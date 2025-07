La retraite progressive dès 60 ans à partir de septembre : enjeux et critères d’éligibilité

Le gouvernement français met à jour ses dispositifs de retraite en abaissant l’âge d’accès à la retraite progressive à 60 ans à compter du 1er septembre 2025. Cette réforme, résultat d’un accord entre le patronat et certains syndicats, s’inscrit dans une volonté de faciliter la transition entre activité et retraite tout en répondant à une demande croissante d’aménagements pour les seniors. Avec cette mesure, une partie des personnes proches de l’âge légal de départ pourra réduire leur temps de travail tout en percevant une fraction de leur pension. Toutefois, ces changements suscitent autant d’opportunités que de questions, notamment sur les critères d’éligibilité, le montant des pensions et les limites du dispositif.

Décryptage de la retraite progressive dès 60 ans : qui peut en bénéficier ?

Depuis la publication du décret le 23 juillet 2025, tous les assurés relevant du régime général, mais aussi ceux relevant de régimes spéciaux comme la fonction publique ou encore du régime agricole, peuvent prétendre à cette option dès l’âge de 60 ans. Cette nouvelle approche concerne notamment :

Les salariés du secteur privé et public

Les travailleurs indépendants comme ceux du secteur agricole

Les professions libérales et avocats ayant cotisé au moins 150 trimestres

Pour profiter de cette avancée, il faut remplir plusieurs conditions essentielles, dont la validation d’un minimum de 150 trimestres, équivalent à 37,5 années d’activité. La durée de cotisation demeure une pierre angulaire de l’éligibilité, ce qui limite logiquement son accès à ceux qui ont déjà une carrière suffisamment longue. Par ailleurs, un point crucial concerne l’activité exercée, car certaines activités telles que la gestion d’un groupement mutualiste ou la vente de ses propres créations ne sont pas compatibles avec cette formule.

Critères d’éligibilité Conditions spécifiques Âge minimum 60 ans pour les bénéficiaires après septembre 2025 Durée de cotisation Au moins 150 trimestres validés Type d’activité Activité salarié, indépendant, fonctionnaire ou agent public Activités exclues Certaines activités de gestion ou de vente personnelle

Quelle rémunération attendre avec la retraite progressive ?

Le montant perçu dépend principalement de la part de pension et de l’activité à temps partiel. Lorsqu’un bénéficiaire décide de travailler à 60 %, il percevra environ 40 % de sa pension de retraite provisoire, calculée en amont. La pension complémentaire s’ajoute à ses revenus issus de l’activité partielle, permettant ainsi de maintenir un niveau de vie plus confortable que la simple pension de retraite. La formule est simple : la fraction de pension versée correspond à la différence entre 100 % et le pourcentage du temps travaillé. Par exemple, une personne à temps partiel à 50 % touchera la moitié de sa pension anticipée.

Quels sont les principaux inconvénients de la retraite progressive à 60 ans ?

Malgré ses avantages apparents, le dispositif présente plusieurs limites. La première concerne l’approbation nécessaire de l’employeur, qui peut refuser la demande sans justification. Ce point est souvent source de frustration pour ceux désireux de moduler leur fin de carrière de manière flexible. Ensuite, il est important de noter qu’une fois engagé dans la retraite progressive, un retour au travail à temps plein n’est pas envisageable sans cesser immédiatement de percevoir cette pension partielle, et ce, de façon définitive. En ce sens, la prudence s’impose, surtout pour ceux qui anticipent une possible évolution professionnelle ou des revenus futurs plus importants.

En 2024, à peine 23 000 personnes utilisaient déjà cette formule en France, reflet d’une adoption encore limitée. Certains craignent également que cette mesure ne favorise une forme de précarisation, car elle impose de respecter des plafonds de revenus stricts et de faire face à une certaine rigidité dans la gestion de leur parcours professionnel. Enfin, il est à souligner que cette réforme pourrait conduire à des évolutions fiscales ou sociales, notamment avec une possible augmentation d’impôts pour les retraités à revenus élevés, renforçant les débats autour de son efficacité et de sa durabilité.

Les enjeux de cette réforme pour les assurés et les organismes assureurs

Ce changement intervient dans un contexte où les acteurs du secteur, tels qu’AXA, Generali, Aviva ou la Macif, doivent s’adapter à une nouvelle donne réglementaire. Ces compagnies, aux côtés de mutuelles comme la Mutuelle Générale ou des banques telles que La Banque Postale ou Crédit Agricole, développent des offres pour accompagner cette transition. En proposant des produits d’épargne et de prévoyance spécifiquement conçus pour les futurs retraités, elles visent à répondre à une demande croissante pour des solutions personnalisées.

La prise en compte de ces nouvelles modalités nécessite une mise à jour des garanties, notamment pour gérer les risques liés à une retraite précoce ou progressive, tout en conservant une gestion prudente face à l’impact potentiel de cette réforme sur les finances publiques et privées. En somme, l’enjeu majeur réside dans la capacité des acteurs à équilibrer protection sociale et pérennité économique.

Les ressources pour mieux comprendre et préparer sa retraite

Questions fréquentes sur la retraite progressive à 60 ans