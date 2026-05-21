ACTIA GROUP : Résultats du 1er trimestre 2026 – Analyse du chiffre d’affaires

ACTIA GROUP — résultats, er trimestre 2026, chiffre d’affaires, analyse financière, performance économique, croissance, marché, revenus et secteur industriel — ces mots résument ce qui se joue dans ce premier trimestre 2026. Je vous propose une lecture claire et sans chichis des chiffres, des moteurs de la performance et des cheminements qui dessinent les perspectives de ce groupe mêlant mobilité, aéronautique et énergie.

En bref :

• Chiffre d’affaires consolidé T1 2026 à 128,3 M€, en hausse de +2,0% vs T1 2025

• Mobilité en légère contraction (-4,3%), mais Aerospace et Energy en forte progression

• France à 43,6% du chiffre d’affaires; international en légère hausse (+1,0%), avec l’Asie en locomotive

• Perspectives 2026 : croissance modeste d’environ 3% et objectif de 700 M€ en 2028

Division Ventes T1 2026 (M€) Ventes T1 2025 (M€) Variation Mobility 99,1 103,4 -4,3% Aerospace 19,4 15,8 +22,3% Energy 9,6 8,2 +16,1% Engineering 9,5 9,2 +3,4% Total consolidé 128,3 125,8 +2,0%

Analyse du contexte et des chiffres clés du trimestre

Dans ce début d’année, ACTIA GROUP confirme une trajectoire de diversification et de résilience. La division Mobility, porteuse historique du groupe, affiche une légère baisse de -4,1% à 99,1 M€ au premier trimestre 2026, soit 70,8% des ventes du Groupe. Ce comportement s’inscrit dans un contexte Automotive toujours contraint, marqué par une délicate année précédente et des effets de réglementation qui pèsent sur les commandes. Cependant, l’analyse des segments montre des bascules importantes : les segments des véhicules légers redressent légèrement la barre, tandis que le ferroviaire et les engins spéciaux ouvrent des fenêtres de reprise, notamment en Asie et dans des zones où les marchés affichent des signs de stabilisation. Pour approfondir les implications et les scénarios futurs, lisez cet article sur les résultats et l’analyse économique.

Aerospace : une dynamique forte portée par le spatial et les stations terriennes

La division Aerospace réalise 19,4 M€ au T1 2026, en hausse de +22,3% par rapport à 2025, renforçant sa place dans le portefeuille du Groupe. Cette progression est soutenue par les activités liées au spatial et aux télécommunications par satellite, avec des commandes qui s’inscrivent dans un horizon pluriannuel. ACTIA Aerospace a aussi renforcé ses positions grâce à des partenariats et à l’intégration de systèmes complets à forte valeur ajoutée. Pour une lecture plus large sur les enjeux industriels et les synergies industrielles, consultez l’analyse sectorielle associée.

Energy : croissance soutenue et diversification géographique

Energy affiche 9,6 M€ de ventes au T1 2026, soit +16,1% et 6,8% du chiffre d’affaires du Groupe. Le segment bénéficie d’un déploiement accru des solutions de supervision et de gestion des réseaux électriques, notamment dans les marchés français et africains (Sénégal, Côte d’Ivoire). Cette dynamique illustre la stratégie de diversification du Groupe et sa capacité à exploiter les opportunités sur des marchés émergents. Pour approfondir les enjeux de la supply chain et de la sécurité des réseaux, vous pouvez lire cet éclairage sur les chaînes d’approvisionnement.

Engineering Services : stabilité et expansion du portefeuille

La division Engineering progresse de +3,4% à 9,5 M€ au T1 2026, représentant 6,8% du total du Groupe. Cette croissance reflète la qualité des prestations et l’ouverture croissante du portefeuille de clients externes, notamment dans le domaine des systèmes embarqués et des services logiciels. Des programmes intra-groupes soutiennent cette dynamique, montrant une articulation efficace entre les différentes activités du Groupe. Pour suivre les évolutions et les partenariats technologiques, voir lien vers les tendances technologiques et financières.

Perspectives et priorités pour 2026

Les chiffres du T1 renforcent l’approche prudente mais optimiste du Groupe pour 2026. Les analystes et les dirigeants s’attendent à une croissance modérée autour de 3% grâce au maintien des pôles Aerospace et Energy et à la poursuite de la transformation opérationnelle amorcée en 2025. La division Mobility demeure un point de vigilance, avec les effets des chaînes d’approvisionnement et des évolutions réglementaires RED II qui peuvent influencer la dynamique des commandes. Le groupe poursuit ses efforts pour améliorer l’efficacité et sécuriser les approvisionnements, tout en avançant sur le chemin du Software Defined Vehicle et de la cybersécurité, afin de préparer une reprise durable dès 2027. Pour un panorama général des résultats et de leur interprétation, lisez l’article dédié sur les résultats et l’analyse financière.

Action sur la chaîne d’approvisionnement : rationalisation, réduction des stocks et consolidation des costs

Inscriptions stratégiques : intégration des technologies SDV et IA dans les offres produits

Objectif long terme : viser environ 700 M€ de chiffre d’affaires en 2028

La montée en puissance d’Aerospace et Energy, soutenue par des contrats pluriannuels et des programmes européens et régionaux, est un élément clé de la trajectoire. ACTIA poursuit son engagement en matière d’innovation, avec l’adhésion récente à des écosystèmes industriels et des partenariats qui renforcent sa compétitivité dans un secteur industriel en mutation rapide. Pour suivre les résultats et les perspectives, n’hésitez pas à consulter cet éclairage sur les perspectives industrielles.

Conclusion et synthèse des enseignements

En résumé, les résultats du 1er trimestre 2026 montrent une croissance du chiffre d’affaires portée par Aerospace et Energy, tandis que Mobility demeure sous pression, donnant au Groupe une base solide pour ajuster son plan opérationnel et financier. Cette dynamique illustre une analyse financière qui met en lumière une performance économique résiliente et une orientation claire vers l’ouverture de nouvelles architectures et services. Pour les lecteurs qui veulent approfondir les chiffres et les implications, consultez les sources et les analyses associées et suivez les prochaines publications du Groupe.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter cet autre article sur les résultats et les perspectives économiques du secteur industriel et du marché des composants électroniques, qui complète la lecture des chiffres présentés ici.

En somme, ACTIA GROUP présente des résultats convaincants et une trajectoire qui combine résultats, croissance et performance économique dans un secteur industriel en évolution, avec une attention particulière portée à la chiffre d’affaires et à la analyse financière du trimestre et des perspectives.

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