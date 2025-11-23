Budget 2026 et réforme des retraites : les points clés en débat

Budget 2026 et réforme des retraites : quelles lignes bougent et à quel prix pour le pouvoir d’achat et les dépenses publiques ? Je me pose les mêmes questions que vous: comment financer les retraites sans peser sur les foyers tout en garantissant l’équité entre les générations, et quelle sera, concrètement, l’issue du brouillard budgétaire actuel ?

Élément Position parlementaire Impact prévu (2026) Points-clés Gel des retraites et sous-indexation Rejeté par l’Assemblée nationale Économies estimées autour de 3,6 Md€ en 2026 si appliqué Gel des pensions de base et des prestations sociales; sous-indexation progressive Suspendre la réforme des retraites (2023) jusqu’en 2028 Adopté par l’Assemblée nationale Âge d’ouverture des droits modifié pour certaines cohortes Effet direct sur les années d’entrée en droit à la retraite Égalité femmes-hommes dans le calcul des retraites Adopté par l’Assemblée nationale Nouvelle base partir de 2026: 24 meilleures années pour les mères d’un enfant; 23 pour deux enfants ou plus Adaptation du calcul du salaire annuel moyen Cumul emploi-retraite Mesures prévues dans le PLFSS 2026 Écrêtement progressif selon l’âge; suppression du délai de carence pour le retour chez le même employeur Règles plus strictes avant l’âge d’ouverture des droits; ouverture de droits progressifs après

Note rapide sur le contexte : la préparation du Budget 2026 et du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS 2026) se déroule dans un cadre où le débat sur le financement des retraites et sur l’équilibre budgétaire occupe une place centrale. Certains points font jusqu’ici l’objet d’âpres discussions à l’Assemblée et au Sénat, notamment autour de la suspension partielle de réformes et de leur coût eventual. Pour mieux saisir les enjeux, voici les axes qui structurent le débat actuel et qui influencent les choix politiques pour 2026 et au-delà. Les chômeurs seniors et la réforme des retraites

Gel des retraites et sous-indexation: que dit le débat public ?

La proposition initiale du Gouvernement prévoyait un gel total des pensions de base en 2026 (0% d’augmentation) et une sous-indexation progressive jusqu’en 2030, avec un effet domino sur les prestations sociales. L’objectif affiché était d’obtenir une économie budgétaire d’environ 3,6 milliards d’euros pour l’année 2026. Mais les députés ont majoritairement rejeté cette option, jugeant qu’elle frapperait durement le pouvoir d’achat des retraités et des bénéficiaires des prestations sociales. En revanche, au Sénat, les positions se sont révélées plus nuancées : certains sénateurs ont soutenu l’idée d’une « année blanche » et donc d’un gel des retraites et des prestations sociales. Le passage au Sénat sera déterminant pour la suite.

Les conséquences pour le pouvoir d’achat des retraités et des allocataires;

Le risque d’une fracture entre générations;

Les possibilités alternatives de financement et de réduction des dépenses publiques sans toucher aux pensions.

Points clés à retenir

Gel des pensions questionne immédiatement la solidarité entre générations.

questionne immédiatement la solidarité entre générations. Sous-indexation gradualisée peut atténuer l’effet inflationniste, mais reste impopulaire.

gradualisée peut atténuer l’effet inflationniste, mais reste impopulaire. Les mesures touchent aussi les prestations familiales et les aides au logement, ce qui accroît la complexité du calcul.

Par ailleurs, le PLFSS 2026 évoque la suspension de la réforme de 2023 jusqu’au 1er janvier 2028, ce qui implique des ajustements concrets pour les assurés. On peut observer, par exemple, que l’âge d’ouverture des droits pour les personnes nées entre 1964 et 1968 pourrait connaître des décalages significatifs selon la configuration retenue par le Parlement et les éventuels décrets d’application. Pour suivre ce fil, l’article retirements et pensions de réversion en 2026 offre un panorama utile des conséquences pour les différents bénéficiaires.

Âge d’ouverture des droits et suspension: tableau récapitulatif

Un tableau récapitulatif permet de visualiser les écarts selon l’année de naissance et le scénario retenu. Cette section illustre comment la suspension de la réforme peut modifier les droits à pension pour les générations concernées.

Année de naissance Âge sans suspension Âge avec suspension jusqu’au 1er janvier 2028 Implications pratiques 1964 63 ans 62 ans et 9 mois Plus tardif ou équivalent selon les trimestres et les dispositions 1965 63 ans et 3 mois 63 ans Allongement marginal ou égalisation possible 1966 63 ans et 6 mois 63 ans et 3 mois Décalage modéré selon les mesures finales 1967 63 ans et 9 mois 63 ans et 6 mois Impact plus prononcé sur les carrières longues 1968 64 ans 63 ans et 9 mois Adaptation des périodes de cotisation et de liquidation

En parallèle, le PLFSS 2026 propose des ajustements autour du calcul du salaire annuel moyen pour les femmes, afin de mieux refléter les périodes d’enfants dans la carrière. Pour l’instant, le calcul repose sur les 25 meilleures années pour tous les assurés, mais la réforme prévoit d’ajuster ces chiffres: 24 meilleures années si mère d’un enfant, 23 meilleures années pour deux enfants ou plus. Cette modification est calculée pour s’appliquer à partir du 1er septembre 2026 et touche le régime général et les régimes alignés, y compris certains régimes indépendants.

Carrière longue, cumul et avenir du PER

Autre volet du débat: le cumul emploi-retraite et le développement du Plan d’épargne retraite (PER). Le PLFSS 2026 prévoit un durcissement progressif du cumul avant l’ouverture des droits: à titre préventif, permet d’éviter les pensions trop élevées lorsque l’on reprend une activité. Après l’âge d’annulation de la décote (67 ans en pratique), le cumul pourrait devenir intégral sans plafond du dernier plafond du PASS. Le délai de carence de 6 mois pour reprendre chez le même employeur serait supprimé, simplifiant les démarches pour les bénéficiaires qui souhaitent continuer à travailler après avoir liquidé leur droit. Ces mesures s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2027 et toucheraient l’ensemble des régimes, y compris les fonctionnaires.

Avant 64 ans: écrêtement total des revenus supérieurs à un seuil;

Entre 64 et 67 ans: cumul partiel avec écrêtement partiel;

Après 67 ans: cumul intégral possible sans plafond, mais avec liquidation des droits.

Abattement et financement: où en est-on ?

Dans le même temps, la question de l’abattement sur les pensions et le financement global demeure centrale. Le PLF 2026 prévoyait, à la base, le remplacement de l’abattement proportionnel de 10% par un abattement forfaitaire unique de 2 000 € par personne, mais les députés ont finalement maintenu l’abattement de 10% dans le cadre du PLF 2026. Par ailleurs, des amendements visant à rallonger la durée de référence du PER pour permettre un report du plafond de déduction fiscale se sont avérés adoptés, offrant davantage de possibilités pour les versements des années 2020 à 2025. Ces choix auront des répercussions sur le financement des retraites et sur le comportement d’épargne des ménages.

FAQ

Qu’est-ce que le gel des retraites implique réellement pour les seniors ?

Le gel signifie pas d’augmentation et peut impliquer une sous-indexation sous forme progressive; l’objectif affiché est de maîtriser les dépenses publiques mais cela peut peser sur le pouvoir d’achat.

Comment la suspension de la réforme peut-elle changer l’âge d’ouverture des droits ?

Selon les cohortes et les scénarios, l’âge d’ouverture des droits peut être décalé; pour les personnes nées entre 1964 et 1968, les effets varient et nécessitent de suivre les décrets d’application.

Le cumul emploi-retraite sera-t-il vraiment plus favorable après 2026 ?

Le dispositif prévoit des règles graduelles: écrêtement avant 64 ans, cumul partiel jusqu’à 67 ans, puis cumul intégral après 67 ans, avec suppression du délai de carence chez le même employeur.

Le PER va-t-il devenir plus intéressant fiscalement ?

Oui, des extensions possibles du plafond de déduction et du report des versements 2020-2025 vers 2025-2028 ont été discutées, ce qui peut influencer l’épargne retraite.

En somme, Budget 2026 et réforme des retraites demeurent au cœur du débat sur le financement des retraites et l’équilibre budgétaire, avec des implications claires pour les cotisations sociales et le pouvoir d’achat. Le dialogue entre les assemblées et les acteurs sociaux déterminera l’orientation finale et les coûts associés pour 2026 et les années à venir.

Le chemin vers un équilibre budgétaire durable passe par des décisions claires sur les dépenses publiques, les cotisations sociales et le financement des retraites, tout en protégeant les droits des retraités et en préservant le pouvoir d’achat des assurés. Budget 2026 et réforme des retraites.

