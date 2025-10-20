Le Plan d’Épargne Retraite (PER) : une opportunité à ne pas manquer pour votre avenir !

Plan d’épargne retraite (PER) est aujourd’hui l’un des sujets qui reviennent dans les conversations autour d’un café : simple à comprendre pour peu que l’on sache où regarder, efficace pour lisser l’impôt et préparer l’avenir. Je vous propose de décrypter comment ce produit, né en 2019 et façonné par la loi Pacte, peut devenir un vrai levier financier en 2025, sans jargon inutile et avec des exemples concrets issus du quotidien des épargnants, des jeunes aux seniors. Le PER regroupe l’ancien PERP et d’autres dispositifs, et il se révèle adaptable à des profils très différents, des prudents aux investisseurs aguerris.

Aspect Détails Impact pratique Objectif Préparer la retraite tout en bénéficiant d’un avantage fiscal lors des versements Réduction d’impôt immédiate selon le montant versé Blocage Versements bloqués jusqu’à la retraite, déblocables dans certains cas (achat principal, invalidité, fin de droits au chômage) Discipline d’épargne et sécurité Sortie Rente viagère, capital ou combinaison des deux Flexibilité selon la situation fiscale et les besoins Supports Unités de compte variées, dont actions, ETF, supports divers Potentiel de performance, mais risques de marché Transfert Transfert possible après cinq ans sans frais entre établissements Liberté et adaptabilité sans pénalités majeures

