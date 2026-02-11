Mon estimation retraite : le simulateur info-retraite actualisé suite à la suspension de la réforme

estimation retraite est au cœur de nos inquiétudes : quand vais-je partir, quel sera le montant mensuel et quelles règles s’appliqueront exactement au moment du départ ? Le simulateur info-retraite vient d’être actualisé pour tenir compte de la suspension de la réforme, afin de proposer des repères plus fiables pour 2026. Mon objectif est de vous expliquer ce qui change concrètement, comment utiliser l’outil sans se laisser piéger par des hypothèses et pourquoi il ne faut pas en faire une décharge automatique de vos démarches.

Variable Situation actuelle fin 2025 Situation après suspension LFSS 2026 Âge légal affiché variable selon génération et régime aligné selon les règles actualisées, selon la date de départ Nombre de trimestres requis varie selon parcours et périodes cotisées réévalué selon suspension et textes d’application Estimation mensuelle indication selon carrière enregistrée ajustée en fonction des règles 2026 et des données réelles

En bref : le système est devenu plus clair mais reste sensible à votre carrière réelle et aux suites législatives. Si votre dossier comporte des périodes non enregistrées ( emploi, chômage, congés maternité, service civique, etc. ), l’estimation peut bouger lorsque vous actualisez votre carrière. Pour plusieurs d’entre vous, l’utilité principale est de comparer des scénarios et de vérifier que votre trajectoire reste cohérente avec les nouvelles règles qui s’appliquent dès septembre 2026.

Le simulateur « Mon estimation retraite » est accessible via le compte retraite sur info-retraite.fr. Il affiche l’estimation pour plusieurs âges de départ, en s’appuyant sur les données enregistrées par les régimes. L’intérêt est qu’il calcule « à partir de votre carrière », pas à partir d’un profil théorique. Si une période manque, l’estimation peut être décalée, même si les règles de la réforme suspendue sont intégrées.

Cette mise à jour vise surtout à offrir des repères après des mois d’annonces et de reconfigurations successives. L’Agirc-Arrco rappelle que d’autres évolutions techniques et textes d’application sont attendus avant l’été, ce qui peut encore modifier les chiffres affichés sur le simulateur. Pour vous faire une idée précise, pensez à vérifier votre carrière et relancer la simulation régulièrement.

Ce que vous devez vérifier avant de vous baser sur une simulation

La mise à jour du simulateur est utile, mais elle ne remplace pas une vérification de carrière. Voici les étapes qui m’ont aidé à rester pragmatique :

Vérifier votre relevé de carrière et corriger les écarts avant de relancer la simulation. Les données incomplètes faussent l’estimation et peuvent donner une impression trompeuse de la date ou du montant.

et corriger les écarts avant de relancer la simulation. Les données incomplètes faussent l’estimation et peuvent donner une impression trompeuse de la date ou du montant. Relancer la simulation à plusieurs âges pour comparer les scénarios : départ anticipé, départ à l’âge cible, ou report de quelques mois pourraient modifier le montant mensuel.

pour comparer les scénarios : départ anticipé, départ à l’âge cible, ou report de quelques mois pourraient modifier le montant mensuel. Tester les effets des dispositifs spécifiques (carrières longues, enfants, surcotes, cumul emploi-retraite) dès que les textes d’application seront publiés.

Pour approfondir les enjeux des réformes et de leur impact sur votre situation précise, vous pouvez consulter ce guide sur les réformes majeures en retraite et son lien explicatif. guide sur les réformes majeures en retraite. Et si vous êtes travailleur frontalier, un guide dédié peut aussi vous aider à préparer votre retraite sans oublier les particularités du régime.

Autre point clé : ce n’est pas parce que le simulateur montre une date de départ possible que vous devez tout bloquer. Une simulation ne déclenche aucune demande de liquidation. Elle sert simplement à projeter et à repérer des incohérences éventuelles dans votre dossier. Ainsi, dès que vous avez corrigé votre carrière et que les textes évoluent, une nouvelle simulation affine votre trajectoire.

Pour ceux qui veulent aller plus loin, voici une ressource pratique pour les personnes concernées par les dynamiques internationales et les accords de travail transfrontalier : guide du travailleur frontalier pour la retraite, et pour suivre l’actualité sur l’évolution des droits retraite, n’hésitez pas à lire régulièrement les analyses liées à réforme suspendue et ses effets.

Comment utiliser le simulateur de manière efficace en période de réforme suspendue

Voici ma démarche, simple et orientée résultats :

Commencez par votre carrière réelle et sauvegardez-la avant d’ajuster les paramètres théoriques. Cela évite les écarts trop importants lorsque l’on compare différents scenarii.

et sauvegardez-la avant d’ajuster les paramètres théoriques. Cela évite les écarts trop importants lorsque l’on compare différents scenarii. Testez une version « départ dès que possible » et comparez-la avec une version « départ dans 1 à 2 ans ». Vous verrez clairement si les mois gagnés améliorent vraiment le montant ou non.

et comparez-la avec une version « départ dans 1 à 2 ans ». Vous verrez clairement si les mois gagnés améliorent vraiment le montant ou non. Vérifiez les données liées à l’âge et aux trimestres après chaque mise à jour du simulateur. Les petites corrections peuvent changer vos résultats, surtout autour du 1er septembre 2026.

Pour ceux qui souhaitent un éclairage encore plus technique, ce nouveau simulateur offre une précision renforcée et peut intégrer des scénarios complexes autour du cumul emploi-retraite et des parcours spécifiques. Enfin, il est utile de rappeler que l’outil reflète les règles en vigueur et les textes d’application publiés à ce jour, mais qu’ils peuvent évoluer avec de nouveaux textes avant l’été. Pour comprendre les enjeux globaux des réformes et l’impact sur les futures pensions, consultez cet article de référence et les analyses associées. simuler pour estimer votre date et votre pension.

En résumé, l’actualisation du simulateur est bien utile pour obtenir un repère après la suspension de la réforme, mais elle ne remplace pas une vérification attentive de votre dossier et des prochaines évolutions législatives. En 2026, vous gagnerez en clarté si vous combinez vérifications de carrière, simulations régulières et suivi des textes d’application. Et restez attentifs aux mises à jour avant l’été pour ajuster votre plan de retraite en conséquence. estimation retraite, simulateur retraite, info-retraite, réforme retraite, suspension réforme et actualité retraite restent vos fils conducteurs dans ce parcours, tout en restant lucides face à la complexité des droits retraite et à la dynamique de la réforme suspendue.

