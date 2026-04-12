Attention : l’Assurance retraite met en garde contre des emails et SMS frauduleux, restez vigilants !

En bref

Emails frauduleux et SMS frauduleux circulent au nom de l’Assurance retraite.

et circulent au nom de l’Assurance retraite. Vigilance nécessaire: ne transmettez jamais d’informations personnelles ou bancaires par courriel ou par SMS.

nécessaire: ne transmettez jamais d’informations personnelles ou bancaires par courriel ou par SMS. Signalement des sollicitations suspectes via les canaux officiels et plateformes dédiées.

des sollicitations suspectes via les canaux officiels et plateformes dédiées. Prévention passe par la vérification des messages et l’utilisation de l’espace personnel du site officiel.

Au printemps 2026, l’Assurance retraite alerte sur des emails et SMS frauduleux qui se font passer pour ses services. Ces messages cherchent à soutirer des informations personnelles ou bancaires et invitent à vérifier des coordonnées sensibles via l’espace personnel ou des liens qui mènent ailleurs. L’objectif est clair: instaurer une urgence artificielle et pousser la victime à agir sans réfléchir.

Type de message Indicateur typique Action recommandée Emails Sujet du style « Revalorisation annuelle de votre pension » avec expéditeur douteux Ne cliquez sur aucun lien; ne transmettez aucune donnée; vérifiez via l’espace officiel SMS Demande de vérification urgente ou appel à un « Centre d’Opposition » Ignorez et signalez via la plateforme dédiée

Comment reconnaître les messages frauduleux visant l’Assurance retraite

Pour ne pas tomber dans le piège, voici quelques signes à surveiller. Les expéditeurs douteux utilisent souvent des adresses qui évoquent des services apparentés mais altèrent légèrement le domaine. Les objets des courriels peuvent évoquer une revalorisation ou un paiement lié à votre pension, mais le contenu réclame immédiatement une action personnelle ou une vérification d’informations sensibles. Dans les SMS, l’urgence est primordiale: on vous demande d’appeler un numéro ou d’intervenir sans délai.

Concrètement, ne cliquez sur aucun lien et ne communiquez aucune donnée par courriel ou par SMS si l’expéditeur ou le message semblent inhabituels. Vous pouvez toujours vérifier dans votre espace personnel sur le site officiel de l’assurance retraite et contacter les canaux officiels si nécessaire.

Signaux et comportements à éviter

Pour se prémunir, voici les réflexes à adopter au quotidien. Ne transmettez aucune information en dehors de l’espace personnel sécurisé. Vérifiez l’orthographe, l’adresse et le style du message et comparez-le avec les communications officielles. Si un message semble suspect, ne répondez pas et ne rappelez pas les numéros fournis sans vérification préalable. Pour signaler une tentative, utilisez les canaux dédiés ou les plateformes de signalement.

Bonnes pratiques et prévention

La meilleure approche reste la prévention et la vigilance constante. Voici des méthodes simples et efficaces:

Utilisez l’espace personnel officiel pour toute vérification et communication, jamais les liens envoyés par email ou SMS.

pour toute vérification et communication, jamais les liens envoyés par email ou SMS. Vérifiez les expéditeurs et évitez les adresses qui imitent le nom d’un organisme officiel.

et évitez les adresses qui imitent le nom d’un organisme officiel. Modulez votre réaction en cas de doute: ne répondez pas et signalez rapidement.

en cas de doute: ne répondez pas et signalez rapidement. Gardez vos applications de sécurité à jour et privilégiez les solutions reconnues pour la protection en ligne.

Consultez régulièrement les ressources officielles et les guides de prévention disponibles en ligne.

Pour approfondir, vous pouvez lire des analyses dédiées à la fraude et au phishing autour des retraites, et découvrir des conseils concrets sur la sécurité numérique dans des ressources spécialisées. Par exemple, des articles traitent de la détection et de la protection contre les emails frauduleux et les SMS frauduleux ciblant les seniors et les proches aidants. Vous pouvez aussi consulter des ressources sur les dernières campagnes et les meilleures pratiques pour rester suffisamment informé et protégé. phishing et protection des courriels • attention aux arnaques par SMS et e-mails.

Encore une fois, l’objectif est clair: vigilance et prévention pour préserver la sécurité et limiter les conséquences de l’arnaque. En cas de doute, privilégiez les sources officielles et le recours aux canaux de signalement pour une action rapide et adaptée.

En pratique, restez attentif et appliquez les gestes simples qui protègent votre sécurité face à la fraude et aux tentatives de phishing, afin d’éviter les emails frauduleux et les SMS frauduleux qui ciblent l’Assurance retraite. La vigilance est votre meilleur rempart contre l’arnaque et les tentatives de fraude, et elle passe par la connaissance des mécanismes employés et la confiance dans les canaux officiels.

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