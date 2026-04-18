Offre d’apprentissage : devenez gestionnaire des dossiers santé et retraite à Nantes Métropole

En bref : apprentissage, gestionnaire, dossiers santé, retraite et Nantes Métropole s’offrent comme une voie claire vers une formation professionnelle et une carrière dans les services sociaux.

Dans cette interview en clair et sans détour, je vous explique pourquoi cette offre d’apprentissage est pertinente pour celles et ceux qui veulent donner du sens à leur trajectoire professionnelle. Rattaché·e directement à votre maître d’apprentissage, vous serez formé·e sur les missions cruciales liées à la gestion des dossiers santé et retraite. Pensez-y comme à une porte d’entrée vers l’administration retraite et le secteur de la santé au service des agents et des usagers. Vous travaillerez sur des dossiers d’accidents du travail, de maladies professionnelles, de maternité/paternité, et vous coordonnerez les expertises médicales tout en entretenant des liens avec des partenaires institutionnels comme la CPAM, la médecine professionnelle et la prévoyance santé. En parallèle, vous participerez à la constitution et au suivi des dossiers retraite, à l’étude des carrières longues et aux départs anticipés, que ce soit dans des postes dits actifs ou sédentaires. Sur le fond, l’ensemble de ces tâches s’inscrit dans une logique de formation professionnelle continue et d’accompagnement du parcours carrière santé et emploi santé des agents de Nantes Métropole.

Domaine Missions clés Partenaires/Indicateurs Santé Instruction et suivi des dossiers accidents du travail et maladies professionnelles; traitement des demandes d’allocation temporaire d’invalidité; gestion des dossiers maternité/paternité; lancement et suivi des expertises médicales Prévoyance santé; médecine professionnelle et préventive; CPAM Retraite Constitution des dossiers retraite (simulation, constitution du dossier, liquidation par la CNRACL); gestion des dossiers retraite pour invalidité; étude des carrières longues et départs anticipés CNRACL et réseaux institutionnels de retraite Missions transverses Conseil et suivi auprès des cellules de gestion; mise à jour des tableaux de suivi et des indicateurs Cellules gestion, agents et hiérarchie

Qui peut postuler et comment s’organise l’apprentissage ?

Profil recherché : vous préparez un BTS SAM ou une Licence RH , vous aimez les chiffres et les chiffres ne vous font pas peur lorsque l’on parle de budgets et d’indicateurs.

: vous préparez un ou une , vous aimez les chiffres et les chiffres ne vous font pas peur lorsque l’on parle de budgets et d’indicateurs. Compétences attendues : maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel ou équivalent); aptitude à l’expression écrite et orale; rigueur, discrétion et écoute attentive.

: maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel ou équivalent); aptitude à l’expression écrite et orale; rigueur, discrétion et écoute attentive. Cadre et rythme : apprentissage en alternance au sein de Nantes Métropole, avec un accompagnement personnalisé et une immersion progressive dans les services sociaux et l’action publique.

Pour moi qui couvre les questions de retraite et de services publics, cette offre ressemble à une passerelle solide entre théorie et pratique. Le dispositif vise à former des professionnels capables d’orienter et d’éclairer les agents et les bénéficiaires tout en garantissant le respect des règles liées à l’administration retraite et à la carrière santé.

Au fil de la formation, vous verrez que les enjeux financiers et humains se croisent. Par exemple, les remboursements et les mécanismes d’aide évoluent en fonction des politiques publiques et des incitations budgétaires. Pour mieux comprendre ce paysage, je vous propose de jeter un coup d’œil à ces analyses complémentaires :

Des questions concrètes se posent aussi sur l’évolution des fonds et des politiques publiques. Pour enrichir votre perspective, lisez ces réflexions et contextes récents : remboursements des fonds de rénovation liés aux économies de carburant et New York et la recherche du futur chef d’orchestre des fonds de pension.

Cette position exige aussi une connaissance pratique des échanges entre partenaires et autorités. Pour progresser dans ce domaine, il faut comprendre les flux d’information et la manière dont les tableaux de suivi guident les décisions. Dans le cadre de Nantes Métropole, la formation professionnelle est pensée pour préparer à une vraie carrière santé, avec des possibilités d’évolution vers des postes de responsabilité dans l’administration retraite et les services sociaux.

Formation et parcours proposés

Les missions décrites ci-dessus s’inscrivent dans un parcours clair et lisible. Vous serez amené·e à :

Comprendre les procédures et les exigences des dossiers santé et retraite et les appliquer sur des cas réels. Établir des dossiers complets et suivre les échéances, en veillant à l’exactitude des informations et à la qualité des échanges. Collaborer avec les partenaires institutionnels et les services concernés pour optimiser les parcours des agents et bénéficiaires. Réaliser les analyses et les synthèses qui éclairent la hiérarchie sur les indicateurs et les tableaux de bord.

Pour celles et ceux qui cherchent une voie structurante dans la formation professionnelle et l’emploi santé, cette offre a de quoi nourrir une carrière santé prometteuse et durable, tout en restant ancrée dans le quotidien opérationnel des services sociaux de la métropole.

Un cheminement concret vers l’emploi et la progression

Éléments de formation : travail sur les dossiers AT/MP, maternité/paternité, et simulation de liquidation retraite.

: travail sur les dossiers AT/MP, maternité/paternité, et simulation de liquidation retraite. Compétences transverses : communication avec les équipes, reporting, et maîtrise des outils informatiques dédiés à l’administration publique.

: communication avec les équipes, reporting, et maîtrise des outils informatiques dédiés à l’administration publique. Impact sur les usagers et les agents : assurer un service fluide et équitable dans le cadre de l’accès aux prestations et à la protection sociale.

Plus concrètement, l’offre précise que vous serez intégré·e dans une équipe et que vous bénéficierez d’un accompagnement rapproché, afin d’assurer une intégration rapide dans le quotidien des agents et des managers. Si vous visez une formation qui allie formation professionnelle, carrière santé, et perspective d’évolution dans l’administration retraite, ce dispositif peut devenir une vraie rampe de lancement.

Pour peut-être compléter votre information, voici une autre ressource utile sur les dynamiques économiques qui entourent les décisions publiques et les fonds, avec des exemples qui résonnent avec les enjeux locaux : réduction des remboursements liés à certains fonds de crédit privé.

À la fin, si vous vous demandez comment tout cela peut s’organiser concrètement dans votre parcours, sachez que Nantes Métropole offre un cadre clair pour apprendre, grandir et contribuer à une métropole dynamique et innovante. L’apprentissage n’est pas qu’un passage temporaire : c’est aussi une stratégie de développement pour les services sociaux et l’emploi santé local.

Pour résumer, cette offre d’apprentissage est une porte d’entrée structurante vers une carrière dans l’administration retraite et la santé, au sein de Nantes Métropole, tout en s’appuyant sur une solide formation professionnelle qui prépare à des responsabilités réelles et mesurables.

Pour aller plus loin dans votre réflexion, découvrez d’autres contextes et tendances autour des fonds et des politiques publiques qui façonnent ce métier, comme l’analyse ci-dessous et d’autres contenus en ligne. La route est peut-être plus proche que vous ne le pensez.

En conclusion, rejoindre cet apprentissage, c’est viser une carrière santé et retraite au sein de Nantes Métropole, et saisir l’opportunité d’une formation professionnelle solide pour devenir gestionnaire des dossiers santé et retraite.

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