Generali France renforce sa direction technique assurance avec deux nouvelles nominations

En bref

Generali France renforce sa direction technique assurance avec deux nominations clés

renforce sa avec deux nominations clés Laurie Galliou devient directrice études techniques épargne et retraite

Clémence Pfleger prend les rênes des études techniques prévenance et santé

Ces choix s’inscrivent dans le cadre du plan stratégique Boost 27 et du renforcement du leadership et du side technique

Generali France renforce sa direction technique assurance avec deux nominations qui marquent un renforcement majeur du leadership et du management dans le secteur assurance, tout en affirmant une stratégie tournée vers la croissance durable et la maîtrise des risques. Cette relocation du savoir-faire technique vise à optimiser la tarification et les souscriptions des marchés épargne, retraite, IARD, santé et prévoyance, au service des clients et des partenaires.

Nom Rôle Expertise Entrée chez Generali Laurie Galliou Directrice études techniques épargne et retraite Épargne, retraites, modélisation 2010 Clémence Pfleger Directrice études techniques prévoyance et santé Actuariat, provisionnement multinormes 2019

Profil des nouvelles responsables de la direction technique assurance

Profil: Laurie Galliou, directrice études techniques épargne et retraite

Laurie Galliou est une experte reconnue dans les domaines de l’épargne et de la retraite et dans la modélisation associée. Arrivée chez l’assureur italien en 2010, elle a d’abord évolué dans la direction financière avant de devenir executive assistant auprès du président de Generali France. Son parcours illustre une capacité à transformer des données complexes en décisions stratégiques actionnables. Son arrivée à la tête des études techniques épargne et retraite s’inscrit dans une logique de renforcement de l’équipe et de la gouvernance au cœur du dispositif technique.

Dans le cadre du plan Boost 27, son rôle est d’assurer l’alignement entre la stratégie client et les outils de modélisation, afin de garantir une tarification et une souscription cohérentes et robustes. Elle s’appuie sur une expertise solide en modélisation et en analyse des risques, avec une approche pragmatique et orientée résultats.

Pour suivre les évolutions de leadership et de governance, l’observation croisée des dynamiques de management dans d’autres secteurs peut être éclairante. Par exemple, des analyses sur le leadership et les transformations organisationnelles peuvent offrir des repères utiles pour comprendre ces choix stratégiques dans le secteur assurance. Voir une perspective comparative sur le management dans le sport.

Profil: Clémence Pfleger, directrice études techniques prévoyance et santé

Clémence Pfleger apporte plus de 13 ans d’expérience en actuariat. Elle a rejoint Generali France en novembre 2019 et, depuis 2023, occupait la fonction de responsable du provisionnement multinormes et valeur en prévoyance santé. Sa connaissance approfondie des normes et du calcul des provisions renforce la capacité de tarification et de gestion des risques dans un périmètre complexe et multi-normes.

Son arrivée comme directrice études techniques prévoyance et santé fait écho à l’objectif du groupe de consolider l’ensemble des domaines de prévoyance et de santé sous une même approche analytique et data-driven. Cette nomination complète celle de Laurie Galliou, en créant une paire qui relie les volets épargne et retraite à la prévoyance et à la santé, pour une cohérence globale des décisions techniques.

Dans ce cadre, Generali France souligne que la direction technique est le pilier de la gouvernance assurantielle, centralisant les expertises techniques et les données destinées à la souscription et à la tarification sur les marchés épargne, retraite, IARD, santé et prévoyance. La mission est claire: trouver le juste équilibre entre croissance, maîtrise du risque, performance économique et création de valeur durable pour les clients, au service du plan stratégique Boost 27. Pour approfondir les enjeux de gouvernance et de leadership dans des contextes variés, lisez cet article sur la dynamique de leadership dans d’autres secteurs. Dialogue social et gouvernance.

Pourquoi ces nominations comptent pour l’avenir de la direction technique

La nomination conjointe de Laurie et Clémence illustre une logique de renforcement de l’équipe technique, à la fois sur le plan opérationnel et sur le plan stratégique. En consolidant les expertises autour des domaines clefs — épargne, retraite, prévoyance et santé — Generali France envoie un signal fort sur son intention de maîtriser les coûts et d’améliorer la performance économique sans négliger la valeur client.

Gouvernance renforcée : centralisation des expertises et des données pour une tarification et une souscription plus cohérentes.

: centralisation des expertises et des données pour une tarification et une souscription plus cohérentes. Coordinateur des métiers : un alignement plus fluide entre les métiers et les objectifs commerciaux.

: un alignement plus fluide entre les métiers et les objectifs commerciaux. Rendement et résilience : amélioration de la capacité à anticiper les évolutions du marché et les chocs macroéconomiques.

Pour situer ces mouvements dans un cadre plus large, on peut aussi observer comment les dynamiques de leadership évoluent dans des environnements en mutation rapide — et les parallèles avec d’autres secteurs peuvent être instructifs sur les mécanismes de changement et d’intégration des expertises. Réflexions croisées sur les transformations organisationnelles.

Rôle et impacts attendus pour le plan Boost 27

Les nominations renforcent la capacité de Generali France à piloter la stratégie Boost 27, qui vise à équilibrer croissance et maîtrise du risque tout en générant une valeur durable pour les clients. Les nouvelles responsables devront transformer les données en décisions opérationnelles pertinentes et durables pour l’ensemble des marchés. Cette approche est essentielle pour rester compétitif dans un secteur où les exigences réglementaires et les attentes clients évoluent rapidement.

Pour élargir la perspective sur les enjeux de leadership et de stratégie, voici deux ressources pertinentes: une analyse des dynamiques de management dans le sport et une vue d’ensemble sur les transformations organisationnelles et le dialogue social dans différents secteurs.

En résumé, ces nominations marquent une étape significative dans le renforcement de l’équipe et du management technique, et elles préparent le terrain pour des décisions plus agiles et une tarification plus précise, au service des clients et des partenaires. La direction technique demeure le socle qui soutient la stratégie et la gouvernance du groupe dans un paysage en constante évolution, et ces choix renforcent la capacité d’action à l’échelle nationale.

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