Emploi à domicile : Les retraités de 70 à 79 ans face à une hausse des coûts dès cet été

En bref

Les retraités entre 70 et 79 ans employant du personnel à domicile vont voir une hausse des coûts à partir de juillet 2026.

L’exonération de cotisations sociales est recentrée sur les personnes de 80 ans et plus, ce qui peut affecter le budget retraite et le pouvoir d’achat.

Environ 350 000 particuliers employeurs pourraient être touchés, avec une estimation d’augmentation autour de 15 % du coût horaire dans certains cas.

Des exonérations ciblées demeurent possibles pour certains bénéficiaires (APA, PCH, ACTP, MTP, etc.).

Face à ces évolutions, mieux vaut anticiper et vérifier les options d’aide à domicile et les crédits d’impôt associées.

Le sujet qui préoccupe les retraités concerne directement le budget retraite et le pouvoir d’achat lorsque l’on reste indépendant à domicile. Je me suis retrouvé à discuter de ces chiffres autour d’un café avec un confrère : une vieille question se pose toujours quand les règles changent, celle de savoir si la solution emploi à domicile reste tenable lorsque le coût de la vie grimpe et que l’on souhaite rester chez soi. Le décret publié au Journal officiel le 10 avril dernier chamboule légèrement les règles d’exonération et frappe directement ceux qui avaient jusqu’ici été épargnés par les cotisations. Voici ce qu’il faut savoir, sans jargon, avec des exemples concrets et des indices pour y voir plus clair.

Éléments clés Détails Population concernée environ 350 000 particuliers employeurs âgés de 70 à 79 ans Nouvelle règle d’exonération exonération limitée aux personnes de 80 ans et plus à partir du 1er juillet 2026 Impact estimé sur le coût hausse moyenne autour de 15 % pour certains cas, soit plusieurs euros par heure Économies d’État prévues environ 100 millions d’euros économisés selon la sécurité sociale Aides et exonérations restantes APA, PCH, ACTP, MTP et certaines conditions liées au handicap ou à l’âge

Pour mieux comprendre, regardons ce qui change vraiment cette année. La règle d’exonération est désormais centrée sur l’emploi à domicile des personnes âgées de 80 ans et plus. Concrètement, si vous avez entre 70 et 79 ans, vous ne bénéficiez plus de l’exonération à partir de la période déclarative de juillet 2026, alors que les périodes jusqu’à juin 2026 restent couvertes. Il s’agit d’un ajustement budgétaire, mais il a des répercussions directes sur le coût mensuel de l’aide à domicile et, par ricochet, sur le pouvoir d’achat des retraités qui font appel à ce type de services.

Ce qui change concrètement à partir de juillet 2026

Le décret recentre l’exonération des cotisations sociales sur les seniors de 80 ans et plus. Pour les retraités âgés de 70 à 79 ans, la facture d’aide à domicile pourrait grimper d’environ 15 %, avec des coûts horaires estimés autour de 12,21 euros, alors qu’avant, certains paiements étaient plus bas. Bien sûr, ces chiffres varient selon les cas (nature des prestations, nombre d’heures déclarées, éventuelles exonérations partielles). Pour comprendre l’ampleur financière, une comparaison simple peut aider : redistribution exceptionnelle de 850 millions d’euros en faveur de certains retraités ne compense pas nécessairement une hausse des coûts d’aide à domicile pour tous. Une autre démonstration éclaire le sujet : les dossiers Lagirc-Arrco en cours de révision peuvent influencer les droits et les prestations des bénéficiaires et, par conséquent, leur budget global.

Sur le terrain, les fédérations du secteur s’inquiètent d’un effet boule de neige : certains retraités devront probablement réduire le nombre d’heures ou recourir à des solutions alternatives moins déclarées. Même avec des exonérations partielles prévues dans certains cas (APA, PCH, ACTP, MTP, pension d’invalidité, etc.), l’équilibre est fragile. Pour illustrer, prenons l’exemple d’une retraitée qui bénéficie actuellement d’un accompagnement à domicile et se voit annoncer une majoration de coût. Elle n’a pas toujours d’autre option que d’ajuster son budget, ce qui peut se traduire par moins d’heures ou une révision des services.

Cas pratiques et aides possibles

Plusieurs mécanismes d’aide restent disponibles pour atténuer l’impact sur les services à la personne et, par extension, sur le budget retraite :

APA et PCH peuvent préserver une partie des exonérations ou crédits selon les situations;

et peuvent préserver une partie des exonérations ou crédits selon les situations; Des aides spécifiques existent pour les familles et les personnes en perte d’autonomie, notamment l’Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) et la Majoration pour tierce personne (MTP);

Les personnes âgées de 62 ans et plus pouvant bénéficier d’une aide à la vie quotidienne peuvent parfois rester éligibles à certaines mesures;

Des cas particuliers de dérogation ou d’exonération totale restent possibles pour des situations spécifiques, comme le handicap ou la dépendance partielle.

Pour ceux qui veulent creuser les chiffres, deux ressources récentes permettent de mesurer les effets sur le budget et le coût de la vie :

redistribution exceptionnelle de 850 millions d’euros et l’examen de 100 000 dossiers Lagirc-Arrco qui peut redistribuer certaines pensions et influencer la situation globale des ménages.

Pour ceux qui envisagent une gestion proactive de leur situation, voici quelques conseils simples et utiles :

Vérifiez rapidement si vous bénéficiez d’exonérations partielles ou totales dans votre dossier pension et emploi à domicile;

Comparez les prestations et les coûts horaires auprès de prestataires différents;

Anticipez votre budget en comptant l’éventualité d’un léger surcoût et ajustez vos heures en conséquence;

Utilisez les crédits d’impôt et les aides publics lorsque vous êtes éligible pour éviter des coûts cachés.

Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les évolutions des retraites et les mesures associées, notre rubrique dédiée propose des analyses et des guides pratiques, et vous pouvez aussi consulter les retours d’expérience de familles qui ont dû adapter leur organisation de l’aide à domicile.

En somme, l’emploi à domicile demeure une option précieuse pour les retraités qui souhaitent rester chez eux, mais il faut désormais l’envisager avec une stratégie financière plus fine. Le coût de la vie et les prestations sociales se croisent ici pour dessiner une réalité qui exige prudence et préparation. Je vous conseille d’échelonner vos démarches et de rester informé, car, au final, l’objectif est de préserver votre capacité à rester chez vous sans compromettre votre budget retraite, tout en maintenant une certaine économie et un niveau de service adapté à vos besoins.

Pour aller plus loin, découvrez d’autres analyses et ressources utiles sur les retraites et les prestations liées à l’aide à domicile. Des cas concrets et des chiffres supplémentaires et les impacts sur les carrières longues.

Pour rester informé, je recommande aussi de suivre l’actualité sur les services à la personne et les nouvelles dispositions qui circulent, car de petites modifications peuvent avoir des répercussions non négligeables sur votre budget et votre pouvoir d’achat.

En fin de compte, quand on parle d’un budget retraite, d’emploi à domicile et de coût de la vie, ce qui compte vraiment, c’est de pouvoir continuer à profiter de sa vie et de son intimité chez soi. Le fil rouge reste le même: adapter l’aide à domicile à vos capacités financières tout en préservant la dignité et le confort du quotidien.

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