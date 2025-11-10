Épargne retraite : découvrez les montants déductibles de vos impôts en 2026

Épargne retraite et PER s’imposent comme des leviers concrets pour alléger votre facture fiscale en 2026. Je suis journaliste spécialiste des retraites et, autour d’un café, je vous partage ce qui change, ce qui reste et comment en profiter sans se perdre dans les chiffres.

Année Plafond déductible PER Commentaire 2025 — Plafond en vigueur avant revalorisation 2026 38 448 € Revalorisation liée à l’indexation; augmentation d’environ 2%

Au pire des cas, on peut se dire que c’est technique et éloigné. En pratique, cela signifie que les versements volontaires sur un PER peuvent être déduits de votre revenu imposable, ce qui peut réduire votre impôt et booster votre épargne en vue de la retraite. J’ai vu, avec des interlocuteurs et des chiffres en main, que l’effet peut être significatif pour un salarié ou un fonctionnaire qui verse régulièrement sur son PER. Pour vous donner une idée concrète, voici ce que cela implique au quotidien.

Comment lire les plafonds et les règles en 2026

Les règles de déduction restent simples à condition de les prendre par étapes. Je vous propose une approche claire et pratique :

Comprendre le plafond : le montant que vous pouvez déduire est plafonné et évolue chaque année. En 2026, le plafond annoncé tourne autour de 38 448 €, sous réserve des dernières revalorisations.

: le montant que vous pouvez déduire est plafonné et évolue chaque année. En 2026, le plafond annoncé tourne autour de 38 448 €, sous réserve des dernières revalorisations. Connaître votre base de calcul : elle dépend de vos revenus et de votre statut (salarié, indépendant, fonctionnaire). Cela détermine le montant maximal déductible.

: elle dépend de vos revenus et de votre statut (salarié, indépendant, fonctionnaire). Cela détermine le montant maximal déductible. Déclarer correctement : vos cotisations PER se déclarent dans la rubrique “Charges déductibles” de votre déclaration en ligne, étape 3.

: vos cotisations PER se déclarent dans la rubrique “Charges déductibles” de votre déclaration en ligne, étape 3. Penser à l’éclairage fiscal global: la déduction du PER peut influencer d’autres.optimisations, comme l’assurance-vie associée ou les produits Madelin si vous êtes indépendant.

Pour quelqu’un qui envisage sérieusement la retraite, c’est une vraie bouffée d’air frais. D’ailleurs, des acteurs du secteur évoquent l’utilité du PER pour optimiser son patrimoine et lisser sa fiscalité sur le long terme. Si vous souhaitez approfondir, lisez des analyses dédiées et comparez les offres spécifiques :

Par exemple, certaines offres accrochent directement l’attention avec des avantages de bienvenue, ou des bundles « assurance vie + PER » proposés par des acteurs comme Garance et partenaires. Tout cela peut influencer le choix d’un plan et l’allocation des versements.

Options et exemples concrets sur le terrain

Pour vous donner des repères pratiques, voici quelques combinaisons fréquentes et ce qu’elles apportent.

PER + Assurance Vie : combiner ces deux axes peut offrir une meilleure protection et des opportunités de sortie fiscalement avantageuses, notamment avec des produits comme Madelin ou des offres liées à Plan d’Epargne Retraite Entreprise.

: combiner ces deux axes peut offrir une meilleure protection et des opportunités de sortie fiscalement avantageuses, notamment avec des produits comme Madelin ou des offres liées à Plan d’Epargne Retraite Entreprise. PER individuel vs entreprise : si vous êtes salarié, vous pouvez privilégier le PER collectif ou individuel selon vos droits et votre plan d’épargne, afin d’optimiser les déductions.

: si vous êtes salarié, vous pouvez privilégier le PER collectif ou individuel selon vos droits et votre plan d’épargne, afin d’optimiser les déductions. Redevance toutes taxes comprises: d’autres véhicules comme MNRA, CIC Epargne Retraite, AG2R La Mondiale ou Groupama peuvent influencer votre choix de supports et l’impact fiscal.

En tête de liste, vous aurez peut-être envie de comparer les offres avec des simulateurs, mais surtout de vérifier le plafond et les règles de déduction en 2026. Pour aller plus loin, explorez les ressources ci-dessous :

Pour suivre l’actualité sur l’épargne retraite et les évolutions budgétaires, lisez aussi ces analyses: l’avantage fiscal du PER sous surveillance et réponses aux idées reçues sur la retraite.

Autre axe utile, prenez le temps de regarder les évolutions prévues par le budget 2026 et les réformes possibles autour du PER, qui pourraient influencer votre stratégie d’épargne dans les années à venir. Vous pouvez consulter les analyses détaillées sur ces sujets :

Voir aussi des mises à jour sur les perspectives fiscales et les mesures associées, notamment les discussions autour des réformes et opportunités du PER et les réformes budgétaires 2026.

Les autres solutions à connaître pour préparer demain

Le PER n’est pas la seule porte d’entrée pour préparer votre retraite. Autour de la table, j’échange souvent sur les autres options, comme Assurance Vie, les plans Madelin, ou des outils d’épargne d’entreprise. Parmi les produits fréquemment cités, on retrouve :

Plan d’Epargne Retraite Entreprise (PER Entreprise)

(PER Entreprise) Corem et Préfon comme alternatives spécifiques à certaines cadres ou régimes

et comme alternatives spécifiques à certaines cadres ou régimes MNRA, CIC Epargne Retraite, AG2R La Mondiale, Groupama comme partenaires éventuels de solutions combinées

Pour enrichir votre lecture et votre réflexion, voici quelques ressources complémentaires qui discutent des enjeux fiscaux liés au PER et à l’épargne-retraite en général :

Des articles de référence sur l’épargne retraite et les nouvelles règles: PER et fiscalité future et comment adopter les bons réflexes avant la retraite.

FAQ rapide

Le PER est-il toujours déductible du revenu imposable en 2026 ?

Oui, les versements sur le PER restent déductibles dans la limite du plafond fixé pour 2026, qui devrait être autour de 38 448 €.

Comment déclarer mes cotisations PER sur ma déclaration de revenus ?

Les cotisations versées sont indiquées dans la rubrique Charges déductibles (pensions alimentaires, épargne retraite …), à l’étape 3 en ligne.

Le PER peut-il être utilisé en combinaison avec une Assurance Vie ?

Oui, l’alliance PER + Assurance Vie peut optimiser la fiscalité et la transmission patrimoniale, selon vos objectifs et votre profil.

Quelles sont les alternatives au PER pour la retraite ?

Le Madelin pour les indépendants, les produits de type Plan d’Epargne Entreprise, et les solutions Groupe (CIC, AG2R, Groupama, etc.) peuvent compléter le PER selon votre situation.

Les réformes prévues en 2026 vont-elles changer le plafond PER ?

Les discussions budgétaires évoquent une révision possible, notamment via l’indexation et l’ajustement des plafonds; mieux vaut suivre les actualités fiscales au cours de l’année.

En pratique, la combinaison de Épargne retraite et PER peut transformer votre quotidien financier: vous versez, vous déduisez, vous préparez votre avenir sans vous mettre en difficulté aujourd’hui. J’ai vu des cas où une simple répartition des versements sur PER et Assurance Vie a permis de réduire l’impôt tout en renforçant la capacité d’épargne pour les années à venir.

Pour ceux qui veulent aller plus loin, voici quelques ressources complémentaires qui expliquent les mécanismes et les perspectives autour des produits phares de l’épargne retraite en 2026 et au-delà : bureau des réformes et avantages du PER, bon réflexes à adopter face aux idées reçues, fiscalité retraite et inquiétudes publiques, PER, une opportunité à ne pas manquer, budget 2026 et perspectives PER.

Pour revenir à l’essentiel, si vous vous demandez par où commencer, identifiez vos objectifs, votre revenu et votre tolérance au risque, puis comparez les offres des partenaires tels que Règles et offres partenariales comme AGIPI, AG2R La Mondiale, et Groupama, afin d’optimiser votre expérience personnelle.

En somme, l’épargne retraite, et plus précisément le PER, demeure un levier fiscal et patrimonial clé pour préparer une fin de carrière sereine. Si vous cherchez une approche structurée, rappelez-vous que chaque versement compte et que le bon choix d’allocation peut faire la différence sur le long terme. Épargne retraite, PER et Plan d’Épargne Retraite demeurent des outils pertinents pour construire demain.

