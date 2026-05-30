milliards d’euros et 13 millions de bénéficiaires : un duo de chiffres qui illustre un succès remarquable

milliards d’euros, millions de bénéficiaires et un succès remarquable : le Plan d’épargne retraite (PER) né de la loi Pacte en 2019 continue son ascension en 2025 et s’impose comme un levier clé pour 2026, dans un contexte où la défiance croissante envers le système de retraite par répartition incite chacun à sécuriser une part de ses revenus futurs.

Catégorie du PER Encours 2025 (Md€) Évolution 12 mois PER individuel (PERIN) 88,5 +21% PER collectif d’entreprise (PERECO) 33,86 +22% PER obligatoire (PERO) 28,04 +13%

En bref

Encours total du PER à fin 2025: 150,4 Md€ , en hausse de 20% sur 12 mois et de plus de 46% sur deux ans.

, en hausse de sur 12 mois et de sur deux ans. Nombre de titulaires: 12,9 millions .

. Répartition des encours: PERIN 88,5 Md€ , PERECO 33,86 Md€ , PERO 28,04 Md€ .

, PERECO , PERO . Confiance et capitalisation: 81% des Français craignent l’avenir du système par répartition; 60% estiment qu’une part de capitalisation est nécessaire.

Je me souviens d’un échange autour d’un café avec un responsable de cabinet d’experts : “on n’a jamais vu autant d’épargnants se tourner vers le PER.” Et les chiffres donnent raison à cette impression frappante. Le PER n’est plus simplement un produit d’épargne: c’est devenu une réponse concrète à l’incertitude démographique et budgétaire qui pèse sur les retraites publiques. Pour 2025, les encours affichent une trajectoire ascendante claire, et la dynamique ne montre pas de signe de fléchissement. des coulisses révélées sur Mbappé rappellent comment les chiffres peuvent devenir une histoire de perception et de confiance, tout comme l’épargne peut devenir une histoire d’avenir.

Les encours du PER: une croissance fulgurante

Selon les données officielles, les encours du PER ont franchi le cap des 150,4 milliards d’euros à la fin de l’année 2025, contre un peu plus de 125 milliards un an plus tôt. Cette progression de 20% sur 12 mois et le bond de près de 46% sur deux ans témoignent d’un tournant durable dans les habitudes d’épargne retraite des Français. Aujourd’hui, le PER réunit 12,9 millions de titulaires, ce qui illustre une adoption massive et croissante autant dans le privé que dans l’entreprise.

Pour mieux comprendre, voici une ventilation simplifiée:

Le PER individuel (PERIN) demeure le moteur principal, avec 88,5 Md€ d’encours et une dynamique de +21% sur un an.

d’encours et une dynamique de sur un an. Le PER collectif (PERECO), ouvert à l’ensemble des salariés, représente 33,86 Md€ et progresse de +22% .

et progresse de . Le PER obligatoire (PERO), destiné à certaines catégories de salariés, atteint 28,04 Md€, en hausse de +13%.

Sur le plan macroéconomique, l’essor du PER s’explique par une combinaison de flexibilité accrue et d’avantages fiscaux nets. Le PER a corrigé les défauts historiques des anciens produits comme le Perp ou le Madelin, tout en offrant des mécanismes de déblocage anticipé, notamment pour l’acquisition de la résidence principale. Ces évolutions rassurent les épargnants plus jeunes, qui craignaient que leur épargne soit bloquée jusqu’à la retraite.

Ce comportement n’est pas anodin: il s’inscrit dans une tendance plus large à la capitalisation partielle comme complément au système de répartition. Pour ceux qui hésitent encore, deux chiffres résument la logique sous-jacente: la déduction fiscale des versements volontaires peut représenter une économie d’impôt immédiate, et la flexibilité des options de sortie (rente, capital, ou combinaison) offre une sécurité financière adaptable au moment du décès, du divorce ou d’un changement de situation.

Plus de 60% des actifs du PER seraient orientés vers des financements d’entreprises, selon les chiffres publics, ce qui montre que l’épargne retraite nourrit aussi l’investissement réel et la croissance économique. Cette dynamique a des répercussions sociales: elle participe à la stabilité des revenus futurs des ménages et au financement des entreprises qui servent d’employeurs et de créateurs de valeur.

Pour nourrir le débat public et politique autour du sujet, j’ai discuté avec des acteurs de terrain et lu des analyses variées. Certaines voix soulignent que l’engouement pour le PER reflète une crise de confiance dans le financement des retraites publiques, tandis que d’autres insistent sur l’importance de préserver l’éthique et la lisibilité des produits pour éviter les dérives. Dans ce contexte, des exemples concrets et des analyses fines restent essentiels, comme le montre un regard éclairé sur les coulisses politiques et économiques cités dans un duo emblématique dans les domaines de l’investissement et de la réussite.

Vers la fin du tabou de la capitalisation?

Le débat public sur la capitalisation ne s’est pas tari: 81% des Français se disent préoccupés par l’avenir du système de retraite par répartition, et ce chiffre monte à 85% chez les plus de 65 ans. Les raisons sont multiples — vieillissement démographique, réformes successives, pression sur les finances publiques — mais l’issue probable est une coexistence plus harmonieuse du système et de l’épargne privée. En pratique, 60% des personnes interrogées estiment qu’un mix capitalisation-répartition est nécessaire pour assurer la viabilité du système.

Pour ceux qui s’intéressent à des exemples concrets et à l’actualité économique et culturelle qui irrigue le sujet, on peut aussi lire des analyses variées sur d’autres domaines comme le financement du divertissement et la dynamique des secteurs culturels et médiatiques, par exemple l’impact social des franchises et de leurs publics.

Flexibilité et avantage fiscal: le duo gagnant

La souplesse du PER est l’un des atouts majeurs: à la retraite, l’épargnant peut sortir en rente, en capital, ou via une combinaison des deux. Le déblocage anticipé, notamment pour l’achat d’une résidence principale, offre un filet de sécurité appréciable pour les jeunes qui veulent conserver de l’épargne disponible avant l’âge de pension. Côté fiscalité, les versements volontaires sur un PER peuvent être déduits du revenu imposable jusqu’à des plafonds ambitieux: 10% des revenus professionnels nets (avec un plafond de 37.680 € pour les salariés) et jusqu’à 88.911 € pour les travailleurs non-salariés (TNS). Cette économie d’impôt immédiate est l’un des moteurs centraux de l’attractivité du produit, d’autant plus forte lorsque la tranche marginale d’imposition est élevée.

J’ai constaté, lors de conversations avec des épargnants, que beaucoup apprécient aussi le fait que le PER permet de diriger les fonds vers le financement des entreprises — plus de 60% des actifs du PER sont aujourd’hui dédiés à cet objectif. Cela donne une dimension économique et sociale au simple acte d’épargner, en reliant l’épargne au financement réel et à la croissance.

En parallèle, des exemples concrets du secteur public et privé montrent que l’épargne retraite peut coexister avec des mécanismes d’investissement plus larges et des reportages économiques qui mettent en lumière le financement des projets d’entreprises et d’organismes culturels. Pour ceux qui veulent approfondir, voici une autre perspective utile : un aperçu sur les dynamiques de financement et d’investissement dans des contextes variés.

À lire d’urgence pour comprendre les mécanismes et l’impact social, le PER s’impose comme une solution moderne qui lie investissement, croissance et réussite personnelle à un cadre fiscal attractif et une flexibilité renouvelée, tout en s’inscrivant dans le paysage financier 2026 avec des chiffres qui parlent d’eux-mêmes: milliards d’euros, millions de bénéficiaires et une dynamique qui transforme durablement l’épargne retraite.

Pour finir, j’ajoute une note personnelle: en observant les chiffres et les réactions des Français, on mesure que le PER n’est pas seulement un produit financier, mais un miroir des incertitudes et des attentes d’une société qui cherche à prendre son destin en main. Le chemin reste complexe, mais il est clairement balisé par des chiffres qui parlent d’un financement accessible et d’un investissement dans l’avenir, avec des retombées concrètes sur la croissance et l’impact social.

Pour approfondir les coulisses et les enjeux, je vous invite aussi à lire des analyses sur le financement des retraites et des exemples variés qui montrent comment les chiffres se traduisent en choix et en résultats réels dans la vie quotidienne des ménages et des entreprises. Coulisses et chiffres autour d’un grand événement sportif.

milliards d’euros, millions, bénéficiaires — tel est le trio qui résume la réussite du PER et son impact sur l’épargne française.

Autres articles qui pourraient vous intéresser