PEL clôturé automatiquement en 2026 : quelles démarches et solutions adopter ?

Le PEL souscrit après le 1er mars 2011 arrive à échéance en 2026 et sera clôturé automatiquement, sauf action de votre part.

Plusieurs voies s’offrent à vous pour réorienter votre épargne logement, notamment les livrets réglementés, l’assurance-vie et le PER.

Comprendre les démarches et les solutions financières disponibles permet d’éviter les pertes de potentiel et d’optimiser votre capital.

PEL clôture automatique en 2026 : je vous explique les démarches et les solutions adaptées à votre épargne logement, comment se préparer et éviter les pièges.

Éléments PEL ouverts après le 1er mars 2011 Conséquences et options en 2026 Durée 15 ans, puis clôture automatique par la banque Clôture automatique en 2026; capital transféré sur un CSL si aucune action n’est faite Rémunération Intérêts fixes selon la date d’ouverture (ex. 2,5% pour 2011) Pour les nouveaux PEL, taux à 2% à partir du 1er janvier 2026 Encours (2025) 207,1 milliards d’euros Environ 93 milliards d’euros susceptibles d’être clôturés selon les projections Alternatives après clôture Transfert plausiblement vers un livret ou autre placement Livrets réglementés, assurance-vie, PER, ou placements financiers (PEA/CTO avec risques) Nombre concerné (projection) Environ 3 millions de PEL clôturés d’ici 2030 Offre des solutions adaptées au profil et horizon d’investissement

Un changement majeur pour les PEL à partir de 2026

Le PEL, ce fameux produit d’épargne logement destiné à financer achat, construction ou rénovation, est en passe de vivre une transition importante. Les PEL ouverts après le 1er mars 2011 ne peuvent pas rester actifs au-delà de 15 ans. Or, les premiers comptes arrivant à échéance en 2026 vont être clôturés automatiquement par les banques. L’enjeu est clair: sans action, vous verrez votre capital basculer sur un livret sur livret (CSL) avec un taux qui dépend du dispositif bancaire, et qui peut être moins attractif que ce que vous escomptiez. Selon les chiffres du secteur, l’encours global des PEL demeure élevé, témoignant d’une part significative de patrimoine épargné sur ce véhicule.

Concrètement, voici les échéances et les options à connaître :

Démarches à entreprendre : contactez votre banque quelques mois avant la date anniversaire, afin d’étudier les possibilités de transfert ou de réallocation des fonds avant la clôture.

: contactez votre banque quelques mois avant la date anniversaire, afin d’étudier les possibilités de transfert ou de réallocation des fonds avant la clôture. Transfert PEL : le transfert vers un Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) ou un Livret A peut être envisagé, mais l’objectif est d’optimiser le rendement selon votre horizon et votre profil.

: le transfert vers un Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) ou un Livret A peut être envisagé, mais l’objectif est d’optimiser le rendement selon votre horizon et votre profil. Solutions financières alternatives : l’assurance-vie, le PER ou des placements en actions via un PEA ou CTO offrent des perspectives différentes de rendement et de fiscalité.

: l’assurance-vie, le PER ou des placements en actions via un PEA ou CTO offrent des perspectives différentes de rendement et de fiscalité. Renseignez-vous sur les taux : les PEL ouverts en 2011 offraient 2,5% d’intérêts, tandis que les nouveaux PEL, à partir de 2026, affichent un taux de 2% selon les dernières mesures.

Pour un regard pratique sur les risques et les opportunités liés à la clôture, évitez les arnaques liées au courrier frauduleux et autres tentations d’épargne rapide. En passant par des sources fiables, vous sécurisez votre démarche et vous protégez votre épargne. Pour plus d’informations sur les précautions à prendre face au phishing, vous pouvez consulter des guides dédiés sur la sécurité financière.

Au-delà des chiffres et des taux, je me rappelle d’un entretien autour d’un café avec un lecteur qui me disait vouloir préserver l’objectif immobilier sans s’éloigner de son profil prudent. Sa solution : anticiper la clôture, comparer les supports et bâtir un itinéraire sur mesure, plutôt que d’imposer une seule voie. Cela illustre bien l’esprit de ces choix : s’adapter sans renoncer à ses objectifs.

Les livrets d’épargne réglementés, une alternative naturelle mais limitée

Après la clôture, les livrets réglementés apparaissent comme une option naturelle pour maintenir une épargne liquide et sécurisée. Leur avantage majeur réside dans l’exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi qu’une liquidité immédiate. En pratique, vous pouvez retirer ou déposer sans pénalité. Mais ces produits ont des plafonds et des rendements qui ne permettent pas toujours de capter l’intégralité du capital du PEL.

Plafonds à connaître : Livret A 22 950 €, LDDS 12 000 €, LEP 10 000 € (sous conditions de revenus).

: Livret A 22 950 €, LDDS 12 000 €, LEP 10 000 € (sous conditions de revenus). Rémunération récente : les taux ont été ajustés à la baisse en 2025 et 2026, avec 1,5% pour le Livret A et le LDDS, et 2,5% pour le LEP depuis le 1er février 2026.

: les taux ont été ajustés à la baisse en 2025 et 2026, avec 1,5% pour le Livret A et le LDDS, et 2,5% pour le LEP depuis le 1er février 2026. Idéal pour : financer des projets à court terme ou constituer une épargne de précaution sans coût fiscal immédiat.

La simplicité et la sécurité des livrets les rendent attractifs pour des fonds modestes ou lorsque l’objectif est la disponibilité rapide. Toutefois, si vous cherchez à optimiser le rendement global de votre patrimoine, vous devrez regarder plus loin que ces placements « sûrs ».

Pour en savoir plus sur les risques numériques liés à la gestion de vos connaissances et vos données financières, des ressources spécialisées existent; par exemple des guides dédiés à la sécurité financière et à la détection de tentatives de phishing. Accédez à des contenus qui vous guident pas à pas pour protéger vos informations et éviter les arnaques.

L’assurance-vie: un choix judicieux pour réinvestir le capital d’un PEL clôturé

L’assurance-vie est l’un des placements les plus flexibles pour réinvestir le capital d’un PEL clôturé. Elle combine sécurité, rendement et disponibilité, avec des fonds en euros offrant un capital garanti et des unités de compte permettant d’aligner le profil de risque et l’objectif de rendement.

Rendement des fonds en euros : environ 2,65% net en 2025 (France Assureurs), avec une progression possible selon la gestion et les supports choisis.

: environ 2,65% net en 2025 (France Assureurs), avec une progression possible selon la gestion et les supports choisis. Fiscalité et abattements : après 8 ans, abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple; après le décès, les bénéficiaires bénéficient d’un abattement important selon la fiscalité en vigueur.

: après 8 ans, abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple; après le décès, les bénéficiaires bénéficient d’un abattement important selon la fiscalité en vigueur. Souplesse : vous pouvez choisir des unités de compte pour diversifier (actions, obligations, SCPI, ETF, etc.).

Cette solution est particulièrement adaptée si vous recherchez une continuité du financement immobilier tout en restant prêt à ajuster le niveau de risque et le rendement attendu. Envisagez une répartition qui prévoit une base sécurisée et une portion d’unités de compte pour optimiser le potentiel sur le long terme.

Le PER: un placement pour financer sa retraite, mais pas seulement

Le Plan d’épargne retraite (PER) peut s’avérer pertinent pour ceux qui souhaitent préparer leur retraite tout en bénéficiant d’avantages fiscaux immédiats. Comme l’assurance-vie, le PER donne accès à des fonds en euros et à des unités de compte, avec des possibilités de retrait sous forme de rente ou de capital, selon les choix effectués.

Liquidité : illiquidité partielle jusqu’à la retraite, sauf cas de déblocage anticipé (achat de résidence principale, etc.).

: illiquidité partielle jusqu’à la retraite, sauf cas de déblocage anticipé (achat de résidence principale, etc.). Avantages fiscaux : déduction des versements sous conditions, puis imposition à la sortie selon le régime choisi.

: déduction des versements sous conditions, puis imposition à la sortie selon le régime choisi. Utilité immobilière : peut compléter l’épargne logement pour financer un investissement futur ou l’achat d’un bien.

Le PER peut compléter vos options en matière d’épargne et de retraite, tout en offrant une flexibilité de supports et de modes de sortie. Selon votre horizon de retraite et votre tolérance au risque, il peut s’avérer particulièrement pertinent pour ceux qui envisagent des projets immobiliers à long terme.

Investir dans les marchés financiers pour diversifier votre épargne

Si votre objectif est de capitaliser davantage, investir dans les marchés financiers peut être une solution. Le transfert d’une partie du capital du PEL vers des valeurs mobilières via un PEA ou un CTO offre une exposition à des actions, obligations, ETF et autres véhicules. L’objectif est de diversifier et d’alterner entre sécurité et potentiel de croissance, tout en acceptant les risques inhérents aux marchés.

PEA/CTO : flexibilité dans la gestion, répartition des risques et adaptation à votre profil d’investisseur.

: flexibilité dans la gestion, répartition des risques et adaptation à votre profil d’investisseur. ETFs : frais compétitifs et accès à un panier d’actifs, utile pour une diversification efficace.

: frais compétitifs et accès à un panier d’actifs, utile pour une diversification efficace. Risque et capital : contrairement au PEL, ce type de placement n’est pas garanti et peut entraîner des pertes.

Pour ceux qui préfèrent une approche progressive, une répartition équilibrée entre obligations et actions peut réduire la volatilité tout en offrant un potentiel de rendement sur le long terme. Mon expérience locale montre que les décisions les plus solides allient prudence et diversification, sans tout miser sur un seul véhicule.

Pour rester vigilant face aux risques et rester informé sur les nouveautés en matière de retraite et d’épargne, consultez des ressources spécialisées et gardez l’œil sur les annonces officielles des organismes financiers. Un bon réflexe est de vérifier les informations publiées par les banques et les autorités compétentes afin d’éviter les erreurs et les déconvenues liées à la clôture automatique.

En pratique, ce qui compte, c’est d’anticiper, comparer les supports et construire une stratégie personnalisée. Vous avez des questions sur les démarches ou souhaitez discuter de votre cas précis ? Partagez votre situation et vos objectifs, et je vous aiderai à tracer une route adaptée à votre profil.

Pour approfondir, n’hésitez pas à consulter des ressources dédiées et à vérifier les conseils autour des conseils pratiques sur les transferts PEL et les solutions de diversification. Par exemple, des contenus dédiés traitent des implications de la clôture et des solutions pour préserver votre capital après la fin du PEL.

Dernier point important : la planification et la diversification restent vos meilleurs alliés. En clair, lorsque votre PEL clôture automatique se profile, il faut savoir transférer intelligemment et choisir les solutions financières les plus adaptées à votre horizon et à votre tolérance au risque, tout en restant vigilant sur la sécurité de vos données financières et les arnaques éventuelles liées au courrier électronique ou aux messages frauduleux qui tentent d’exploiter la confusion autour des changements de réglementation.

Pour plus d’informations et pour accéder à des ressources spécialisées sur la sécurité des placements et les démarches à suivre, lisez les guides dédiés et restez informé sur les évolutions du paysage de l’épargne et de la retraite. Enfin, pensez à partager vos retours et expériences autour d’un café : votre récit peut éclairer d’autres personnes qui se posent les mêmes questions sur le transfert PEL, la durée PEL et les intérêts PEL.

Texte final : les choix qui s’ouvrent après la clôture du PEL doivent être intégrés dans une vision globale de votre épargne et de votre retraite, afin de tirer le meilleur parti des solutions financières disponibles, tout en préservant l’objectif initial : financer votre projet immobilier via une épargne logement adaptée et durable.

