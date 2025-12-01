CalPERS mise sur une surperformance grâce à une allocation croissante aux investissements climatiques, mais comment ce fonds de pension compte-t-il rester en tête face à la transition énergétique et aux aléas des marchés ?

En pratique, ce virage mêle rendement, risques et responsabilité sociale. Je vous propose un tour d’horizon clair, avec des chiffres et des exemples concrets qui parlent autant autour d’un café que sur le bureau d’un rédacteur spécialisé.

Domaine Portefeuille climatiques (2024) Objectif 2030 Notes Investissements climatiques Environ 60 Md$ 100 Md$ d’ici 2030 Focus sur énergie propre et efficacité énergétique Infrastructures et non cotées 9–15 Md$ 20–25 Md$ Renforcement du co-investissement et des partenariats publics-privés Indices et actions cotées climats 2–5 Md$ 15 Md$ Engagement via des indices responsables Engagement actionnarial Activité accrue Accompagnement des votes et des dialogues avec les entreprises Risque et opportunité liés à la gouvernance

Cette table récapitule les grands axes et montre que l’objectif est clairement de monter en puissance sur des investissements liés au climat, tout en sécurisant le reste du portefeuille par une diversification adaptée. Dans un contexte où la transition énergétique s’impose comme une réalité économique, la question est moins de savoir si l’investissement climatique est rentable que de savoir comment l’intégrer sans déstabiliser les retraites des agents publics.

Contexte et enjeux pour le fonds de pension

Pour un fonds comme celui-ci, les défis ne se limitent pas au rendement. Il faut aussi anticiper la volatilité des marchés, les évolutions réglementaires et les attentes des bénéficiaires en matière d’éthique et d’impact. Voici les enjeux clés à connaître :

Risque et rendement : les investissements climatiques peuvent offrir une protection ou une croissance à long terme, mais ils exigent une horizon temporel plus longue et une tolérance au risque mesurée.

: les investissements climatiques peuvent offrir une protection ou une croissance à long terme, mais ils exigent une horizon temporel plus longue et une tolérance au risque mesurée. Gouvernance et transparence : l’alignement entre objectifs clairs et reporting détaillé est indispensable pour gagner la confiance des cotisants.

: l’alignement entre objectifs clairs et reporting détaillé est indispensable pour gagner la confiance des cotisants. Transition énergétique : les secteurs comme les infrastructures, les énergies renouvelables et les technologies propres constituent des relais de croissance potentiels.

: les secteurs comme les infrastructures, les énergies renouvelables et les technologies propres constituent des relais de croissance potentiels. Écologie et économie réelle : l’écosystème des investissements responsables intègre désormais des critères financiers et extra-financiers forts.

La tendance générale est une intensification de l’allocation vers des actifs qui bénéficient de la transition énergétique, tout en maintenant une gestion rigoureuse du risque et une liquidité suffisante pour les besoins des bénéficiaires. Pour mieux saisir l’évolution, regardons des exemples concrets et des signaux du marché.

Les axes stratégiques de CalPERS

Allonger l’horizon d’investissement pour capter les rendements de projets d’infrastructures et de technologies propres.

pour capter les rendements de projets d’infrastructures et de technologies propres. Renforcer le co-investissement afin de réduire les coûts et de mieux contrôler les risques.

afin de réduire les coûts et de mieux contrôler les risques. Déployer des indices et des outils d’évaluation ESG afin de mesurer l’impact et d’éclairer les choix d’allocation.

afin de mesurer l’impact et d’éclairer les choix d’allocation. Engager les entreprises par le vote et le dialogue pour accélérer les pratiques durables et améliorer la gouvernance.

Impact sur la finance durable et la transition énergétique

Au-delà de la pure performance financière, ce virage a des implications concrètes pour la finance durable et l’écologie financière. En pratique, on observe :

Une meilleure intégration des facteurs climatiques dans l’allocation d’actifs, ce qui pousse les gestionnaires à privilégier les actifs résilients et à faible émission.

dans l’allocation d’actifs, ce qui pousse les gestionnaires à privilégier les actifs résilients et à faible émission. La transition énergétique comme moteur de valeur : le financement des réseaux, du stockage d’énergie et des solutions d’efficacité ouvre des opportunités récurrentes pour les fonds de pension.

: le financement des réseaux, du stockage d’énergie et des solutions d’efficacité ouvre des opportunités récurrentes pour les fonds de pension. Un cadre d’investissement responsable qui valorise les critères sociaux et de gouvernance, et pas seulement les rendements à court terme.

qui valorise les critères sociaux et de gouvernance, et pas seulement les rendements à court terme. Stabilité et résilience accrues du portefeuille dans des périodes de volatilité, grâce à une diversification accrue et à des actifs non cotés complémentaires.

Pour suivre les avancées et les débats autour de ces questions, on peut consulter des analyses liées aux enjeux climatiques et économiques autour de la COP30, par exemple ce regard sur le renouveau de la lutte mondiale contre les énergies fossiles, et comprendre comment les signaux du climat influencent les décisions d’investissement. D’autres éléments utiles portent sur les perspectives liées aux signaux fournis par les satellites météorologiques, qui complètent l’analyse du risque climatique. Pour les retraites et les rendements, ce regard sur les investissements à impact peut ajouter de la profondeur à la compréhension. Enfin, dans le domaine des transports et des infrastructures, les innovations d’Alstom et les tendances ferroviaires illustrent le lien entre investissement public et croissance verte. Et pour situer les enjeux dans un cadre plus large, les défis sécuritaires autour de la COP30 restent à anticiper.

La dynamique est en faveur des actifs qui bénéficient de la transition énergétique. La gestion d’actifs doit rester rigoureuse et transparente. Les résultats dépendent de l’équilibre entre rendement et impact.

Le cadre réglementaire évolue, renforçant les exigences en matière d’information et de contrôle. La convergence des objectifs financiers et climatiques peut soutenir une meilleure performance sur le long terme.

Conclusion et perspectives

En définitive, CalPERS poursuit une stratégie qui lie surperformance et durabilité par une allocation accrue vers les investissements climatiques et les actifs liés à la transition énergétique. Le compromis entre rendement et risque est géré par une diversification accrue, un engagement actionnarial soutenu et une intégration plus fine des critères ESG dans l’allocation.

Pour les investisseurs, cela dessine une voie où la finance durable devient non seulement un cadre éthique, mais aussi un vecteur de performance et de stabilité pour un fonds de pension confronté à l’inéluctable transition énergétique et aux défis climatiques. Les autres acteurs du secteur observent et apprennent : la trajectoire choisie par ce fonds peut devenir une source d’inspiration pour l’ensemble de la gestion d’actifs et de l’investissement responsable. En somme, la logique est claire : l’allocation croissante aux investissements climatiques peut conduire à une meilleure résilience et à une performance durable, tout en soutenant la transition énergétique et les objectifs écologiques du patrimoine des retraites.

