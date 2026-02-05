Carrière, départ à la retraite, pension : découvrez les nouveautés du simulateur officiel Info Retraite

Je me demande souvent si ma carrière influe vraiment sur mon départ à la retraite et sur ma pension, et comment le simulateur officiel d’Info Retraite peut m’aider à y voir clair ? En 2026, ces outils évoluent pour mieux refléter les règles et les droits à la retraite. Je vous propose ici un tour d’horizon direct et pragmatique, avec des repères concrets pour votre évolution carrière et vos choix de financement de la retraite.

En bref

Le simulateur officiel Info Retraite est mis à jour régulièrement pour intégrer les nouveautés et les réformes en vigueur.

Info Retraite est mis à jour régulièrement pour intégrer les et les réformes en vigueur. Deux volets essentiels: Ma carrière et Mon estimation retraite , pour suivre votre parcours et estimer votre pension .

et , pour suivre votre parcours et estimer votre . Les nouveautés clés concernent l’âge de départ et la prise en compte des meilleures années, ainsi que l’accès via France Connect.

Éléments Description Impact sur le plan Carrière Historique du parcours professionnel et éventuelles corrections Affinage du calcul et des droits Mon estimation retraite Montant indicatif et âges de départ possibles Aide à planifier les étapes et les finances Âges de départ Âges simulables et scénarios alternatifs Adaptation de la stratégie de sortie

Pourquoi ce simulateur évolue en 2026 ?

La question des retraits a été au cœur des débats budgétaires de l’année. Pour rendre les choses plus claires, le portail d’Info Retraite met à jour son outil Mon estimation retraite, afin de refléter les règles en vigueur et les décrets d’application en cours. En pratique, cela signifie que vous pouvez vérifier à quel moment partir et quel montant vous pouvez viser, tout en tenant compte des récentes décisions de la loi de finances. Les évolutions concernent notamment l’âge de départ pour les personnes nées entre 1964 et 1968 et la prise en compte des 23 ou 24 meilleures années pour certaines caisses comme la CNAV, CNAV-TI, MSA-SA, MSA-NSA et CAVIMAC. La connexion se fait via Planification de la retraite et sécurité sociale ou via France Connect, selon votre préférence.

Le simulateur se décompose en deux parties complémentaires : Ma carrière, accessible dès 55 ans, qui reconstitue l’historique du parcours professionnel et permet de le rectifier, et Mon estimation retraite, qui délivre une projection du montant de pension. Dans certains cas, vous pouvez ajouter des paramètres supplémentaires, comme l’ajout d’un âge de départ différent de ceux proposés par défaut.

Par ailleurs, d’autres éléments intelligents vont s’intégrer progressivement : deux trimestres « enfant » pour la carrière longue, la surcote parentale mise à jour, l’ajout d’un trimestre de bonification pour les femmes fonctionnaires et, à terme, le parcours de simulation Cumul Emploi-Retraite. Ces évolutions, lorsque les décrets d’application paraîtront, seront automatiquement reflétées dans le simulateur Info Retraite.

Nouveautés et implications concrètes

Pour ceux qui planifient une carrière longue ou qui envisagent un départ à la retraite anticipé, les nouveautés du simulateur apportent plusieurs gains :

Âge de départ actualisé selon les dernières règles, avec des scénarios plus réalistes pour les carrières hachées ou multiples;

selon les dernières règles, avec des scénarios plus réalistes pour les carrières hachées ou multiples; Meilleures années comptabilisées (23 ou 24 meilleures années selon le régime) pour les régimes CNAV et MSA, ce qui peut augmenter votre pension finale;

(23 ou 24 meilleures années selon le régime) pour les régimes CNAV et MSA, ce qui peut augmenter votre finale; Ajout d’options de départ via le bouton « Ajouter un âge de départ », facilitant les comparaisons entre plusieurs scénarios;

via le bouton « Ajouter un âge de départ », facilitant les comparaisons entre plusieurs scénarios; Accès sécurisé par France Connect pour protéger vos données et vous éviter des saisies répétées d’informations personnelles.

Pour approfondir, vous pouvez aussi consulter des analyses sur les écarts entre le montant estimation et le montant réel de votre pension, afin d’éviter les mauvaises surprises lors du versement effectif. Ces ressources éclairent le calcul pension et la façon dont les droits à la retraite évoluent selon les choix effectués tout au long de l’évolution carrière.

Pour enrichir votre compréhension, voici deux ressources pertinentes :

Un aperçu utile sur la planification et les aspects sécurité sociale : Planification de la retraite et sécurité sociale, et une perspective sur la suspension de la réforme et l’intégration dans le simulateur : Mon estimation retraite.

Dans le détail, Info Retraite affirme que son simulateur est en phase d’amélioration continue, avec des mises à jour prévues avant l’été et des ajustements liés à la conjoncture budgétaire. Ces évolutions visent à offrir une expérience plus fluide et des résultats plus proches de la réalité, afin d’améliorer la confiance des futurs retraités dans leur plan financier et leur pension.

Pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, des ressources complémentaires expliquent les écarts entre l’estimation et la pension effective et les particularités de la retraite progressive, des sujets souvent au cœur des discussions entre les conseillers et les assurés. En pratique, ce que j’observe, c’est que la clé du succès réside dans l’alignement entre carrière, calcul pension et droits à la retraite, afin de construire une trajectoire sereine et prévisible.

En somme, lire et utiliser ces nouveautés vous donne un cadre clair pour votre carrière, votre départ à la retraite et votre pension, tout en garantissant une évolution carrière maîtrisée et un niveau de sécurité financière accru.

