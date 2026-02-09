En 2024, les Plans Épargne Retraite dominent le paysage des cotisations supplémentaires avec 77 %

résumé

Brief

En bref

Plans Épargne Retraite domineront les cotisations supplémentaires en 2024 et au-delà, avec un basculement durable vers les PER.

domineront les en 2024 et au-delà, avec un basculement durable vers les PER. Montant total des cotisations à fin 2024: 21,4 milliards d’euros , en hausse réelle +10 % par rapport à 2023.

, en hausse réelle +10 % par rapport à 2023. Le PER représente 77 % des cotisations en 2024, confirmant sa place centrale dans le financement retraite.

représente 77 % des cotisations en 2024, confirmant sa place centrale dans le financement retraite. Les montants versés sur les nouveaux PER se répartissent entre individuels (10,1 Md€), collectifs (3,6 Md€) et obligatoires (2,8 Md€).

Plans Épargne Retraite, épargne retraite et financement retraite : en 2024, le paysage des cotisations supplémentaires s’est illustré par une dynamique claire et durable. Le total des cotisations atteint 21,4 milliards d’euros, soit une progression de 10 % en euros constants par rapport à 2023 et un dépassement du pic atteint en 2021. Cette hausse est portée par 43 % des produits à adhésion individuelle dans un cadre privé et 57 % des produits à souscription collective par l’employeur. J’observe, en tant que journaliste spécialisé, que le PER tire littéralement les chiffres vers le haut : il représente désormais 77 % des cotisations, contre 75 % en 2023 et 69 % en 2022. En clair, les épargnants et les entreprises misent massivement sur l’épargne retraite comme outil de financement retraite et de gestion de patrimoine, tout en s’appuyant sur des placements financiers qui restent lisibles, même en période inflationniste. Par ailleurs, les montants versés sur les nouveaux PER se ventilent ainsi : 10,1 Md€ sur les PER individuels, 3,6 Md€ sur les PER d’entreprise collectifs et 2,8 Md€ sur les PER d’entreprise obligatoires. Les prestations versées s’établissent à 8,9 Md€, avec 2,7 millions de personnes bénéficiaires fin 2024, dont près de 2,4 millions de rentes viagères. Ces chiffres dessinent une tendance lourde : l’épargne retraite est, plus que jamais, un socle de stabilité et d’investissement responsable pour l’avenir. Pour ceux qui s’interrogent sur les détails fiscaux et les plafonds, vous pouvez jeter un œil à cet éclairage sur la déduction et les plafonds du PER, et envisager l’uniformisation des conseils pour une planification optimisée de la retraite en fin d’année.

Type de PER Cotisations 2024 (Md€) Commentaire PER individuel 10,1 adhésion individuelle, cadre privé PER d’entreprise collectif 3,6 collectif, souscription par l’employeur PER d’entreprise obligatoires 2,8 obligatoire, déploiement progressif

Perspectives 2026 : que signifient ces chiffres pour votre stratégie

En tant que lecteur, vous vous demandez peut-être si ces chiffres actuels préfigurent des changements concrets pour 2026. Mon métier est de relier les chiffres à des choix concrets d’investissement et de gestion de patrimoine. Voici ce que je retiens :

Optimiser les plafonds et les déductions : la hausse possible du plafond de déduction sur votre PER peut augmenter votre épargne disponible sans impacter votre budget mensuel ; Profitez de l’augmentation du plafond de déduction sur votre PER.

: la hausse possible du plafond de déduction sur votre PER peut augmenter votre épargne disponible sans impacter votre budget mensuel ; Profitez de l’augmentation du plafond de déduction sur votre PER. Uniformiser les conseils : en fin d’année, harmoniser les messages pour vos clients ou pour votre propre plan peut éviter les erreurs et favoriser une stratégie cohérente de placement et de financement retraite ; Uniformiser les conseils pour une planification optimale.

: en fin d’année, harmoniser les messages pour vos clients ou pour votre propre plan peut éviter les erreurs et favoriser une stratégie cohérente de placement et de financement retraite ; Uniformiser les conseils pour une planification optimale. Mesurer l’impact de l’inflation : l’inflation et les taux de rendement influent sur la valeur réelle des rentes et des prestations ; il faut intégrer ce facteur dans les prévisions et les objectifs d’épargne.

Pour approfondir, l’analyse croisée proposée par Kenny Sitbon détaille comment le PER peut remodeler votre approche d’épargne et d’investissement en 2026.

Dans ma pratique de journaliste économique, je constate que les Français restent globalement confiants dans l’épargne et la économie domestique. Ils veulent des solutions simples, lisibles et efficaces, sans jargon inutile. Le PER répond à ce besoin, mais il faut l’intégrer dans un cadre plus large de gestion de patrimoine et d’investissement durable. Si vous réfléchissez à une stratégie de fin d’année, pensez à une approche multi-outils : PER pour la sécurité, autres placements financiers pour la liquidité et les opportunités d’allocation.

Pour aller plus loin dans les conseils concrets, découvrez les astuces et défis du PER, et comment cet éclairage pertinent peut transformer votre approche 2026.

Conseils pratiques pour 2026 : structurer votre épargne et vos choix

Évaluez vos besoins : déterminez le niveau de revenu post-retraite souhaité et le rôle des rentes par rapport au capital. Cela guide la répartition PER vs autres placements.

: déterminez le niveau de revenu post-retraite souhaité et le rôle des rentes par rapport au capital. Cela guide la répartition PER vs autres placements. Équilibrez les types de PER : un mix PER individuel et PER d’entreprise peut optimiser les déductions fiscales tout en assurant une source de revenus diversifiée à la retraite.

: un mix PER individuel et PER d’entreprise peut optimiser les déductions fiscales tout en assurant une source de revenus diversifiée à la retraite. Planifiez sur le long terme : les bénéfices de l’épargne retraite se jouent sur la durée, notamment grâce à l’effet de capitalisation et à la protection contre les aléas économiques.

On peut s’appuyer sur des outils comme les simulateurs et les bilans réguliers pour ajuster le tir, et éviter les mauvaises surprises lorsque les allocations et les prestations évoluent. L’objectif est une préparation retraite qui permette de préserver le niveau de vie, tout en maîtrisant le risque et les coûts.

Une réalité pratique, c’est que près de 2,7 millions de personnes perçoivent des prestations de retraite supplémentaire fin 2024, et près de 2,4 millions touchent des rentes viagères ; cela démontre que les produits de retraite complémentaire ont bien dépassé le simple caractère d’épargne et jouent un rôle structurel dans le financement retraite. Or, ces chiffres proviennent d’un cadre où l’offre s’est fortement orientée vers le PER, ce qui nécessite une attention accrue sur les choix, les plafonds et les garanties offertes.

Points clés à retenir :

Les Plans Épargne Retraite dominent les cotisations supplémentaires. Le PER est le véhicule phare d’épargne retraite, avec une progression continue dans les années récentes. Les nouveaux PER offrent une granularité utile pour adapter votre stratégie à votre situation.

Enfin, si vous cherchez une approche pragmatique pour 2026, songez à comparer les conseils de votre employeur, mais aussi à contextualiser vos choix au regard de votre age, de vos objectifs et de votre tolérance au risque. Pour une mise en œuvre efficace, pensez à l’épargne et l’investissement coordonnées dans le cadre d’une gestion de patrimoine cohérente ; cela peut faire toute la différence entre une retraite sereine et une simple aspiration.

Pour nourrir votre réflexion et accéder à des analyses complémentaires, vous pouvez consulter cet article sur l’évolution des plafonds et leur impact sur vos versements : Profitez de l’augmentation du plafond de déduction sur votre PER. De plus, un autre guide de fin d’année propose d’uniformiser les conseils pour une planification optimale.

En conclusion, l’année 2024 montre que les Plans Épargne Retraite et les PER restent au cœur des décisions de financement retraite et de gestion de patrimoine. Les chiffres appuient une trajectoire où les cotisations supplémentaires s’orientent résolument vers des solutions simples, lisibles et adaptées à chacun, avec des perspectives encore pertinentes pour 2026 et au-delà. Ma certitude est que vous pouvez tirer parti de cette dynamique en coordonnant vos placements financiers, votre économie et votre préparation retraite pour bâtir, pas à pas, une tranquillité durable. Planifiez intelligemment votre avenir et n’oubliez pas que les Plans Épargne Retraite restent une carte maîtresse pour financer votre retraite avec sérénité.

