Élodie et Thomas : bien rémunérés mais asphyxiés par les impôts – quand et comment optimiser sa fiscalité efficacement ?

Élodie et Thomas, bien rémunérés, se demandent comment optimiser fiscalité et planning fiscal sans mettre en péril l’avenir de leurs enfants. Comment réduire les impôts sans sacrifier leur sécurité financière? Comment passer d’une gestion ponctuelle à une stratégie patrimoniale cohérente sur le long terme ? Je vous propose d’explorer, à travers leur histoire, les leviers réels et simples à mettre en œuvre pour que leur situation, aujourd’hui bien rémunérée, devienne aussi plus sereine sur le plan fiscal.

Élément Valeur approximative Interprétation Revenus nets imposables annuels ≈ 160 000 € Base du taux marginal d’imposition Charges annuelles (crédit immobilier, éducation, etc.) ≈ 108 000 € Crédit immobilier et dépenses courantes élevées Épargne disponible après charges ≈ 30 000 € Besoin de diversification et d’allocation Taux marginal d’imposition (TMI) ≈ 41 % Fort potentiel de gains via certains leviers Épargne actuelle ≈ 110 000 € Manque de répartition stratégique

Pour moi, leur parcours illustre une peur partagée par beaucoup : être « bien rémunéré » et pourtant piégé par les impôts. Chaque printemps, l’avis d’imposition devient une épreuve et l’envie de simplifier les finances se mêle à une curiosité : pourquoi ne pas structurer tout cela autour d’un vrai plan, plutôt que de multiplier les dispositifs au petit bonheur la chance ?

Une absence de stratégie patrimoniale

Élodie et Thomas ont accumulé des choix patrimoniaux au fil des années sans vision d’ensemble. Leurs revenus proviennent surtout de salaires, fortement imposés, et ils ne tirent pas profit des revenus fonciers. Le jour du décompte fiscal, les charges et les dépenses quotidiennes écrasent le reste disponible. Voici ce qui ressort de leur situation :

Chargé mais utile : crédits immobiliers, éducation des enfants, activités familiales et entretien du domicile pèsent sur le budget, mais reflètent aussi leur niveau de vie.

: crédits immobiliers, éducation des enfants, activités familiales et entretien du domicile pèsent sur le budget, mais reflètent aussi leur niveau de vie. Épargne peu optimisée : livret A plein, LDDS, PEA et assurance-vie, mais sans allocation dynamique ni diversification suffisante.

: livret A plein, LDDS, PEA et assurance-vie, mais sans allocation dynamique ni diversification suffisante. Manque de coordination : les placements ne servent pas une trajectoire fiscale claire et laissent passer des opportunités de réduction d’impôts et d’anticipation retraite.

Pour sortir de ce schéma, il faut reconnaître que défiscaliser à tout prix n’est pas une fin en soi. Il faut viser une stratégie globale, où planning fiscal et épargne se répondent sur le long terme. Pour cela, il faut activer les leviers qui respectent l horizon et les objectifs du couple, sans tomber dans les niches mal exploitées.

Le PER: un outil puissant… à condition de bien l’utiliser

Le Plan d’épargne retraite (PER) apparaît comme un levier central, lorsqu’on sait l’utiliser intelligemment. L’idée est simple : les montants versés peuvent être déductibles du revenu imposable, dans certaines limites, et l’épargne est bloquée jusqu’à la retraite, sauf cas de déblocage anticipé. Pour Élodie et Thomas, c’est une vraie opportunité :

Économie d’impôt immédiate : chaque tranche versée peut alléger significativement la facture fiscale de l’année N+1.

: chaque tranche versée peut alléger significativement la facture fiscale de l’année N+1. Focus horizon long : l’arbitrage se joue sur le taux d’imposition à la retraite, qui est souvent plus faible que pendant les années de travail.

: l’arbitrage se joue sur le taux d’imposition à la retraite, qui est souvent plus faible que pendant les années de travail. Gestion dynamique possible : en optant pour des supports diversifiés (actions, ETF) et un profil adapté, le PER peut croître plus rapidement que des placements très liquides.

En pratique, verser 10 000 € chacun sur un PER peut se traduire par une économie d’impôt d’environ 4 100 € sur l’année, ce qui est loin d’être neutre. Mais, attention, l’argent n’est pas disponible avant la retraite : l’objectif est de lisser la fiscalité dans le temps et de profiter d’un abattement futur quand les revenus auront probablement baissé. Pour eux, le PER devient donc un instrument de liaison entre fiscalité et retraite.

Une épargne plus dynamique et mieux allouée

Pour que l’épargne ne soit plus passive, il faut la faire travailler pour soi. Le couple peut envisager une réallocation progressive de ses fonds vers des supports plus rémunérateurs et plus adaptés à leur horizon de 20 ans.

Réorientation des placements : transférer une partie des liquidités vers une assurance-vie avec un profil dynamique, tout en maintenant une part de liquidité pour les projets à moyen terme.

: transférer une partie des liquidités vers une assurance-vie avec un profil dynamique, tout en maintenant une part de liquidité pour les projets à moyen terme. Rendement potentiel : viser une performance moyenne annuelle autour de 4 à 5 %, sans oublier les aspects fiscaux qui peuvent amplifier le gain net à long terme.

: viser une performance moyenne annuelle autour de 4 à 5 %, sans oublier les aspects fiscaux qui peuvent amplifier le gain net à long terme. Stratégie de réallocation : par exemple, récupérer 15 000 € depuis le livret A et le LDDS pour alimenter l’assurance-vie, et adapter la gestion pour plus de rendement tout en conservant de la souplesse.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter des ressources qui détaillent comment persister dans une démarche patrimoniale durable et comment l’assurance vie et le PER peuvent se compléter plan de retraite ou assurance vie, et découvrir des astuces fiscales souvent méconnues qui peuvent réellement alléger la facture astuces fiscales méconnues.

Quotient familial, enfants et entretien du domicile

Le quotient familial, avec deux enfants, offre trois parts fiscales, ce qui allège mécaniquement l’impôt. Cependant, l’avantage a ses limites, et il ne suffit pas à compenser la progressivité lorsque les revenus restent élevés. En 2025, le gain maximal par demi-part complémentaire est d’environ 1 700 €, soit environ 3 400 € pour deux enfants. Concrètement :

Partages et plafonds : le quotient familial diminue l’impôt, mais n’annule pas la progressivité sur les hauts revenus. Le couple voit toutefois une réduction nette, sans toutefois basculer dans une imposition faible.

: le quotient familial diminue l’impôt, mais n’annule pas la progressivité sur les hauts revenus. Le couple voit toutefois une réduction nette, sans toutefois basculer dans une imposition faible. Crédits et réductions liés aux enfants : frais de garde, emploi à domicile, soutien scolaire ouvrent droit à des crédits ou réductions d’impôt qui réduisent directement la facture.

: frais de garde, emploi à domicile, soutien scolaire ouvrent droit à des crédits ou réductions d’impôt qui réduisent directement la facture. Crédits pour l’emploi à domicile : 50 % des dépenses, dans les plafonds, peuvent être remboursés sous forme de crédit d’impôt, ce qui peut être particulièrement avantageux sur des postes comme les services à la personne.

Pour étoffer ce volet et gagner en efficacité, le couple peut s’appuyer sur des dispositifs qui optimisent la dépense tout en protégeant les enfants. Et, surtout, il peut explorer des opportunités d’optimisation via la déclaration de revenus et les crédits d’impôt dédiés à la parentalité. En complément, la littérature fiscale propose des pistes pour renforcer la planification : impôt 2026 et retraite et nouveau barème et budget.

Immobilier: investir, oui… mais pas pour l’impôt seul

Les incitations immobilières ont été nombreuses, mais elles ne sont pas des raccourcis pour réduire l’impôt si l’emplacement et le prix ne cadrent pas avec une stratégie durable. Le déficit foncier peut toutefois offrir une voie pertinente, lorsque le bien est ancien et les travaux importants.

Déficit foncier : les charges liées aux travaux (rénovation, mises aux normes) peuvent être imputées sur les revenus fonciers, et parfois sur le revenu global, selon des limites, ce qui allège l’imposition immédiate.

: les charges liées aux travaux (rénovation, mises aux normes) peuvent être imputées sur les revenus fonciers, et parfois sur le revenu global, selon des limites, ce qui allège l’imposition immédiate. Exemple concret : un appartement ancien à rénover sur 250 000 €, avec 80 000 € de travaux, peut générer une économie d’impôt d’environ 4 390 € par an pendant plusieurs années, en fonction des montants imputables et du TMI.

: un appartement ancien à rénover sur 250 000 €, avec 80 000 € de travaux, peut générer une économie d’impôt d’environ 4 390 € par an pendant plusieurs années, en fonction des montants imputables et du TMI. Rendement et durabilité : les recettes locatives nettes complètent l’investissements, et un rendement net de 4 % peut rester crédible dans certains marchés.

Mais investir pour défiscaliser n’est pas une finalité. L’objectif est de bâtir un projet immobilier cohérent qui apporte valeur et sécurité à long terme, et qui s’intègre dans une stratégie fiscale globale plutôt que dans une simple opération d’épargne.

Pour approfondir cette approche immobilière, l’idée est d’évaluer les options en lien avec planning fiscal et investissements mobiliers, tout en restant vigilant face à des dispositifs qui promettent trop et coûtent cher à long terme.

Construire une stratégie, pas empiler des dispositifs

La leçon centrale pour Élodie et Thomas est simple : optimiser sa fiscalité ne signifie pas multiplier les niches fiscales, mais construire une trajectoire financière qui s’accorde avec les objectifs — retraite, sécurité familiale et transmission. Voici le cadre tactique que j’ai retenu pour eux :

Planification structurée : combiner PER, crédits pour les services à la personne, et éventuel déficit foncier, tout en veillant à la cohérence avec le quotient familial et l’évolution des revenus.

: combiner PER, crédits pour les services à la personne, et éventuel déficit foncier, tout en veillant à la cohérence avec le quotient familial et l’évolution des revenus. Épargne dynamique : réallocation progressive vers des supports plus rémunérateurs, sans mettre en péril la liquidité nécessaire pour les urgences et les projets.

: réallocation progressive vers des supports plus rémunérateurs, sans mettre en péril la liquidité nécessaire pour les urgences et les projets. Vice et vertu des dispositifs : utiliser les outils fiscaux pertinents au bon moment et dans le cadre d’un plan global, plutôt que de courir après les déductions simples et rarement avantageuses à long terme.

En complément, l’article ne serait pas complet sans rappeler quelques ressources utiles : les mécanismes de la case 0XX et leurs effets sur vos économies, et préparer vos déductions via le PER avant la fin d’année.

Pour résumer, ma conclusion est pragmatique : Élodie et Thomas, bien rémunérés, peuvent réduire efficacement leurs impôts en actionnant les leviers clés de gestion fiscale et de réduction d’impôts dans une logique de stratégies fiscales cohérentes, en veillant à la déclaration de revenus et à l’adaptation au fil du temps. Le tout s’appuie sur une approche holistique où chaque élément — PER, quotient familial, immobilier et services à la personne — s’emboîte dans un cadre solide, durable et lisible pour l’avenir. Et c’est précisément ce que j’appelle un vrai planning fiscal efficace.

En fin de compte, lorsque les impôts cessent d’être une simple contrainte et deviennent un levier, on peut transformer bien plus que la fiscalité : on transforme le cadre de vie familial, et tout cela sans renoncer à une vie confortable. Le chemin passe par une stratégie claire et progressive, et c’est là que le vrai avantage se joue : un planning fiscal pensé pour durer et s’adapter à chaque étape du parcours.

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