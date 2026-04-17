Vous vous demandez comment Ipsos peut afficher une dynamique commerciale prometteuse, malgré un ralentissement de la croissance organique sur le premier trimestre 2026 ? Dans ce dossier, je décrypte les chiffres publiés et les relais qui permettent au groupe d’ancrer sa performance sur un marché évolutif et souvent imprévisible. Comment l’intégration de nouvelles offres et l’innovation vont-elles peser sur sa trajectoire en 2026 et au-delà ?

Brief: Ipsos publie un chiffre d’affaires de 554,9 M€ au T1 2026, en recul global de 2,4%, mais avec une croissance organique négative limitée et des signaux de reprise dans certaines zones. L’acquisition de The BVA Family et la sortie de Russie influent sur la composition du portefeuille, tandis que les grands marchés et les technologies liées à l’intelligence artificielle dessinent les principaux vecteurs de croissance.

ipsos : une dynamique commerciale prometteuse malgré un ralentissement de la croissance organique

Ipsos montre une dynamique commerciale prometteuse, même si le ralentissement de la croissance organique se lit dans les chiffres du premier trimestre. Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires total de 554,9 M€, en hausse organique quasi nulle, tiré par l’effet périmètre (+4,3 %) lié à l’acquisition de la The BVA Family en juin 2025 et par une sortie du périmètre Russie au 1er janvier 2026. Sans ces éléments, la croissance totale serait +3,0 %. Cette configuration montre que la performance dépend davantage des moteurs de croissance internes et des marchés résilients que d’un seul facteur externe.

Région CA T1 2026 (M€) Contribution Croissance totale Croissance organique EMEA 286,5 51,7 % 5,3 % 0,1 % Amériques 181,1 32,6 % -10,9 % -4,1 % Asie-Pacifique 87,3 15,7 % -6,3 % 0,2 % Total 554,9 100 % -2,4 % -1,4 %

Les relais de croissance reposent sur plusieurs piliers:

Affaires publiques en reprise dans les États‑Unis et en France, relançant des segments qui avaient pesé sur la croissance ces dernières années.

en reprise dans les États‑Unis et en France, relançant des segments qui avaient pesé sur la croissance ces dernières années. Une bonne performance auprès des grands clients internationaux et des secteurs de la grande consommation.

auprès des grands clients internationaux et des secteurs de la grande consommation. Une amélioration en Chine tirée par l’adoption rapide des technologies liées à l’intelligence artificielle.

Évolution de l’activité par région et par audience

Par région, la EMEA affiche une croissance totale de 5,3 %, soutenue par l’intégration de The BVA Family, malgré la sortie Russie représentant près de 4 % du chiffre d’affaires régionaux en 2025. Le Moyen-Orient demeure un poste sensible, en repli sur le trimestre. Dans les Amériques, la dynamique est plus mitigée avec un recul organique de 4,1 %, mais des prises de commandes marquées en mars et un carnet en léger mieux à fin mars. Enfin, l’Asie‑Pacifique retire une performance halten et montre une croissance organique faible mais positive (0,2 %), avec une Chine prometteuse sur les segments locaux et internationaux.

Du côté des audiences, Ipsos détaille des mouvements contrastés:

Consommateurs en légère croissance organique grâce à des insights de marché pertinents dans un environnement volatil.

en légère croissance organique grâce à des insights de marché pertinents dans un environnement volatil. Clients et salariés en légère baisse organique, notamment en raison d’un décalage temporaire dans les mesures d’audience, qui devrait se résorber.

en légère baisse organique, notamment en raison d’un décalage temporaire dans les mesures d’audience, qui devrait se résorber. Citoyens en stabilité, avec une progression des commandes publiques qui s’appuie sur des contrats pluriannuels.

en stabilité, avec une progression des commandes publiques qui s’appuie sur des contrats pluriannuels. Médecins et patients en recul organique, pénalisés par un effet de base défavorable et une moindre activité qualitative sur le début d’année.

La plateforme Ipsos.Digital affiche une croissance à deux chiffres au T1, avec des initiatives en cours pour accélérer son adoption et enrichir les fonctionnalités, témoignant d’une forte orientation innovation dans le portefeuille. La marge brute et la génération de cash restent conformes aux objectifs, même après les ajustements liés à l’impact de change et à la désengagement partiel du périmètre russe.

Pour en savoir plus sur la dynamique du secteur et les performances comparées, vous pouvez consulter des analyses sectorielles sur les tendances du marché et les stratégies des acteurs majeurs : ralentissement du secteur du luxe et niveaux de résistance boursorama.

Perspectives 2026 et leviers stratégiques

Le lancement du plan Horizons en janvier 2026 structure les priorités du groupe autour de l’innovation et de la stratégie opérationnelle. Ipsos accélère le déploiement des Globally Managed Services (GMS) et des plateformes comme Ipsos Synthesio, avec des perspectives de croissance à deux chiffres pour 2026. Cette orientation vise à accroître l’efficacité et l’impact client, tout en renforçant l’intégration de données et l’automatisation des analyses dans un univers business en constante évolution.

Concernant l’environnement macro‑géopolitique, le Groupe reste vigilant face à des tensions potentielles au Moyen‑Orient et à leur impact sur certains marchés locaux. À fin mars, aucune annulation majeure de commandes n’a été observée, et Ipsos ajuste sa pédagogie et son plan d’action pour réagir rapidement si la situation évolue.

Accélération des services gérés et des solutions d’analyse augmentant la valeur pour les clients.

et des solutions d’analyse augmentant la valeur pour les clients. Marges et cash‑flow en ligne avec les prévisions, malgré les effets de change et les retraits de périmètre.

Une orientation marché plus robuste sur les secteurs consommateurs et publics, avec une reprise attendue dans les affaires publiques et les marchés internationaux.

Pour les lecteurs qui veulent approfondir, voici deux points d’entrée issus des dynamiques du secteur et des rapports d’entreprises concurrentes : ralentissement du secteur du luxe et évolutions des stratégies d’investissement.

En synthèse, ma lecture des chiffres suggère que la dynamique commerciale d’Ipsos demeure prometteuse et que le ralentissement de la croissance organique peut être surmonté par l’innovation et une stratégie proactive orientée vers les marchés porteurs et les services à valeur ajoutée. Si les commandes publiques et les grands comptes internationaux tirent leur épingle du jeu, Ipsos pourrait transformer ce contexte en business durable et renforcé.

Pour conclure, je reste convaincu que les choix stratégiques autour des offres, des outils d’analyse et de l’IA imbriquée dans les méthodologies de mesure seront déterminants pour la dynamique commerciale de 2026 et au-delà – une année où l’innovation et la stratégie seront les clés de la performance sur un marché global de plus en plus compétitif.

Autres articles qui pourraient vous intéresser