Partir vivre sa retraite à Bali : le guide ultime pour s’expatrier en toute sérénité

Coût de la vie nettement inférieur à la France, mais choix de quartier et visa influent sur le budget.

Plusieurs options de visas retraite, avec des conditions variables et des démarches encadrées par des professionnels.

Santé, logement et fiscalité à anticiper: préparer le voyage senior sans surprise est la clé de la sérénité.

Si vous pensez à la retraite en dehors du bateau mouche des destinations habituelles, Bali attire par son climat, sa culture balinaise et son cadre de vie doux. Mon travail de journaliste m’aamené à suivre les itinéraires d’expatriation : Bali n’est pas une simple escapade, c’est une installation à Bali bien planifiée, où le rythme tropical peut devenir une véritable sérénité si vous savez vous organiser. Dans ce guide retraite, je vous propose d’explorer les étapes concrètes pour préparer votre retraite à Bali, des visas aux dépenses, en passant par la santé et les quartiers où il fait bon vivre.

Option visa retraite Conditions clés Durée / Renouvellement Coût estimé / Délais KITAS retraite (Lansia) 55 ans+, revenus mensuels ≳ 1 500 USD, assurance santé Indonésie, logement à votre nom, employer au moins 2 Indonésiens Renouvelable annuellement sur 5 ans; KITAP possible après 5 ans Frais + agent local pour KITAP; coûts variables Second Home Visa À partir de 18 ans; blocage de 130 000 USD sur compte indonésien 5 ans Frais de dossier + blocage bancaire Golden Silver Hair Visa 60+ ans; fonds plus bas (≈ 50 000 USD) 5 ans, renouvellement selon les conditions Frais modestes

Pourquoi choisir Bali pour sa retraite ?

Mon entourage d’expatriés me le répète: Bali est un véritable laboratoire de vie sereine pour les seniors qui veulent vivre à l’étranger sans se ruiner. Voici ce qui motive ce choix, étape par étape :

Le coût de la vie reste attractif : environ 40 à 50 % moins cher qu’en France, pour une qualité de vie élevée. Avec 1 500 à 2 000 € par mois , on peut profiter d’un logement agréable, de sorties et de bien-être sans tension financière.

reste attractif : environ 40 à 50 % moins cher qu’en France, pour une qualité de vie élevée. Avec , on peut profiter d’un logement agréable, de sorties et de bien-être sans tension financière. Le climat tropical toute l’année, avec des températures autour de 25–32 °C. Même pendant la saison des pluies, on bénéficie souvent d’un soleil régulier, ce qui facilite les activités en plein air et le sport doux comme le yoga.

tropical toute l’année, avec des températures autour de 25–32 °C. Même pendant la saison des pluies, on bénéficie souvent d’un soleil régulier, ce qui facilite les activités en plein air et le sport doux comme le yoga. La qualité de vie s’apprécie par les spas, les cafés et la scène wellness, sans pour autant viser le luxe extrême. C’est un cadre propice au bien-être et à la pratique du voyage senior dans une culture différente.

s’apprécie par les spas, les cafés et la scène wellness, sans pour autant viser le luxe extrême. C’est un cadre propice au bien-être et à la pratique du voyage senior dans une culture différente. La communauté francophone et internationale est très active, facilitant les échanges et l’intégration.

et internationale est très active, facilitant les échanges et l’intégration. La convivialité balinaise permance une atmosphère chaleureuse et spirituelle, enrichie par les cérémonies et les temples. C’est un cadre culturel qui peut nourrir la sérénité au quotidien.

Mais attention, Bali n’est pas sans défis: tourisme soutenu, circulation dense, risques naturels, et éloignement familial. Pour moi, l’équilibre se trouve dans une installation à Bali bien réfléchie et une organisation adaptée à votre santé et à vos attaches personnelles.

Le cadre légal et le système de retraite en Indonésie

En Indonésie, la retraite des salariés est gérée par la BPJS Ketenagakerjaan, une caisse de sécurité sociale locale. Les cotisations mensuelles se situent autour de 5 % du salaire, avec une part employeur de 3 %. Pour les expatriés, et notamment les retraités français, l’affiliation n’est pas automatique ni obligatoire. Votre pension reste celle que vous perceviez en France et n’est pas versée localement dans le cadre d’un système équivalent à celui de la sécurité sociale française. Cette réalité peut être favorable : votre pouvoir d’achat sur place est souvent bien supérieur à votre pension française, ce qui rend Bali particulièrement attractif pour une expatriation réussie.

Questionnement courant: faut-il attendre une réforme ou une adaptation du système ? La réponse pragmatique est que l’important est de planifier votre budget, vos assurances et votre logement autour de votre pension et de vos revenus propres. Pour moi, cela signifie anticiper les couvertures santé internationales et les dépenses liées à la mobilité et à la sécurité médicale.

Trois options pour la retraite à Bali

Le choix du visa détermine l’assise administrative et les droits locaux. Voici les grandes familles à envisager :

KITAS retraite (Lansia) : visa référence pour les retraités, avec conditions de ressources, logement, et obligations d’emploi local. Renouvellement annuel sur 5 ans, puis KITAP possible.

: visa référence pour les retraités, avec conditions de ressources, logement, et obligations d’emploi local. Renouvellement annuel sur 5 ans, puis KITAP possible. Second Home Visa : pour les profils plus aisés, 5 ans de résidence avec blocage d’un montant conséquent sur un compte indonésien.

: pour les profils plus aisés, 5 ans de résidence avec blocage d’un montant conséquent sur un compte indonésien. Golden Silver Hair Visa : option pour les seniors, coûts inférieurs et relaxation du seuil financier.

Pour compléter, le visa social (C1/C2) peut jouer le rôle d’entrée temporaire, utile si vous souhaitez tester Bali avant un engagement à long terme. Mais attention : les « visa runs » répétés peuvent être mal vus et compliquent votre parcours administratif.

Trouver le logement et s’installer sans surprise

Le logement est la dépense majeure et le plus variable. Ma méthode est simple et efficace:

Visite sur place avant de signer : ne signez jamais un bail à distance. Prévoyez plusieurs semaines pour évaluer quartier, sécurité et services.

: ne signez jamais un bail à distance. Prévoyez plusieurs semaines pour évaluer quartier, sécurité et services. Évitez les bases online trop attractives : privilégiez les groupes locaux et les agents immobiliers expérimentés.

: privilégiez les groupes locaux et les agents immobiliers expérimentés. Bear in mind que les baux long terme nécessitent un paiement en avance; prévoyez cette somme dans votre budget.

Pour démarrer, j’ai utilisé des ressources locales et des recommandations de pairs expatriés afin de repérer Sanur et Ubud comme options équilibrées, avec un accent sur le calme, la proximité des services et l’accessibilité.

Le budget et les dépenses à prévoir

Commençons par le cadre général: estimer ses dépenses mensuelles est indispensable pour éviter les mauvaises surprises. Voici une grille adaptée à différents modes de vie :

Budget modeste : 1 200 – 1 500 €/mois pour une personne seule, logement simple loin des zones touristiques et vie sur les warungs locales.

: 1 200 – 1 500 €/mois pour une personne seule, logement simple loin des zones touristiques et vie sur les warungs locales. Budget confortable : 1 800 – 2 500 €/mois, villa résidentielle, sorties régulières, un voyage annuel en France.

: 1 800 – 2 500 €/mois, villa résidentielle, sorties régulières, un voyage annuel en France. Couple : 2 500 – 3 500 €/mois pour un cadre agréable et des loisirs variés.

À ne pas oublier: visa (environ 1 000 €/an), billet d’avion annuel (900–1 500 €), et une épargne pour les imprévus médicaux. Aides et assurances santé viennent compléter le dispositif.

Tableau récapitulatif des postes de dépense à prévoir à Bali :

Poste de dépense Montant estimé Logement 500 – 1 500 € Alimentation 300 – 800 € Transport (scooter/voiture) 50 – 200 € Assurance santé 100 – 150 € Visa (au mois) 80 – 100 € Loisirs / sorties 150 – 200 € Divers / imprévus 100 – 200 € TOTAL 1 300 – 3 000 €

Pour visualiser les choix de quartier, je vous propose quelques repères. Sanur est souvent recommandé pour sa quiétude et ses services médicaux accessibles. Ubud, en plein cœur de l’île, séduit par son cadre verdoyant et sa connexion avec la culture balinaise. Nusa Dua et Jimbaran offrent des environnements sécurisés et résidentiels. En revanche, des zones comme Canggu et Seminyak peuvent être moins adaptées pour une retraite calme si vous privilégiez le repos et la stabilité.

Où habiter à Bali pour la retraite ?

Les quartiers phares pour la retraite:

Sanur : calme, familiale et promenade maritime; loyers raisonnables et services médicaux proches.

: calme, familiale et promenade maritime; loyers raisonnables et services médicaux proches. Ubud : nature, spiritualité et communauté internationale; loyers abordables.

: nature, spiritualité et communauté internationale; loyers abordables. Nusa Dua / Jimbaran : cadre résidentiel, plages calmes et commodités haut de gamme.

: cadre résidentiel, plages calmes et commodités haut de gamme. Tabanan / Sidemen / Amed : zones rurales authentiques, infrastructures moins nombreuses.

À éviter pour une retraite axée sur la sérénité : Canggu et Seminyak, où la gentrification et les coûts augmentent rapidement. Pour louer ou acheter, notez que les étrangers ne peuvent pas détenir pleinement le terrain; le leasé sur long terme est la norme, et le leasing est une voie sûre pour s’approprier une villa.

Pour enrichir le cadre santé, voici quelques sites et services utiles: La joie de vivre, livre de Gisèle Pelicot et Fonds 401(k) et risques pour votre retraite. Ces liens offrent des perspectives culturelles et financières utiles pour les futurs expatriés.

Santé et assurance pour expatriés à Bali

Les hôpitaux internationaux comme BIMC ou Bali International Hospital offrent des soins adaptés aux expatriés, avec du personnel parlant anglais et des standards internationaux. Pour les cas graves, un transfert vers Singapour ou l’Australie est généralement recommandé. Le coût des soins peut grimper rapidement sans assurance, d’où l’importance d’une couverture santé internationale adaptée, véhiculant le rapatriement et la prise en charge à l’étranger.

Assurance santé et fiscalité

Pour obtenir le KITAS retraite, une assurance santé internationale est nécessaire. La CFE (Caisse des Français à l’étranger) propose une couverture adaptée, souvent complétée par une mutuelle internationale. En parallèle, les assurances privées comme AXA, Cigna ou Allianz Care offrent des garanties élargies et des prestations de rapatriement, avec des tarifs variables selon l’âge et le niveau de couverture.

Conseil pratique: privilégier une assurance qui comprend explicitement le rapatriement et la prise en charge à Singapour ou en Thaïlande. Comparez plusieurs offres et lisez les exclusions liées à l’âge et aux pathologies préexistantes.

Avantages et inconvénients de Bali pour la retraite

Avantages Inconvénients Coût de la vie nettement plus bas Éloignement familial (13–18 h de vol) Climat agréable toute l’année Saison des pluies intenses (novembre–mars) Qualité de vie axée bien-être Risque de catastrophes naturelles (séismes, volcans) Communauté francophone active Visa et démarches administratives parfois lourdes Patrimoine culturel et spirituel riche Accès limité aux soins spécialisés sur place

Questions fréquentes sur la retraite à Bali

Faut-il parler anglais pour vivre à Bali ? Un atout majeur, mais le bahasa indonésien facilite grandement les démarches et les échanges quotidiens.

Un atout majeur, mais le bahasa indonésien facilite grandement les démarches et les échanges quotidiens. Comment se déplacer ? Pas de transports publics développés; le scooter reste le choix le plus courant, mais la voiture avec chauffeur et les services type GoJek ou Grab offrent des alternatives sécurisées.

Pas de transports publics développés; le scooter reste le choix le plus courant, mais la voiture avec chauffeur et les services type GoJek ou Grab offrent des alternatives sécurisées. Comment percevoir sa pension depuis Bali ? Informez vos caisses de retraite françaises et envoyez chaque année le certificat de vie via les autorités locales indonésiennes.

Informez vos caisses de retraite françaises et envoyez chaque année le certificat de vie via les autorités locales indonésiennes. Existe-t-il des résidences pour personnes âgées à Bali ? Pas de structures françaises à Bali; les services à domicile restent la solution pour beaucoup de retraités autonomes.

Pour conclure, ce guide retraite vise à vous aider à envisager une installation à Bali avec sérénité, en tenant compte à la fois des contraintes administratives et des opportunités, afin d’organiser une expatriation réussie et enrichissante. Pour approfondir les aspects culturels et financiers, explorez les ressources mentionnées et programmez vos visites sur place; ce chemin peut devenir une véritable expérience de vie. Dans tous les cas, votre démarche d’expatriation et de retraite vous mènera vers une installation à Bali plus consciente et plus sereine, et c’est ce que j’appelle une vraie rétraite Bali qui conjugue expatriation, vivre à l’étranger, et bien-être.

