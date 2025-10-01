Les vendanges : une nouvelle opportunité pour compléter votre retraite

Le secteur viticole, traditionnellement réservé aux jeunes saisonniers, voit aujourd’hui une transformation notable avec l’intégration accrue de retraités dans la saison des vendanges. En 2025, face à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, nombreux sont ceux qui voient dans cette activité un moyen de compléter leur pension tout en restant actifs. Selon FranceAgriMer, la part des saisonniers âgés de plus de 60 ans a représenté près de 20 % en 2023, un chiffre qui ne cesse d’augmenter. La pénibilité, souvent évoquée, est compensée par la convivialité, la simplicité de l’organisation et le besoin de revenus supplémentaire. Avec le soutien de structures telles que Les Vendangeurs Solidaires ou la Mission Locale des Vendanges, faire les vendanges devient une réelle opportunité pour une retraite dynamique et enrichissante. Découvrez comment cette tendance s’inscrit dans une réalité plus large, où bénévolat et rémunération cohabitent dans un secteur en pleine évolution.

Les raisons pour lesquelles les retraités s’impliquent aux vendanges

Pour comprendre cette véritable renaissance, il faut d’abord connaître les enjeux financiers et sociaux auxquels font face de nombreux seniors. La plupart ne comptent pas uniquement sur leur retraite plus ou moins modeste, mais souhaitent aussi profiter d’activités sociales, de rencontres et de sensations nouvelles. Brigitte, retraitée depuis 1982, explique que participer aux vendanges est devenue pour elle une façon de « gâter ses petits-enfants et partir en vacances ». Son témoignage n’est pas isolé : en 2025, près de 28 % de la population gersoise a plus de 65 ans, une proportion qui reflète une tendance nationale. L’activité vendange permet de conjurer l’isolement et de maintenir une bonne condition physique, tout en complétant la pension, souvent insuffisante pour vivre confortablement. La Mutualité Sociale Agricole (MSA) et FranceAgriMer encouragent d’ailleurs ces initiatives, en proposant des dispositifs d’aide et de formation pour les seniors intéressés. Enfin, le travail saisonnier apparaît comme une solution flexible et enrichissante, adaptée à leur rythme et à leur envie de partage.

Les avantages et défis de l’engagement des retraités lors des vendanges

Au-delà de l’aspect financier, les retraités trouvent dans la saison des vendanges un véritable élan vital, un rendez-vous annuel fédérateur. La convivialité est palpable, ainsi que la transmission des savoir-faire, souvent hérités des générations précédentes. Patrice, 59 ans, policier à Pau, vendange aujourd’hui pour « préparer sa retraite », tout en partageant une expérience humaine authentique. La majorité d’entre eux apprécient aussi la simplicité de l’organisation : peu d’heures, peu de technicalités, juste le plaisir du travail en équipe. Cependant, des défis existent. La pénibilité du travail, en particulier dans des vignobles pentus, peut entraîner des blessures ou des fatigues accrues. La fluctuation de la météo influence la durée de la saison et complique la planification. La difficulté à recruter pour des périodes si courtes incite à faire appel à des structures spécialisées, telles que le Groupement d’Employeurs Agricoles ou Pôle emploi saisonnier, pour une meilleure organisation du recrutement. Il est aussi essentiel d’assurer une gestion adaptée du travail, notamment en lien avec la MSA, afin de garantir une participation sécurisée et rémunératrice.

Facteurs clés Détails Part des retraités parmi les vendangeurs Environ 20 % (FranceAgriMer, 2023) Coût de la vendange à l’hectare Machine : 400 € / Main d’œuvre : 1 400 € Proportion de postes vacants en 2024 30 % selon le Syndicat des vignerons indépendants Incidents liés à la chaleur Quatre décès en Champagne en 2023

Les initiatives et ressources pour encourager la participation des retraites aux vendanges

Pour faciliter l’engagement des seniors, plusieurs dispositifs et partenaires jouent un rôle clé. La Mission Locale des Vendanges propose par exemple des programmes spécifiques pour les retraités, en facilitant la mise en relation avec les exploitants viticoles. La Pôle emploi saisonnier et Apecita assurent un accompagnement administratif et logistique. En complément, des groupements tels que les Groupement d’Employeurs Agricoles mettent en relation exploitants et retraités pour une mobilisation efficace. De plus, Terre de Vins et Les Vignerons de France soutiennent des formations spécifiques pour garantir la sécurité et la performance des vendangeurs d’un certain âge. La collaboration entre ces structures permet de promouvoir une viticulture inclusive et durable, qui valorise les expériences des retraités tout en répondant aux défis de la filière viticole de 2025.

Questions fréquentes sur la participation des retraités aux vendanges en 2025

Les retraités peuvent-ils cumuler leur pension avec la rémunération des vendanges ? Oui, dans la majorité des cas, sous réserve de respecter le plafond fiscal et les dispositifs comme la CUMUL emploi-retraite, notamment via la MSA et Pôle emploi saisonnier. Quels sont les avantages pour un retraité de faire les vendanges ? L’activité offre un complément de revenu, favorise la convivialité, maintient la forme physique, et permet de transmettre des savoir-faire traditionnels. Existe-t-il des risques liés à la participation à cette activité ? La pénibilité, notamment dans les vignobles escarpés, nécessite une bonne condition physique et une organisation adaptée, sous la supervision de partenaires comme Les Vendangeurs Solidaires ou la Mission Locale des Vendanges. Comment favoriser une mobilisation efficace des retraités ? La collaboration avec des organismes comme la Groupement d’Employeurs Agricoles ou Apecita facilite l’accès à des opportunités sécurisées et rémunératrices. Quelles formations sont proposées pour assurer la sécurité des vendangeurs retraités ? Des formations spécifiques sont disponibles via les partenaires régionaux, notamment pour la prévention des blessures et la sécurisation des conditions de travail.

Autres articles qui pourraient vous intéresser