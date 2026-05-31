Dans ce pays, les retraités touchent plus de 98 % de leur salaire

Retraités, pension, salaire : dans ce panorama européen, le rapport entre ce que l’on touchaît et ce que l’on touche après avoir pris sa retraite peut faire tourner les chiffres dans tous les sens. Je vous raconte ce que signifie réellement ce ratio de remplacement et où la pension reste lucratives et rassurante pour le pouvoir d’achat des personnes âgées.

En bref

Le Portugal affiche un taux de remplacement de près de 99 % du salaire, ce qui est exceptionnel pour l’Europe en 2026.

La France est loin derrière à environ 72 %, avec des disparités territoriales et des défis structurels.

Les pays comme les Pays-Bas et la Grèce présentent des niveaux élevés comparés à la moyenne européenne, tandis que certains États affichent des chiffres plus modestes.

Le calcul des pensions dépend du système (public, privé, mixte) et peut être sujet à des erreurs administratives, d’où l’importance de vérifier ses droits.

Pour comprendre pourquoi ce sujet occupe une place centrale dans les discussions publiques sur les retraites, il faut distinguer deux notions cruciales : le montant nominal de la pension et le taux de remplacement, c’est-à-dire ce que votre pension représente par rapport à votre salaire lorsqu’elle était encore active. Cette distinction permet d’évaluer le pouvoir d’achat réel après la carrière, ce qui importe bien plus que le simple chiffre en euros. Le cas portugaise, souvent cité, montre qu’un taux élevé peut coexister avec des salaires moyens plus modestes, mais un pouvoir d’achat stabilisé après le départ en retraite.

Pays Taux de remplacement Remarques Portugal 98,8% Le plus élevé citée, puissant effet de maintien du niveau de vie France ≈72% Écarts régionaux et dépendance à des mécanismes nationaux Pays-Bas ≈93% Régime mixte, haut niveau de sécurité sociale Belgique 60,9% Risque de diminution relative du pouvoir d’achat Allemagne 55,3% Conjonction capitalisation et prestations publiques Royaume-Uni 54,4% Régime majoritairement public-privé Lituanie 28,9% Plus faible parmi les exemples européens

Comme je l’observe souvent dans mes reportages, ces chiffres ne racontent pas tout sans le contexte. En 2026, le paysage varie selon les niveaux de vie locaux, le coût de la vie et les politiques publiques qui ajustent les pensions, les indexations et les prestations liées à la sécurité sociale. Pour les retraités, c’est autant une question de sécurité que de pouvoir d’achat.

En Europe, le tableau est clair : certains pays maintiennent un niveau de vie robuste après la carrière, alors que d’autres doivent composer avec des mécanismes plus fragiles. Dans ce contexte, j’emploie souvent une image simple que vous reconnaîtrez peut‑être dans vos conversations avec des amis: un revenu de retraite qui suit une courbe stable est préférable à une pension qui chute dès l’instant où l’on quitte le bureau. Pour les retraités français, par exemple, la réalité est plus nuancée: un ratio de remplacement élevé n’équite pas nécessairement un niveau de vie identique à celui d’avant, mais il peut être suffisant pour éviter les chutes brutales du pouvoir d’achat.

Portugal en tête: pourquoi ce pays tire-t-il encore son épingle du jeu ?

Dans les calculs européens, le Portugal est souvent cité comme l’exemple le plus parlant pour maintenir le niveau de vie après la sortie du monde du travail. Les retraités y touchent près de 99 % de leur ancien salaire, un taux qui peut sembler théorique mais qui se traduit concrètement par une stabilité du pouvoir d’achat. Cela ne veut pas dire que les retraites portugaises sont les plus élevées en euros: les salaires d’avant retraite y sont plus modestes que chez nous, mais le mécanisme d’indemnités et d’indexation permet d’éviter les variations importantes.

Mon expérience sur le terrain montre que les nations affichant ces taux élevés ont souvent quelques traits communs: une sécurité sociale robuste, des systèmes de pension publics bien calibrés et une culture de l’investissement qui protège le niveau de vie des seniors. Chaque pays présente néanmoins des particularités: en Turquie et aux Pays-Bas, par exemple, on observe aussi des taux de remplacement élevés, malgré des modèles économiques différents. Dans l’ensemble, la clé reste le « remplacement relatif » par rapport à ce que l’on gagnait avant, plutôt que le chiffre brut en euros.

Pour les retraites françaises, la réalité est plus nuancée. La moyenne européenne de remplacement tourne autour de 61 % selon l’OCDE, et l’Union européenne se situe autour de 68 %. Cette moyenne masque des écarts importants selon les régions et les systèmes. Des décalages existent même au sein d’un même pays; ainsi, certains départements affichent des pensions nettement plus élevées ou plus basses que le national. Dans mes dossiers, je constate que le seul indicateur fiable, à long terme, est le pouvoir d’achat relatif, pas seulement le montant de la pension en euros.

Pour ceux qui veulent creuser le sujet et comparer leur situation à d’autres systèmes, voici deux repères utiles: dates clés de versement et erreurs de calcul des pensions. Ces ressources vous aident à anticiper les versements et à vérifier que votre pension est correctement calculée, un point parfois sensible lorsque les systèmes évoluent ou que des ajustements interviennent.

Dans ma démarche journalistique, je croise souvent le terrain et les chiffres pour éviter les pièges: les populations les plus concernées doivent rester éveillées face aux potentielles complexités administratives et aux retards éventuels des versements. Pour ceux qui se posent des questions sur leur propre trajectoire, le conseil pratique est clair: documentez vos droits et préparez les démarches nécessaires dès à présent, afin d’assurer une transition en douceur après la retraite.

En 2026, le panorama reste contrasté mais révélateur: certaines économies offrent un niveau de remplacement élevé qui protège le pouvoir d’achat des retraités, tandis que d’autres restent en dessous des attentes. Pour les personnes qui envisagent leur avenir, la leçon est simple mais essentielle: mieux vaut viser un équilibre entre les prestations publiques et les possibilités d’investissement et d’épargne, afin de consolider le revenu des retraités et prévenir les baisses de niveau de vie.

Pour approfondir et comparer votre situation personnelle, je vous invite aussi à consulter les ressources suivantes qui reviennent fréquemment dans mes analyses: démarches indispensables et pension nette et moyenne nationale. Ces points de vigilance aident à sécuriser vos droits et à mieux planifier votre avenir, tout en évitant les mauvaises surprises. En fin de compte, ce qui compte, c’est de préserver le revenu et le niveau de vie des retraités

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