BASTIDE : Une croissance organique soutenue de +7,2% au cours des 9 premiers mois de l’exercice

BASTIDE est de retour sur le devant de la scène avec une croissance organique soutenue de +7,2 % sur les premiers neuf mois de l’exercice 2025-2026. Je vous partage les chiffres, les nuances et les enjeux, comme si on prenait un café et que l’on décryptait ensemble les tendances de l’industrie de la santé à domicile. Au menu : une croissance soutenue dans les prestations de santé à domicile, des aléas liés à la réforme VPH et des objectifs 2025-2026 clairement confirmés, malins comme des signes qui montrent que le groupe garde le cap malgré quelques vents contraires.

Tableau récapitulatif des chiffres d’affaires trimestriels et des neuf mois (en M€) Trimestre / période 2024-2025 publié 2024-2025 retraité* 2025-2026 publié Variation Chiffre d’affaires T1 133,8 116,9 126,3 +8,0% Chiffre d’affaires T2 141,5 124,1 134,1 +8,0% Chiffre d’affaires T3 144,4 125,3 131,5 +5,0% Chiffre d’affaires 9 mois (au 31 mars) 419,7 366,4 391,9 +7,0% * Chiffre d’affaires retraité des activités non poursuivies (IFRS 5) : Baywater, Cica Plus, Cicadum, Dorge Medical, Dyna Medical, Medsoft

Sur les neuf premiers mois, le groupe Bastide affirme une croissance organique de +7,2 %, portée par les prestations de santé à domicile qui affichent +8,5 % et par le maintien à domicile qui croît de +5,2 % sur la période, malgré l’impact ponctuel de la réforme VPH sur le troisième trimestre. En filigrane, Bastide confirme ses objectifs pour l’exercice 2025-2026 : chiffre d’affaires d’au moins 510 M€ et une marge opérationnelle autour de 9 % , ce qui démontre une volonté de stabilité et de progression dans un contexte où les réformes et les marchés publics influent sur les flux.

Pour mieux lire le tableau d’ensemble, voici les points clés :

Prestations de santé à domicile : croissance organique robuste de +6,5 % sur le trimestre et +8,5 % sur les neuf mois, soit le socle le plus dynamique de Bastide. Cette activité pèse majoritairement dans le chiffre d’affaires avec des contributions solides à l’international malgré les défis tarifaires.

croissance organique robuste de +6,5 % sur le trimestre et +8,5 % sur les neuf mois, soit le socle le plus dynamique de Bastide. Cette activité pèse majoritairement dans le chiffre d’affaires avec des contributions solides à l’international malgré les défis tarifaires. Maintien à domicile : croissance de +2,5 % sur le trimestre, contre +6,5 % sur l’ensemble du semestre. Le ralentissement reflète l’application de la réforme VPH, qui a déplacé temporairement le modèle de location vers une phase de transition vers la vente des fauteuils. Les premières livraisons ayant démarré en avril, la direction anticipe une reprise et une accélération dès le quatrième trimestre.

croissance de +2,5 % sur le trimestre, contre +6,5 % sur l’ensemble du semestre. Le ralentissement reflète l’application de la réforme VPH, qui a déplacé temporairement le modèle de location vers une phase de transition vers la vente des fauteuils. Les premières livraisons ayant démarré en avril, la direction anticipe une reprise et une accélération dès le quatrième trimestre. Autres métiers : la ventilation montre une stabilité dans les activités de Respiratoire et Nutrition-Perfusion-Diabète-Stomathérapie, avec des croissances organiques soutenues et des marges résilientes malgré les effets ponctuels des taux de change et des ajustements tarifaires.

la ventilation montre une stabilité dans les activités de Respiratoire et Nutrition-Perfusion-Diabète-Stomathérapie, avec des croissances organiques soutenues et des marges résilientes malgré les effets ponctuels des taux de change et des ajustements tarifaires. Objectifs 2025-2026 : le groupe réaffirme ses ambitions, ce qui est un message important pour les investisseurs et les partenaires, tant sur la trajectoire de croissance que sur le contrôle des coûts et la gestion du portefeuille d’actifs.

Pour mieux visualiser la répartition du chiffre d’affaires par métier sur les neuf mois, voici une autre synthèse :

Métier Chiffre d’affaires 9 mois (M€) Variation Maintien à domicile 150,9 +5,2 % En collectivités 70,2 +11,3 % Magasins / internet 80,7 +0,4 %

Dans le détail, les activités de Respiratoire affichent une dynamique robuste avec 130,9 M€ sur le trimestre, soit +10,2 % en organique ; dans le champ Nutrition-Perfusion-Diabète-Stomathérapie, le chiffre grimpe à 110,1 M€ (+6,5 %) , porté par une progression du diabète et le renforcement des services de stomathérapie. En France, la dynamique reste soutenue malgré le coût des ajustements tarifaires sur certains segments ; à l’international, la croissance demeure soutenue et résiliente, témoignant d’un effort de diversification et d’un portefeuille diversifié.

Face à ce tableau, la société reste vigilante sur les effets de la réforme VPH, qui a introduit un décalage entre l’arrêt des locations et le démarrage des livraisons pour les ventes de fauteuils. Cette phase transitoire explique en partie le léger ralentissement observé dans le Maintien à domicile au troisième trimestre. Mais les premiers signaux d’alignement des flux devraient se faire sentir dès le quatrième trimestre, avec une contraction de l’impact ponctuel et une reprise de la dynamique commerciale.

Rythme et perspectives : comment Bastide configure sa feuille de route

La dynamique « croissance organique » est au cœur de la stratégie. En pratique, cela signifie :

Maintien à domicile et collectivités comme moteurs structurels, avec une attention particulière portée à la rentabilité des contrats et à l’efficience opérationnelle.

comme moteurs structurels, avec une attention particulière portée à la rentabilité des contrats et à l’efficience opérationnelle. Prestation de santé à domicile en tête des indicateurs, grâce à une offre renforcée et à l’expansion internationale, qui demeure la colonne vertébrale du groupe.

en tête des indicateurs, grâce à une offre renforcée et à l’expansion internationale, qui demeure la colonne vertébrale du groupe. Gestion financière et désendettement dans le cadre d’un portefeuille d’actifs optimisé, afin d’assurer les marges et de soutenir les investissements futurs.

Pour ceux qui veulent pousser la réflexion, voici deux ressources qui permettent d’élargir le cadre macro : analyse macro sur les perspectives économiques 2026 et réflexions sur les impôts et la croissance , qui, bien qu’éloignées de Bastide, éclairent les conditions économiques dans lesquelles évoluent les acteurs du secteur.

En termes de timing et de performance financière, la trajectoire reste favorable si le groupe parvient à maîtriser les effets transitoires et à maintenir la cadence de croissance organique dans les activités clés. Pour les investisseurs et les partenaires, Bastide demeure une référence en matière de développement et d’augmentation de la valeur, même si les évolutions récentes imposent une surveillance continue des réformes et des marchés.

Pour rester informé des prochaines publications, on peut suivre les actualités liées au secteur et lire les dernières analyses sur les évolutions du paysage sanitaire et social. Cela permet d’avoir une vision plus large des facteurs qui influent sur les résultats et les perspectives de Bastide dans les mois à venir.

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