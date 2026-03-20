InfraVia : un nouveau record atteint avec la levée de son sixième fonds d’infrastructure

InfraVia marque un record: la levée de son sixième fonds d’infrastructure atteint 8 milliards d’euros en 18 mois, un signal fort pour l’investissement, le financement et la gestion d’actifs en Europe. Mais derrière ce chiffre se cachent des questions simples et lourdes à la fois: cet appétit pour le capital-investissement est-il durable ? quels secteurs seront réellement catalyseurs et quel retour les épargnants peuvent-ils en attendre ? moi, en tant que journaliste spécialiste des retraites et des pensions, je vous propose d’explorer ce sujet autour d’un café et sans détour.

En bref InfraVia franchit un nouveau cap avec son sixième fonds d’infrastructure, affichant un hard cap à 8 Md€, une collecte bouclée en 18 mois et une base d’investisseurs internationale et diversifiée. Le véhicule cible le segment mid-market et affirme sa volonté d’accélérer l’émergence de champions européens dans l’énergie, le numérique, les mobilités et les infrastructures sociales.

Catégorie Données clés (2026) Taille du fonds 8 Md€ (hard cap) Durée de levée 18 mois Investisseurs Plus de 200, dont 80 nouveaux Part hors Europe Plus de 50% Engagements initiaux Plus d’1 Md€ dans Opcore, LDA et Prosolia Energy Actifs sous gestion (total) Environ 21 Md€

InfraVia : un sixième fonds qui bat des records et trace une voie européenne

Lorsque les leviers du financement s’activent, les chiffres parlent d’eux-mêmes: InfraVia European Fund VI a dépassé son objectif, dépassant largement les 7 Md€ initiaux et capant une levée de fonds record dans un paysage financier de plus en plus compétitif. Pour les investisseurs institutionnels et les grandes familles, l’attrait réside dans la promesse d’un portefeuille d’infrastructures résilientes et à fort potentiel de valeur ajoutée, tout en restant dans le cadre du mid-market qui a longtemps été le cœur de métier du groupe.

Cette dynamique n’est pas qu’un mythe comptable: elle repose sur une stratégie claire visant à financer des infrastructures critiques et à accompagner les entreprises dans leur passage à l’échelle. Le fonds met l’accent sur l’énergie et la transition énergétique, le numérique, la mobilité et les projets sociaux, des domaines qui contribuent directement à la compétitivité et à la résilience économique européenne. Dans ce cadre, InfraVia cherche des entreprises européennes mid-market qui conjuguent solidité opérationnelle et potentiel de croissance.

Pourquoi ce niveau d’appétit est-il soutenable pour 2026 et après ?

Du point de vue d’un observateur du marché, plusieurs éléments expliquent l’ampleur de cette levée et sa rapidité:

Demande récurrente de financement d’infrastructures réelles dans un contexte de besoin de modernisation et de décarbonation.

dans un contexte de besoin de modernisation et de décarbonation. Rétablissement du consensus sur le risque premium : les investisseurs cherchent des actifs moins volatils et une visibilité accrue sur les retours à moyen long terme.

: les investisseurs cherchent des actifs moins volatils et une visibilité accrue sur les retours à moyen long terme. Attractivité des investisseurs internationaux qui constituent une source nouvelle et solvente, notamment en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient.

Pour ceux qui veulent mieux comprendre les liens entre ce type d’investissement et l’évolution du paysage fiscal ou des retraites, vous pouvez consulter des analyses liées à l’imposition et à l’épargne. cet article sur l’impôt et la retraite en 2026 offre des repères utiles. Et pour ceux qui s’intéressent à la dynamique des placements et à la retraite, ce portrait des fonds indiciels et de la retraite peut compléter la réflexion.

Dans les coulisses, InfraVia affirme qu’un très grand nombre d’investisseurs historiques ont réinvesti (taux de « re-up » élevé), et que des LPs internationaux ont pris part au tour, témoignant d’un appétit bien réel pour l’infrastructure européenne. L’objectif est clair: aider des acteurs mid-market à s’institutionnaliser et à devenir des véritables champions européens, ce qui peut, à terme, influencer le financement des projets publics et privés.

Ce que cela signifie pour les investisseurs et pour l’Europe

Pour moi, ce sixième fonds et les chiffres qui l’accompagnent posent des questions concrètes sur les retours attendus, les mécanismes de financement et les risques persistants.

Impact sur les rendements des investisseurs institutionnels : une exposition accrue à des actifs réels peut offrir une couverture contre l’inflation et stabiliser les flux de revenus sur le long terme.

: une exposition accrue à des actifs réels peut offrir une couverture contre l’inflation et stabiliser les flux de revenus sur le long terme. Risque et diversification : le mid-market peut offrir une meilleure souplesse que les grands fonds, mais nécessite une due diligence rigoureuse et une gouvernance solide.

: le mid-market peut offrir une meilleure souplesse que les grands fonds, mais nécessite une due diligence rigoureuse et une gouvernance solide. Effets sur l’emploi et les services publics: les fonds dédiés à l’infrastructure peuvent accélérer des projets d’énergie, de mobilité et de services sociaux, avec des externalités positives pour les territoires.

En matière d’information et de référence, j’observe qu’un chiffre clé demeure: InfraVia porte désormais 21 Md€ d’actifs sous gestion, répartis auprès d’un réseau international de plus de 200 investisseurs, incluant des assureurs, des fonds de pension, des fonds souverains et des family offices. Cette base est un gage de stabilité et peut influencer le coût du capital pour les projets européens. Pour ceux qui veulent approfondir les perspectives et les enjeux du financement des infrastructures, je vous invite à suivre les actualités et les analyses liées à ce secteur, car les mouvements du capital dans ce domaine restent très suivis par les marchés et les décideurs publics.

Pour compléter cette vision, voici un autre point de vue sur les dynamiques économiques et fiscales qui entourent les retraites et l’épargne, afin d’appréhender comment ces investissements s’intègrent dans une stratégie globale de gestion d’actifs et de planification financière. Comme point d’appui, la question de l’éligibilité et des priorités d’investissement peut nourrir des choix éclairés pour les fonds de retraite et les particuliers investisseurs.

En somme, le record établi par InfraVia et son sixième fonds d’infrastructure illustre une tendance durable: le financement et le développement d’actifs essentiels restent une priorité pour l’Europe. Cela s’inscrit dans une logique d’investissement responsable et de financement de projets critique pour la compétitivité et la sécurité énergétique du continent.

Pour aller plus loin sur le lien entre ce financement et les enjeux de retraite et d’épargne, prenez le temps de lire ces ressources et d’échanger sur ces questions autour d’un café: cet article sur l’impôt et la retraite en 2026 et ce portrait des fonds indiciels pour la retraite.

En résumé, InfraVia et son sixième fonds d’infrastructure dessinent un paysage d’investissement durable, de financement et de gestion d’actifs pour l’Europe, et le record de leur levée de fonds témoigne d’un capital confiant dans la capacité des infrastructures à soutenir la croissance et la stabilité financière des années à venir.

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