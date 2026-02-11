Conférence Travail, Emploi et Retraite : Solidaires FP se retire, ne participant dorénavant qu’à l’atelier dédié aux Retraites

Dans cette Conférence Travail Emploi et Retraite, je décrypte pourquoi Solidaires FP s’est retiré du volet principal et ne participe désormais qu’à l’atelier dédié aux Retraites, une décision qui résonne dans le dialogue social et interroge sur les droits des agentes et agents publics. Cette position met en lumière des questions simples mais cruciales: quel cap politique pour les agents publics, et quelles mesures concrètes pour améliorer leur quotidien sans sacrifier la santé au travail ni la reconnaissance du travail réel ?

En bref :

Une journée marquée par des échanges entre ateliers Travail et Emploi et par une impression générale de manque de cap clair.

Solidaires FP réclame une revalorisation salariale et des avancées concrètes plutôt que des slogans.

Le volet Retraites reste largement absent, mais les revendications persistent et s’organisent autour d’actions concrètes.

Le dialogue social est à la fois nécessaire et insuffisant sans mesures de fond sur les droits et les conditions de travail.

Élément Ce qui est observé Direction stratégique Absence de cap clair selon Solidaires FP Réponses salariales Exigence de revalorisation du point d’indice et indexation sur l’inflation Volet retraite Présence limitée; pression sur les droits existants Communication Perception d’un dispositif axé sur la pure communication

Je rappelle que le contexte 2026 ne se contente pas de mots. Solidaires FP affirme que les agentes et agents publics subissent une perte de pouvoir d’achat liée au gel du point d’indice et à l’absence de mesures générales. Sur les volets salariaux, elles et ils insistent sur la nécessité d’une revalorisation du point d’indice, de l’attribution de 85 points pour toutes et tous et d’une indexation sur l’inflation. Voilà des demandes qui ne se négocient pas en storytelling: il faut des droits concrets et une rémunération décente pour préserver santé et dignité au travail.

Pour le volet Retraite, les échanges avec la DGAFP et les ministères de la fonction publique restent timides. Solidaires FP demeure déterminé à porter sans illusion ses revendications: abrogation de la réforme de 2023, retraite à 60 ans avec 37,5 annuités et sans décote. J’ai discuté avec des agentes et agents qui, chaque jour, voient leur pouvoir d’achat diminuer et leurs conditions de travail se dégrader sans compensations suffisantes. Dans ce cadre, le slogan « bien vivre dans la fonction publique » ne peut pas remplacer des droits nouveaux et une organisation du travail qui protège la santé des agents.

Pourquoi la Conférence ne peut pas se résumer à des mots

En tant que journaliste, je constate que les thématiques liées au Travail et à l’Emploi se recoupent largement avec les sujets déjà traités dans les groupes de travail entre organisations syndicales et la Direction Générale de la Fonction publique. Autrement dit, le risque est que l’événement devienne une simple opération de communication sans réelle avancée sur les droits et les conditions de travail des agents publics. Pour Solidaires FP, l’enjeu est clair: les droits ne se négocient pas en décortiquant des chiffres ou en diffusant des slogans, mais en garantissant des progrès tangibles et mesurables.

Dans le cadre de l’atelier Retraites, les ambitions restent fortes mais les perspectives concrètes restent à préciser. Pour les agents publics, cela signifie non seulement des garanties de revenus mais aussi une amélioration des conditions d’exercice, de la reconnaissance du travail réel et du soutien collectif au quotidien. Les propositions doivent sortir du cadre purement incantatoire et viser des dispositifs qui protègent réellement la santé et la sécurité au travail.

Pour alimenter le débat et éclairer les choix, je rappelle qu'il existe des ressources utiles à explorer.

Pour enrichir le débat, je vous propose aussi de consulter des simulations et des chiffres actualisés.

Au-delà du tableau et des chiffres, ma perception est simple: les agentes et agents publics ne demandent pas des promesses en l’air. Ils veulent des droits, des salaires décents et des conditions de travail qui préservent leur santé. La discussion doit désormais s’appuyer sur des engagements clairs et des échéances réalistes, sans quoi le dialogue social se transforme en simple décor.

Axes concrets pour avancer ensemble

Salaires et pouvoir d’achat: revalorisation du point d’indice et indexation sur l’inflation.

revalorisation du point d’indice et indexation sur l’inflation. Règles retraite: abrogation de la réforme de 2023 et mise en œuvre d’un départ à 60 ans avec 37,5 annuités sans décote.

abrogation de la réforme de 2023 et mise en œuvre d’un départ à 60 ans avec 37,5 annuités sans décote. Conditions de travail: amélioration des conditions d’exercice et reconnaissance du travail réel.

amélioration des conditions d’exercice et reconnaissance du travail réel. Dialogue social: privilégier des décisions programmées et vérifiables plutôt que des campagnes de communication.

Pour ceux qui veulent aller plus loin, les ressources ci-dessus offrent des perspectives utiles sur l’épargne retraite et les plafonds à respecter quand on cumule emploi et retraite. Le chemin est long, mais les revendications restent limpides: pas d’économies sur nos vies.

Conclusion: vers un dialogue social plus concret et plus humain

En définitive, cette Conférence Travail Emploi et Retraite illustre une tension entre le besoin de communiquer et celui de construire des droits réels pour les agentes et agents publics. Solidaires FP rappelle que les enjeux ne se résolvent pas par des ateliers optionnels, mais par des mesures qui améliorent réellement le quotidien et protègent la santé au travail. Le Retrait du groupe principal et la concentration sur l’atelier Retraites ne doivent pas devenir une excuse pour eluder les questions qui fâchent: patience, mais aussi exigence, car les droits du quotidien ne peuvent pas attendre. Conférence comme Travail et Retraite ne primèrent pas sur le dialogue social, mais s’y inscrivent comme des éléments d’un chemin clair vers des droits renforcés et des conditions de travail dignes.

