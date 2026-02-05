résumé d’ouverture : le lancement des travaux pour la conférence sur le travail, l’emploi et les retraites représente une étape cruciale pour le dialogue social et les politiques publiques. Alors que les partenaires se réunissent autour d’un calendrier et de thématiques claires, le public suit de près les premières décisions et les objectifs ambitieux fixés jusqu’à l’été 2026.

En bref : le cycle inaugural de cette conférence sociale, inauguré fin 2025 et lancé opérationnel en janvier 2026, met en place six ateliers clefs (travail, emploi, retraites) avec des délégations patronales et syndicales, et prévoit des futures sessions mensuelles jusqu’en juin. Le MEDEF n’a pas participé à ce premier volet, mais les échanges détaillés dessinent déjà des propositions concrètes autour de la QVCT, des conditions de travail, des compétences et de l’évolution des régimes de retraite, tant dans le privé que dans le public. Des visions à court et moyen terme s’esquissent, avec un accent sur le dialogue professionnel comme levier de réforme.

Atelier Secteur Porteurs et animateurs Axes et priorités Travail privé Maxime Legrand; Jean Agulhon; Caroline Gadou Organisation du travail; management et rôle du manager; qualité de vie au travail; prévention des risques psychosociaux; droit à la déconnexion Travail public Hugues Thibault sécurité de l’emploi des agents; culture RH horizontale; équilibre vie pro/perso; ressources humaines et fidélisation Emploi privé Jean-François Foucard; Jean-Marie Marx; Régis Blugeon flexibilité du travail; temps partiel; protection des salariés; IA et déploiement technologique; suivi des emplois impactés Emploi public Marie-Christine Caraty recrutement et mobilité inter-ministères; régimes indemnitaires; formation adaptée; souveraineté numérique Retraites privé Christelle Thieffinne; Michel Yahiel; Renaud Villard diagnostic partagé sur les retraites privées; inflammabilité des régimes; égalité femmes-hommes; transition emploi/retraite Retraites public Jean-Philippe de Plazaola usure de l’encadrement; recrutement et parcours professionnels; analyse quantitative des pensions; convergence entre régimes

Lancement des travaux : contexte et cadre général

La conférence sur le travail et les retraites, portée par le gouvernement et les partenaires sociaux, vise à éclairer l’avenir des politiques publiques et à nourrir l’agenda social jusqu’à l’été 2026. Depuis l’inauguration du 5 décembre 2025 au siège du Conseil économique, social et environnemental (CESE), la phase opérationnelle a été actée le 30 janvier, avec six ateliers qui mêlent secteurs privé et public et qui promettent un travail continu malgré l’absence de participation du MEDEF à ce stade.

Pour rappel, les ateliers proposés répondent à une logique duale : d’un côté, des échanges thématiques sur le trafic travail-emploi-retraite, et de l’autre, des débats sectoriels qui examinent les réalités du terrain, les contraintes budgétaires et les opportunités d’une reforme. Cette approche vise à générer un diagnostic partagé et, si possible, des recommandations qui puissent être traduites en mesures concrètes.

Dans l’optique de favoriser l’intégration du dialogue social avec les réalités professionnelles, les premiers échanges ont insisté sur la nécessité d’un cadre robuste pour le dialogue professionnel, avec des références claires et des mécanismes de suivi. Comme l’indiquent les rapports préliminaires, l’objectif n’est pas une négociation nationale interprofessionnelle, mais un travail éclairant qui peut guider les décisions futures et les réformes potentielles. Pour suivre les développements, voici quelques ressources et analyses Allocution et analyses associées et emploi des seniors.

Pour suivre le calendrier, les ateliers se poursuivent les 20 février, 13 mars, 17 avril, 22 mai et une date en juin. Des congrès syndicaux, dont celui de la CFE-CGC les 10 et 11 juin à Strasbourg, peuvent influencer le rythme et les thématiques finales. Cette dynamique montre que, même si ce n’est pas une simple négociation, les matières examinées ont de fortes chances d’alimenter des politiques publiques et des réformes futures.

Atelier travail – privé et public: dynamiques et propositions

atelier travail secteur privé : enjeux et recommandations

Le 30 janvier, l’atelier privé a été animé par Maxime Legrand avec Jean Agulhon et Caroline Gadou. L’équipe a annoncé des sujets prioritaires, notamment :

réviser l’organisation du travail et les pouvoirs des manageurs, avec une attention particulière à leur formation et à leur marge de manœuvre

et les pouvoirs des manageurs, avec une attention particulière à leur formation et à leur marge de manœuvre améliorer la qualité de vie au travail et la prévention des risques psychosociaux

et la prévention des risques psychosociaux renforcer le droit à la déconnexion et traiter l’usure mentale

et traiter l’usure mentale valoriser le dialogue professionnel comme levier de compétitivité et de cohésion sociale

Les prochaines sessions aborderont successivement le management, la prévention primaire et l’absentéisme, l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle, puis les mutations démographique, numérique et environnementale. Le cadre d’ensemble s’appuie sur le souhait d’un dialogue social plus intégré et plus transparent, comme l’explique Emploi des seniors.

Concernant le dialogue social, les échanges ont mis en évidence l’urgence d’un état des lieux des ordonnances et des CHSCT disparus, afin de replacer la prévention et la sécurité des travailleurs au cœur des discussions. Cela s’inscrit dans une recherche d’équilibre entre efficacité économique et qualité de vie au travail. Pour en savoir plus sur les aspects pratiques et les retours d’expérience, l’article sur l’allocation et le dialogue social est utile.

atelier travail secteur public : vers une RH plus horizontale

Dans le secteur public, Hugues Thibault a insisté sur la nécessité d’un véritable dialogue professionnel au service d’une organisation du travail plus adaptée, tout en protégeant les agents des violences internes et externes. Parmi les priorités :

revalorisation des salaires et sécurisation de l’emploi des agents

et sécurisation de l’emploi des agents évolution de la culture RH vers plus d’horizontalité

préférence pour des formations ciblées sur les risques et la sécurité au travail

défis liés au télétravail, à l’IA et à l’évolution des métiers

préserver le service public et l’accès à des soins et sécurité optimisés

Le prochain atelier public portera sur le management et le rapport au travail face aux attentes nouvelles des agents. L’objectif est clair: donner au service public les ressources et les pratiques pour répondre aux exigences de modernisation tout en assurant la dignité des agents.

Pour approfondir les questions de rémunération et d’équilibre, l’article sur l’emploi public et les enjeux de pouvoir d’achat offre un contexte utile à ce travail, notamment pour comprendre les enjeux post-sécurité et les perspectives de réforme.

Pour renforcer le lien entre le privé et le public, la suite des travaux prévoit une articulation renforcée autour du dialogue social et de la tenue des formations spécialisées, afin d’éviter une fragmentation des pratiques RH dans les ministères et les agences publiques.

Atelier emploi – privé et public: directions et outils

atelier emploi secteur privé : vers plus de flexibilité et de protection

Jean-François Foucard mène l’atelier privé emploi, avec Jean-Marie Marx et Régis Blugeon comme animateurs. Les propositions avancées :

organiser la flexibilité à la main des salariés et envisager une forme de taxation du temps partiel à l’employeur dans certains cas

et envisager une forme de taxation du temps partiel à l’employeur dans certains cas fixer une durée maximale de travail par semaine pour les forfaits-jours

par semaine pour les forfaits-jours instaurer le droit à une déconnexion renforcé et créer des mécanismes de prévention des risques liés à l’IA

prévoir des modes d’exécution dérogatoires du contrat en cas de conditions climatiques exceptionnelles

renforcer le bilan social et évaluer les coûts des absences et des risques professionnels

La CFE-CGC pousse aussi pour une meilleure protection des salariés et un suivi annuel des emplois impactés par les technologies émergentes, afin d’assurer l’employabilité future. Pour un contexte plus large sur les enjeux des seniors dans l’emploi et l’avenir des métiers, consultez emploi des seniors.

En matière d’IA et de transformation, l’objectif est d’obliger les employeurs à négocier le partage des gains de productivité et de temps, avec des mécanismes de suivi pour protéger l’emploi des salariés concernés.

atelier emploi secteur public : formation et mobilité

Marie-Christine Caraty a mené la discussion sur la fonction publique et la nécessité d’une réforme du recrutement et des passerelles entre ministères. Parmi les priorités :

améliorer les passerelles et les mutations entre ministères

uniformiser les régimes indemnitaires et adapter les mécanismes de recrutement

renforcer les formations pour anticiper les métiers de demain et garantir la souveraineté numérique

mettre en regard l’évolution technologique et les impacts sur la formation du personnel

assurer l’équité et l’égalité femmes-hommes dans les parcours professionnels

Des inquiétudes subsistent autour de la fragile harmonie entre hospitalier et État dans les représentations, mais l’objectif affiché reste clair : passer des échanges à des mesures concrètes et des décrets d’application lorsque les conditions le permettront. Pour une perspective générale sur les enjeux de l’emploi public et les transformations, l’analyse sur le monde du travail et les retraites apporte des repères utiles.

atelier retraites – privé et public : diagnostic et perspectives

Christelle Thieffinne a supervisé l’atelier privé sur les retraites. Les points clés :

utiliser les données du conclave retraites pour alimenter le diagnostic, sans répéter les schémas passés

constituer une feuille de route intangible mais claire sur les enjeux des régimes privés et publics

anticiper l’impact de l’IA et des transformations technologiques sur les régimes de retraite

examiner l’égalité femmes-hommes et la redistribution

viser une meilleure lisibilité des dispositifs de transition (retraite progressive, cumul emploi-retraite, CDI senior)

Du côté public, Jean-Philippe de Plazaola a souligné l’importance d’évaluer l’usure de l’encadrement et les défis liés à la transition vers la retraite. L’objectif est d’aboutir à un diagnostic multifactoriel et à une compréhension partagée des défis, sans verrouiller les travaux dans des positions fixes.

Pour suivre les évolutions et les prochaines réunions, les lecteurs peuvent se référer à l’analyse des perspectives de la retraite et au volet « restitution » sur les régimes publics et privés, qui offriront des cadres pour les réformes à venir. Le prochain rendez-vous ouvrira les thèmes et les méthodes d’évaluation des pensions et des parcours professionnels.

Des échanges riches et parfois contrastés ont démontré que ce parcours n’est pas une simple formalité, mais une véritable aventure intellectuelle et politique, où les questions de financement, de justice sociale et d’efficacité économique convergent autour d’un objectif commun : la qualité du travail et la dignité des retraités. Pour ceux qui veulent suivre les retombées et les réactions, l’actualité des retraites et du dialogue social offre un filet d’information utile et continu.

Pour ancrer le sujet dans les réalités quotidiennes et prolonger le débat, l’allocution sur les enjeux et les perspectives de Sophie Binet demeure une référence, tout comme l’analyse sur l’emploi des seniors qui éclaire les choix politiques actuels et futurs enjeux et perspectives.

La conférence sur le travail et les retraites est un laboratoire d’idées et de mesures concrètes, qui pourrait devenir le fer de lance des réformes à venir, si les parties prenantes s’accordent sur des axes transversaux et des outils de suivi aptes à transformer les promesses en actions efficaces. C’est une démarche qui mérite d’être suivie de près, car elle trace les contours d’un dialogue social plus vivant et plus utile pour tous les publics, et peut influencer durablement les réformes publiques et les politiques publiques autour du travail et des retraites.

En somme, ce processus se veut une boussole pour les réformes futures et une invitation à continuer le travail, avec une dynamique renforcée autour du lancement des travaux et de la conférence sur le travail et les retraites.

