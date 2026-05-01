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Au Mali, la relation entre la Russie et la junte malienne mise à rude épreuve par l’avancée des jihadistes

En bref et en clair : Mali, Russie et junte malienne se trouvent à un tournant. face à l’avancée des jihadistes, la sécurité et les relations internationales se jouent sur une scène mouvante où les promesses de coopération militaire cohabitent avec des désillusions tactiques et des doutes stratégiques. Je parcours les annonces, les analyses et les témoignages pour décrire comment ce partenariat est mis à l’épreuve, ce que cela signifie pour la stabilité du Sahel et quelles voix s’élèvent dans les couloirs diplomatiques pour tenter de préserver une certaine continuité opérationnelle.

En introduction, je constate que les enjeux dépassent le simple théâtre militaire. La dynamique Mali – Russie – junte malienne s’inscrit dans un cadre global où l’équilibre entre sécurité, contre-terrorisme et souveraineté nationale est en jeu. L’évolution géopolitique est rapide, et chaque décision, chaque retrait, chaque prise d’initiative peut avoir des répercussions non seulement sur le terrain, mais aussi sur les relations internationales et sur l’image que les partenaires veulent préserver.

Aspect Situation en 2026 Impact sur la sécurité Acteurs clés Partenariat Mali – Russie Coopération ambiguë, avec des tensions opérationnelles et des ajustements tactiques Vulnérabilité accrue des forces locales, questions de fiabilité junte malienne, Africa Corps, Russie Conflit armé et jihadistes Attaques coordonnées des groupes jihadistes, progression dans plusieurs villes Instabilité prolongée, fragmentation territoriale Jnim, FLA, rebelles touaregs Événements clés Prise et reconquête de zones clés, retours et retraits des forces étrangères Réglages diplomatiques et stratégiques, perte de confiance partielle Goïta, ambassadeur russe, autorités régionales

Depuis le printemps 2026, les portefeuilles de sécurité et de coopération sont tourmentés par des coups toisés sur le terrain et des débats sur la pérennité des soutiens externes. Je m’appuie sur les faits connus et les analyses d’experts pour décrypter les orientations possibles et les risques encourus par une junte malienne qui cherche à rester maître de son calendrier politique tout en faisant face à une escalade djihadiste sans précédent.

Le contexte stratégique et les choix difficiles

Sur le terrain, les attaques coordonnées menées par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jnim) et la rébellion touarède du Front de libération de l’Azawad (FLA) ont bouleversé le nord et levé le voile sur une réalité : Bamako et ses alliés doivent composer avec une mosaïque d’acteurs et d’intérêts, parfois divergents. La chute de Kidal, ville stratégique du nord, et le décès du ministre de la Défense, Sadio Camara, lors d’un attentat, illustrent la fragilité du cadre sécuritaire et les défis de la coordination militaire entre les forces maliennes et les supplétifs étrangers.

Dans ce contexte, le retrait des mercenaires russes d’Africa Corps de Kidal, confirmé par le ministère russe de la Défense, a alimenté les interrogations. Un officiel malien a évoqué une impression de trahison lors de la prise de la ville, et la question centrale est devenue : la junte peut-elle continuer à s’appuyer sur Moscou sans adopter une nouvelle forme de coopération qui tienne compte des réalités du terrain ?

Pourtant, la direction malienne n’a pas rompu le dialogue. Le chef de la transition, Assimi Goïta, a appelé à un « sursaut national » et a rencontré l’ambassadeur de Russie pour réaffirmer un engagement mutuel dans la lutte contre le terrorisme. Cette dualité, entre dépendance et recherche d’autonomie, caractérise désormais les équations de sécurité au Sahel.

Pour comprendre les dynamiques, voici ce que les experts soulignent :

La fiabilité des partenaires est remise en question lorsque des gains passés apparaissent fragiles face à une menace qui s’adapte rapidement.

est remise en question lorsque des gains passés apparaissent fragiles face à une menace qui s’adapte rapidement. Les questions de commandement et de coordination entre Africa Corps et les forces maliennes restent sensibles, avec des tensions liées aux ressources et aux rémunérations.

et de coordination entre Africa Corps et les forces maliennes restent sensibles, avec des tensions liées aux ressources et aux rémunérations. Le regard international évolue : les investisseurs diplomatiques évaluent la capacité du Mali à maintenir une trajectoire de stabilité, tout en gérant les pressions des acteurs régionaux et internationaux.

Je poursuis avec une autre question centrale : lequel est le véritable objectif des différents partenaires ? certains veulent une stabilization rapide, d’autres privilégient une présence continue pour limiter l’expansion des jihadistes, et d’autres encore préfèrent un retrait calculé lorsqu’un coût devient trop lourd. Cette multiplicité d’objectifs nourrit une atmosphère d’incertitude dans les couloirs de Bamako et de Moscou.

Les enjeux pour la sécurité et les relations internationales

Sur le plan international, la coopération militaire reste un levier clé, mais elle n’est pas une garantie. Les analystes soulignent que la sécurité au Sahel dépend d’un équilibre entre capacités locales renforcées et soutien externe fiable. Si le nord et le centre du pays restent exposés, l’influence russe peut être perçue comme une compensation temporaire, mais non comme une solution durable face à une dynamique jihadiste qui s’adapte et s’étend.

En matière de relations internationales, le Mali est au cœur d’un jeu d’alliances et de contre-alliances où Paris, Washington, Ankara et d’autres capitales réévaluent leur présence et leurs engagements. La mise à l’épreuve des promesses de sécurité associées à la Russie ne se joue pas uniquement sur le terrain, mais aussi dans les arènes diplomatiques et médiatiques, où les récits et les chiffres peuvent influencer la crédibilité des partenaires.

Enjeux pratiques et pistes de suivi

Pour suivre l’évolution, je propose quelques repères concrets :

Évaluer les capacités locales et les perspectives de formation des FAMa pour assurer une autonomie sécuritaire.

et les perspectives de formation des FAMa pour assurer une autonomie sécuritaire. Surveiller les retraits et les redéploiements des forces étrangères et leur impact sur les zones sensibles.

des forces étrangères et leur impact sur les zones sensibles. Analyser les discours publics des partenaires, afin de repérer les signaux de continuité ou de rupture dans l’appui extérieur.

À noter, l’épreuve du temps exige des réponses pragmatiques et une capacité à adapter les tactiques sans sacrifier les principes. Le Mali, la Russie et la junte malienne naviguent dans une période où les choix auront des répercussions durables sur la sécurité régionale et sur les équilibres futurs des coopérations militaires. Ce qui se passe aujourd’hui peut redéfinir durablement le visage géopolitique du Sahel et des relations internationales autour du conflit et de l’instabilité.

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