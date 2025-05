Agirc-Arrco : tout ce qui change pour les pensions de retraites en 2025

L’Agirc-Arrco change encore les règles de calcul pour les pensions des retraités en 2025. Cette réforme pourrait bien bouleverser les habitudes de nombreux cadres du privé. Mais concrètement, qu’est-ce qui change ? Qui est concerné ? Et surtout, comment en bénéficier pleinement ?

Un nouveau calcul pour les cadres en forfait jour réduit

Depuis mars 2025, l’Agirc-Arrco a modifié son mode de calcul pour les salariés en forfait jour réduit. Avant, ces cadres cotisaient sur un plafond de 2 425 € nets, même si leur salaire réel était supérieur. Avec le nouveau système, les cotisations se basent désormais sur le salaire réellement perçu, même si le nombre de jours travaillés est inférieur à 218 par an.

Exemple concret :

Imaginons un cadre travaillant à 80 % avec un salaire de 3 000 € nets par mois. Avant, ses cotisations étaient calculées sur un plafond figé de 2 425 €. Désormais, elles se basent sur ses 3 000 €, lui permettant d’acquérir plus de points de retraite.

Qui peut bénéficier de cette réforme ?

Pour profiter de cette nouvelle règle, quelques critères doivent être remplis :

Être salarié du privé en forfait jour réduit ;

; Avoir un avenant de contrat de travail précisant le nombre de jours travaillés ;

Faire vérifier ces informations par le service RH.

Attention : sans un accord écrit, l’Agirc-Arrco ne peut pas appliquer le nouveau calcul.

Les changements

Situation avant mars 2025 Situation après mars 2025 Plafond de 2 425 € pour le calcul Calcul basé sur le salaire réel Injustice pour les cadres à temps partiel Meilleure prise en compte des revenus Peu de flexibilité dans le calcul Reconnaissance des nouveaux modes de travail

Les démarches à suivre pour en bénéficier

Pour que cette réforme ait un impact réel sur votre pension, voici les étapes à suivre :

Vérifiez votre contrat de travail : Assurez-vous qu’il mentionne le forfait jour réduit et le nombre de jours travaillés. Contactez votre service RH : Confirmez que ces informations sont bien transmises à l’Agirc-Arrco. Simulez votre retraite : Utilisez les outils en ligne ou demandez un rendez-vous avec un conseiller.

Astuce : Pensez à demander un récapitulatif de vos droits sur le portail Agirc-Arrco pour vérifier les modifications.

Une revalorisation attendue en novembre 2025

En plus de cette réforme, l’Agirc-Arrco prévoit une revalorisation des pensions en novembre 2025, pour compenser l’inflation. Les cadres en forfait jour réduit pourront alors bénéficier d’un double avantage : un calcul plus juste et une augmentation des pensions.

Un tournant pour les cadres du privé

Les changements apportés par l’Agirc-Arrco en 2025 marquent un véritable tournant pour les cadres en forfait jour réduit. Grâce à ce nouveau calcul, leurs pensions sont enfin alignées sur leurs revenus réels. Une opportunité à ne pas manquer pour optimiser sa retraite.

Pour ne rien perdre de ces nouveaux avantages, pensez à vérifier vos informations et à anticiper vos démarches administratives. Les règles de l’Agirc-Arrco en 2025 sont une chance pour de nombreux retraités, à condition de bien les comprendre.