Le PDG du CISSS Chaudière-Appalaches tire sa révérence : retour sur une carrière marquante

En tant que journaliste spécialisé dans les retraites et les services publics, je couvre aujourd’hui le départ du PDG du CISSS Chaudière-Appalaches, une étape sensible qui ponctue une longue trajectoire de direction dans le domaine de la santé et des services sociaux. Sa retraite, effective à partir du 18 mai 2026, vient clore une période où la Chaudière-Appalaches a dû naviguer entre crises, défis budgétaires et innovations structurelles. Mon regard porte sur les enjeux, les réalisations et les perspectives pour l’organisation et la région.

Élément Détails Impact Durée en poste 11 années à la haute direction, plus de 35 ans dans le réseau Stabilité et continuité du leadership Réalisations notables Gestion de la pandémie de COVID-19, Pavillon d’enseignement de la médecine à l’Hôtel-Dieu de Lévis, ouverture de trois maisons des aînés et alternatives Renforcement du réseau et diversification des ressources Date de départ 18 mai 2026 Transition planifiée et transparente Appel de candidatures ouvert jusqu’au 23 février 2026 Ouverture et sérieux dans la relève

Un leadership humain et mobilisateur

Le président du conseil d’administration, Jérôme L’Heureux, a salué un leadership humain et rassembleur, capable de donner une vision claire d’un réseau accessible et enraciné dans la région. Cette reconnaissance n’est pas qu’une appréciation personnelle : elle reflète une culture du service et une capacité à fédérer autour d’objectifs communs, même lors de périodes difficiles. Je me suis souvenu, en discutant avec des agents et des partenaires, de ces moments où la communication prête à accélérer les décisions et à calmer les inquiétudes des équipes en première ligne.

Écoute active et réactivité dans des situations d’urgence

et dans des situations d’urgence Clarté stratégique dans l’allocation des ressources et les priorités

dans l’allocation des ressources et les priorités Solidité relationnelle avec les partenaires régionaux et les élus

À quoi s’attendre pour 2026 et au-delà

Le processus de recrutement pour pourvoir le poste de PDG est en cours, avec un appel de candidatures ouvert jusqu’au 23 février 2026. Cette période de transition s’accompagne d’un souci de continuité et d’ambition mesurée : maintenir la qualité des soins, assurer l’équité d’accès et poursuivre les projets structurants déjà engagés. Dans l’intervalle, les équipes de direction et les services sociaux devront s’appuyer sur les bases laissées par ce leadership pour accompagner les évolutions démographiques et technologiques propres à la région.

Parmi les dimensions à surveiller, on citera la gestion budgétaire, le maintien de l’ouverture et de l’accessibilité des services, ainsi que le soutien continu à la recherche et à la formation médicale locale. Le dialogue avec les professionnels et les partenaires demeure au cœur d’une transition qui doit être aussi fluide que possible, pour ne pas fragiliser les patients et les aînés qui dépendent du CISSS Chaudière-Appalaches.

En somme, cette retraite du PDG du CISSS Chaudière-Appalaches est une étape de transition dans la direction et dans le paysage des services sociaux, offrant à la région une opportunité de réévaluer les priorités et de repenser l’organisation afin de rester efficace et humaniste.

La direction actuelle affirme vouloir poursuivre le développement sur des bases solides et mobilisées, tout en préparant l’arrivée d’un nouveau leader capable d’insuffler une énergie nouvelle. Pour la communauté et les équipes, l’objectif est clair : préserver la qualité des soins et l’accès équitable aux services, tout en s’adaptant aux défis démographiques et technologiques qui dessineront l’avenir des réseaux publics en Chaudière-Appalaches.

Cette retraite du PDG du CISSS Chaudière-Appalaches se lit comme un chapitre de transition dans la direction, la santé et les services sociaux de Chaudière-Appalaches.

