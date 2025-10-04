Cumul emploi-retraite et ASV : La Carmf facilite la gestion des médecins affiliés en temps de crise

En 2025, la gestion des cotisations et de la retraite des médecins libéraux, notamment dans le cadre du cumul emploi-retraite, devient un enjeu crucial à l’heure où la protection sociale et la gestion des affiliés sont sous haute tension. La Carmf, caisse autonome de retraite des médecins, tente d’adopter une posture proactive face à une période de crise sanitaire persistante et aux enjeux économiques qui en découlent. La récente assemblée générale (samedi 27 septembre 2025) a ainsi permis de dresser un état des lieux détaillé, où la solidité de la caisse est mise à mal par un résultat financier négatif et des réserves en léger recul. Pourtant, cela n’empêche pas la Carmf de lancer des initiatives innovantes pour simplifier la vie des médecins en activité ou en retrait, notamment via des dispositifs de gestion des affiliés optimisés, face à la complexité des règles de retraite complémentaire et des cotisations liées au cumul emploi-retraite.

Les défis de la gestion des cotisations dans un contexte de crise

Face à des charges élevées — 2,97 milliards d’euros pour les produits contre 2,54 milliards de cotisations et résultats financiers cumulés — la caisse a dû faire face à une perte nette de 433 millions d’euros. La réserve de 5,92 milliards d’euros au début 2025 montre que la santé financière demeure préservée, mais la vigilance reste de mise. La menace d’une ponction importante sur les recettes était réelle avec un risque de réduction de la valeur des points de retraite de 8 % si les mesures de protection n’avaient pas été adaptées à temps. Le ministère de la Santé et la Carmf travaillent donc à gérer finement cette crise pour éviter une dégradation supplémentaire du régime de retraite des médecins. Cette situation évoque l’importance de la gestion des cotisations, qui doit à tout prix rester équilibrée pour garantir la protection sociale. La caisse a ainsi su limiter la casse en négociant in extremis une réduction drastique des pertes, évitant des mesures drastiques, et surtout, en préparant l’avenir avec de nouvelles stratégies.

Innover dans la gestion des affiliés pour une retraite optimisée

Pour faire face à ces défis, la Carmf souhaite renforcer la gestion des affiliés à travers des outils modernes, permettant aux médecins libéraux de bénéficier d’un parcours simplifié lors de leur passage en retraite. Le passage à la retraite active s’accompagne souvent de démarches administratives complexes et de règles variables selon les régimes (base, complémentaire, ASV). La caisse a donc décidé de lancer un service dédié, présenté comme un véritable « guichet personnalisé » destiné à rendre cette étape plus fluide et claire. La priorité est de réduire la complexité, avec la mise en place d’un processus combinant documents simples et démarches corelated, pour que la transition vers la retraite soit un événement sans friction administrative. Cette initiative se veut une véritable valeur ajoutée à la gestion des cotisations et une avancée pour l’efficience du régime, tout en répondant aux attentes renforcées de transparence et d’accessibilité des médecins.

Moderniser la déclaration de revenus pour les cotisations ASV

Un autre enjeu majeur concerne l’équité dans la fixation des cotisations pour l’Assurance de Sécurité Vieillesse (ASV). Aujourd’hui, les médecins constatent une injustice puisque leurs cotisations sont calculées sur des revenus N-2, sans possibilité d’estimation instantanée en cours d’année. La Carmf propose ainsi une révision afin de permettre aux praticiens de déclarer une estimation de leurs revenus en année N, ce qui éviterait des cotisations excessives en cas de réduction d’activité. La modification législative envisageable, prévue dans le prochain PLFSS, pourrait alors aligner3 ce régime sur la logique des autres régimes, au bénéfice d’une gestion plus équitable, voire d’une meilleure maîtrise des revenus et cotisations, notamment en période de crise où l’activité peut fluctuer fortement.

Les enjeux futurs pour la retraite des médecins en temps de crise

Face aux défis économiques et sociaux, la Carmf ne se contente pas d’un regard défensif mais veut également innover pour sécuriser la protection sociale de ses affiliés. En 2025, plusieurs stratégies sont à l’œuvre : l’optimisation des cotisations, la facilitation du passage à la retraite, ou encore la recherche d’un équilibre financier durable. La caisse insiste notamment sur la nécessité d’une gestion adaptée des cotisations, notamment pour ceux qui jonglent entre activité et retrait, pour éviter toute défaillance dans leur retraite complémentaire. La mise en place d’un parcours administratif simplifié, dont la première étape sera opérationnelle dès octobre 2025, témoigne de cette volonté. La question de la gestion des revenus et des cotisations ASV reste aussi une priorité, car elle influence directement le rapport des médecins à leur future pension et leur activité présente.

