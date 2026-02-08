PER : Ce qui change radicalement après 70 ans avec les nouvelles règles de 2026

PER, réforme 2026 et épargne retraite : ce sont les questions qui obsèdent beaucoup d’épargnants, surtout ceux qui approchent ou franchissent le cap des 70 ans. Je me suis retrouvé face à des chiffres qui bougent et à des règles qui sembleraient s’adresser à deux publics différents: les moins de 70 ans qui veulent encore optimiser leur déduction fiscale, et les 70 ans et plus qui doivent repenser leur stratégie de sortie et de récupération des fonds. Dans ce contexte, le Plan d’Épargne Retraite (PER) ne ressemble plus au même montage qu’il y a quelques années. Voici ce qui a changé et ce que cela implique pour vous, lecteur attaché à votre épargne et à votre retraite. PER, réforme 2026 et règles PER sont désormais des mots que je ne peux plus ignorer quand j’aide mes lecteurs à déchiffrer leur patrimoine.

En bref

Versements après 70 ans : plus de déduction fiscale sur les versements effectués après cet âge.

plus de déduction fiscale sur les versements effectués après cet âge. Prélèvements sur les gains : hausse des prélèvements sociaux et du PFU, impact sur la rentabilité finale.

hausse des prélèvements sociaux et du PFU, impact sur la rentabilité finale. Report des plafonds : extension du report des plafonds de déduction non utilisés de 3 à 5 ans pour les moins de 70 ans.

extension du report des plafonds de déduction non utilisés de 3 à 5 ans pour les moins de 70 ans. Arbitrage entre PER et assurance-vie : l’assurance-vie échappe désormais à la hausse de la CSG, ce qui peut influencer certains choix de placement.

Avant d’entrer dans le détail, voici une synthèse claire des points clés : le PER est un outil puissant mais les changements de 2026 modifient sa rentabilité réelle selon l’âge du titulaire et le type de versement. Je vous donne ensuite des conseils pratiques et des éléments de comparaison pour naviguer ces nouveautés sans vous perdre dans les chiffres.

Aspect Avant 2026 Après 2026 Versements déductibles du revenu imposable Déductible quel que soit l’âge Plus déductible après 70 ans Prélèvements sociaux sur les gains 17,2 % 18,6 % PFU (flat tax) sur les gains 30 % 31,4 % Report des plafonds de déduction non utilisés 3 ans 5 ans Arbitrage assurance-vie Impact différent selon les contrats CSG plus favorable pour l’assurance-vie par rapport au PER

Ce que cela signifie concrètement

En pratique, si vous avez moins de 70 ans, vous bénéficiez encore d’un avantage fiscal sur vos versements. En revanche, dès que vous franchissez le cap des 70 ans, les versements ne vous offriront plus de déduction d’impôt sur le revenu. Cela peut changer la logique de votre épargne: le PER peut rester utile comme support de prévoyance ou de transmission, mais sans l’effet déductif que vous aviez auparavant. D’un autre côté, les gains générés par les fonds restent soumis à des prélèvements plus élevés après 2026, ce qui peut impacter le rendement net du PER lors de la sortie.

Pour enrichir votre compréhension, je vous conseille la pension AGIRC-ARRCO et la hausse des retraites de base en 2026 et le gel de l’AGIRC-ARRCO et la hausse des pensions de base. Ces articles expliquent comment les mécanismes de retraite complémentaire s’imbriquent avec les nouvelles règles fiscales, et pourquoi certains retraités pourraient percevoir un ajustement global de leur pension selon le trio pension de base, complémentaire et prélèvements.

Qui est touché par ces nouvelles règles fiscales ?

La principale rupture concerne les versements après 70 ans. Si vous êtes dans cette tranche et que vous envisagez des versements sur votre PER pour transmettre ou maintenir une souplesse patrimoniale, sachez que ces versements ne vous donneront plus droit à une déduction fiscale sur le revenu. Pour les autres, l’extension du plafonnement et le report élargi peuvent offrir une marge de manœuvre intéressante, notamment si vous avez tardé à optimiser votre déduction dans les années passées.

Concrètement, si vous avez moins de 70 ans, vous pouvez continuer à profiter de l’avantage fiscal sur vos versements, tout en prenant en compte le nouveau plafond et le report étendu. Si vous avez 70 ans ou plus, l’aspect déduction n’est plus un levier et il faut se concentrer sur les choix de sortie, la rentabilité nette et les possibilités de réallocation entre PER et assurance-vie. Pour clarifier les contours, l’administration travaille encore sur certains cas particuliers des PER dits « assuranciels » qui constituent une grande partie des contrats actuels.

Par curiosité personnelle, j’aime comparer PER et assurance-vie comme on compare deux itinéraires de voyage: l’un peut offrir une déduction fiscale robuste lorsque vous voyagez jeune, l’autre peut proposer une meilleure sécurité et une fiscalité plus stable en période post-70 ans. Et vous, que préférez-vous comme tableau de bord pour votre retraite ? Pour approfondir ces choix, vous pouvez consulter des analyses dédiées sur les retraites et les réformes 2026, dont des synthèses récentes sur l’état des lieux des retraites en 2025.

Enfin, n’oublions pas que le PER n’est pas le seul levier. L’assurance-vie demeure une alternative attractive pour les seniors lorsque la CSG augmente sur certains prélèvements, ce qui peut influencer votre choix de répartition entre les placements. Pour ceux qui veulent pousser la réflexion plus loin, voici quelques points pratiques à vérifier dès maintenant :

Vérifiez votre plafond de déduction disponible et son évolution annuelle, notamment si vous êtes moins de 70 ans .

disponible et son évolution annuelle, notamment si vous êtes . Évaluez le coût net des versements après 70 ans en fonction du nouveau PFU et des prélèvements sociaux.

Considérez une éventuelle réallocation vers une assurance-vie si la fiscalité des PER ne vous paraît plus adaptée à votre situation.

si la fiscalité des PER ne vous paraît plus adaptée à votre situation. Anticipez les précisions officielles sur les PER assurantiels et leur traitement fiscal dans les prochaines semaines.

Pour ceux qui veulent aller plus loin, je conseille aussi de lire des analyses qui croisent les chiffres avec les impôts et les prestations futures pour les retraites. Par exemple, l’évolution des pensions de base et des compléments, qui peut modifier votre revenu net attendu en retirement, utile pour planifier une transition en douceur. Vous pouvez aussi jeter un coup d’œil à la synthèse précédente sur les retraites 2025 pour comprendre les tendances générales et les points qui restent instables dans les réformes en cours.

Ce que vous pouvez faire dès aujourd’hui

Pour garder le contrôle, voici une check-list pratique, découpée en actions simples et concrètes :

Si vous avez moins de 70 ans : ajustez votre plafond de déduction et planifiez le report des plafonds pour maximiser votre marge de manœuvre future.

ajustez votre plafond de déduction et planifiez le report des plafonds pour maximiser votre marge de manœuvre future. Si vous avez 70 ans ou plus : réalisez un point patrimonial rapide avec un conseiller pour estimer si le PER reste le meilleur véhicule ou s’une réorientation vers l’assurance-vie est plus judicieuse.

réalisez un point patrimonial rapide avec un conseiller pour estimer si le PER reste le meilleur véhicule ou s’une réorientation vers l’assurance-vie est plus judicieuse. Évaluez votre scénario de sortie en fonction des gains potentiels et des prélèvements afin de choisir le meilleur moment pour sortir les fonds.

Gardez un œil sur les clarifications fiscales attendues sur les PER assurantiels, afin d’éviter les surprises lors de la liquidation des fonds.

En conclusion, la réforme 2026 introduit un changement structurel dans la manière dont vous utilisez le PER après 70 ans. Le coût des prélèvements et l’abandon de la déduction pour les versements tardifs obligent à réviser votre plan d’épargne et votre stratégie de retraite. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous conseille de suivre les actualités sur la réforme des retraites et les nouveautés liées au dispositif PER, et d’échanger avec un conseiller sur votre situation personnelle. PER, réforme 2026 et règles PER seront sans doute des sujets qui continueront d’évoluer, et il est crucial de rester informé et proactif afin de préserver votre épargne et votre retraite.

Pour approfondir, l’idée est de suivre l’évolution de ces mesures et d’échanger avec des professionnels qui savent lire les chiffres et les rendre simples. Et vous, êtes-vous prêt à ajuster votre plan d’épargne retraite en fonction des nouvelles règles après 70 ans ? PER demeure un levier intéressant, mais son efficacité dépend désormais fortement du contexte personnel et fiscal de chacun, notamment après 2026, et il convient d’évaluer les conditions d’accès et les règles PER à jour.

