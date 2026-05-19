Le PER séduit un nombre croissant de Français : les encours franchissent le seuil des 150 milliards à mi-année

résumé

Dans le cadre de l’épargne retraite, le PER est devenu un sujet de discussion centrale en France. Le Plan d’Épargne Retraite cumule désormais des encours qui flirtent avec les milliards et démontre une croissance continue, alimentant les débats sur la finances personnelles et l’investissement à long terme. Ce phénomène n’est pas qu’un effet d’aubaine fiscale : il révèle aussi une confiance mesurée des Français dans l’avenir du système par répartition et dans l’utilité d’un placement durable pour préparer les retraites.

Brief

Le PER atteint un encours supérieur à 150 milliards d’euros à fin 2025, selon le ministère de l’Économie.

atteint un encours supérieur à 150 milliards d’euros à fin 2025, selon le ministère de l’Économie. Plus de 12,9 millions de titulaires, avec une répartition en PER individuels, collectifs et obligatoires.

Une gestion majoritairement confiée aux assureurs et une orientation des placements selon l’âge du titulaire.

Des flux de versements en hausse et un financement des entreprises via des actifs à long terme.

Des questions clés pour 2026 : comment optimiser son PER, et comment la fiscalité évolue ?

Catégorie de PER Encours (milliards €) PER individuels 88,5 +21 % PER d’entreprise collectifs 33,86 +22 % PER d’entreprise obligatoires 28,04 +13 %

Chiffres et contexte 2025-2026 : ce que révèle l’encours du PER

Je lis les chiffres comme un indicateur clair: le PER continue de gagner du terrain, atteignant un encours qui dépasse les 150 milliards d’euros à la fin 2025. Le ministère de l’Économie précise que plus de 12,9 millions de Français détiennent au moins un produit de ce type. Cette dynamique est soutenue par des versements qui s’inscrivent dans une progression robuste : 20,2 milliards d’euros versés sur l’année 2025, soit une hausse d’environ 16 % selon la fédération France Assureurs.

Cette croissance nourrie par les avantages fiscaux et par l’importance croissante accordée à l’épargne long terme s’explique aussi par le fait que plus de 60 % des actifs du PER financent directement les entreprises, avec une part notable investie en actifs non cotés. En clair : l’épargne retraite est de plus en plus vue comme un levier de financement de l’économie réelle, tout en offrant une sécurité pour les épargnants lors du départ à la retraite.

Pour ceux qui veulent creuser les aspects fiscaux, voici deux ressources utiles : Impôts 2026: prime d’intéressement et participation 2025 et Déclaration de revenus 2026 : astuces. Ces articles clarifient comment les primes et les dispositifs fiscaux interagissent avec le PER et les finances personnelles.

Comment se structurent les encours et pourquoi les chiffres séduisent tant

Les encours se décomposent en trois familles : PER individuels, PER d’entreprise collectifs et PER d’entreprise obligatoires. Cette organisation permet d’adapter l’épargne à votre âge et à votre tolérance au risque. En pratique, j’observe que les versements précoce sur les UC peuvent offrir une croissance plus dynamique, mais impliquent aussi une volatilité plus élevée. À l’approche de la retraite, la flexibilité de récupérer le capital ou de percevoir une rente reste un atout majeur, offrant un équilibre entre liquidité et sécurité.

Comment lire ces chiffres pour ses propres finances

Pour moi, ces chiffres ne sont pas qu’une statistique: ils dessinent une tendance claire de l’épargne retraite en France et l’initiative personnelle de préparer l’avenir. Si vous vous demandez comment tirer parti du PER, voici les points essentiels à considérer :

Évaluez votre profil et choisissez des unités de compte adaptées à votre tolérance au risque, en particulier avant 40 ans.

et choisissez des unités de compte adaptées à votre tolérance au risque, en particulier avant 40 ans. Concentrez-vous sur le long terme : l’objectif est d’allier sécurité et rendement sur le long terme, plutôt que de rechercher des gains immédiats.

: l’objectif est d’allier sécurité et rendement sur le long terme, plutôt que de rechercher des gains immédiats. Consultez votre assureur sur les modalités de gestion et les options de sortie à maturité, afin d’éviter les surprises lors du départ à la retraite.

sur les modalités de gestion et les options de sortie à maturité, afin d’éviter les surprises lors du départ à la retraite. Planifiez la fiscalité : comprendre le traitement des versements, des rachats et des éventuelles déductions est crucial pour optimiser vos finances personnelles.

: comprendre le traitement des versements, des rachats et des éventuelles déductions est crucial pour optimiser vos finances personnelles. Pour approfondir les mécanismes et les choix, lisez Impôts 2026 et primes liées au PER et Bulletin de paie et trimestres : ce qu’il faut savoir.

Points importants pour une décision éclairée dès 2026

Le PER n’est pas qu’un placement fiscal: c’est aussi un outil de financement durable pour les entreprises et un moyen pour chacun de préparer sereinement l’avenir. En 2026, la clé sera d’être précis sur vos objectifs, votre horizon de placement et les coûts associés, afin d’éviter les pièges classiques comme les frais élevés ou les options de sortie peu flexibles.

Conformité et opportunités de maillage

Pour ceux qui cherchent à croiser les informations, voici deux ressources complémentaires sur les aspects fiscaux et sur les mécanismes de retraite, utiles pour comprendre les implications du PER dans votre plan financier global :

Comprendre les règles d’imposition et les primes liées au PER dans Impôts 2026 et primes liées.

Anticiper les changements et optimiser sa retraite avec les conseils pratiques sur la déclaration de revenus 2026.

En guise d’aparté final, je rappelle que le PER demeure un levier d’investissement et de sécurité pour les Français, tout en restant sensible aux évolutions fiscales et économiques. Les chiffres d’encours qui franchissent les milliards et la croissance soutenue montrent une séduction durable pour ce placement, capable de peser sur les finances personnelles et d’alimenter le financement des entreprises en France, dans une optique d’épargne retraite et d’investissement responsable. La discussion est loin d’être résolue, mais une chose est sûre : le PER a su s’imposer comme un outil pertinent pour préparer l’avenir et sécuriser son niveau de vie après le travail, jusqu’à démontrer son rôle central dans les choix d’investissement des ménages français et dans la séduction de l’épargne retraite.

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