témoignent d’une résilience qui ne devrait pas être sous-estimée. Cette épreuve marque un tournant dans le paysage politique américain, laissant planer l’incertitude sur l’avenir de Biden, mais aussi sur le rapport des Américains à leurs dirigeants les plus âgés.