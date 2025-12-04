PER : des délais toujours incroyablement longs pour transférer votre épargne retraite

PER, épargne retraite, transfert : je constate que les délais restent incroyablement longs pour transférer votre épargne retraite. Dans ce dossier, chaque jour compte et chaque dossier peut devenir une épreuve administratives. En tant que journaliste spécialiste, j’interroge acteurs et données pour comprendre pourquoi, en 2025, le transfert d’un PER peut traîner et comment y voir plus clair sans se brûler les ailes.

Depuis 2019, l’objectif était simple: regrouper toute votre épargne retraite sur un seul produit, le PER. Mais la réalité est plus complexe : les délais théoriques ne reflètent pas toujours les pratiques du terrain, et les facteurs bloquants varient selon le type de transfert et le gestionnaire impliqué. Pour s’y retrouver, voici un tableau synthétique qui classe les situations les plus courantes et leurs plafonds légaux.

Type de transfert Délai théorique Délai constat moyen Facteurs ralentissants Vieux PERP / Madelin vers PER 4 mois maximum 2 à 4 mois en pratique, parfois plus Vente des supports, SCPI éventuelles, vérifications documentaires, frais indus Nouveau PER vers PER d’un autre établissement 2 mois maximum 1 à 4 mois en moyenne coordination entre gestionnaires, échanges d’informations, sécurité des transferts Transfert intra-groupe (même assureur/banque) 15 jours à 1 mois généralement rapide moindre friction, procédures partagées Transfert vers un courtier indépendant variable souvent long, parfois >6 mois multiplicité des compartiments et choix d’investissement

Pour ne pas vous mentir, les chiffres ne disent pas tout. Dans les années récentes, des transferts “de gros volumes” ont été signalés comme rapides entre certains acteurs, mais les cas individuels peuvent s’allonger lorsque les actifs doivent être vendus ou réalloués. En pratique, les délais constatés varient fortement selon que l’opération se fait au sein d’un même établissement ou entre acteurs différents sur une période donnée. Pour mieux comprendre ce que cela signifie pour votre situation personnelle, continuons avec des exemples concrets et des conseils opérationnels.

Ce qui influence vraiment la durée de votre transfert

Je l’entends souvent: « j’ai demandé le transfert, et c’est devenu une saga ». La réalité est à la fois technique et administrative :

La composition du PER : l’épargne peut être répartie entre l’épargne volontaire, l’épargne salariale et l’épargne obligatoire. Certains gestionnaires ne proposent pas tous les compartiments dans leur offre, ce qui peut rallonger le processus.

: l’épargne peut être répartie entre l’épargne volontaire, l’épargne salariale et l’épargne obligatoire. Certains gestionnaires ne proposent pas tous les compartiments dans leur offre, ce qui peut rallonger le processus. La vente ou la liquidation des supports : les fonds immobiliers, SCPI ou fonds structurés peuvent imposer des délais supplémentaires pour leur cession et leur réinvestissement dans le PER.

: les fonds immobiliers, SCPI ou fonds structurés peuvent imposer des délais supplémentaires pour leur cession et leur réinvestissement dans le PER. Les contrôles et vérifications : les documents manquants, les vérifications d’identité et les vérifications fiscales peuvent bloquer le flux, même si votre dossier est parfait sur le papier.

: les documents manquants, les vérifications d’identité et les vérifications fiscales peuvent bloquer le flux, même si votre dossier est parfait sur le papier. Les frais de transfert : selon Pacte, le coût peut varier, et certains transferts entre PER peuvent entraîner des frais s’il s’agit d’un transfert vers un établissement concurrent.

Pour guider votre démarche, voici une feuille de route simple et efficace :

Préparez vos documents à l’avance : pièces d’identité, relevés, contrats, attestations de propriété, et justificatifs des versements précédents.

: pièces d’identité, relevés, contrats, attestations de propriété, et justificatifs des versements précédents. Vérifiez les frais éventuels et les éventuels plafonds selon le type de transfert.

et les éventuels plafonds selon le type de transfert. Soumettez une demande claire au nouvel établissement et assurez-vous que toutes les informations techniques (numéros de contrat, dates, montants) soient exactes.

au nouvel établissement et assurez-vous que toutes les informations techniques (numéros de contrat, dates, montants) soient exactes. Suivez les étapes et prévoyez une marge de manœuvre pour les imprévus (vérifications, périodes de liquidation).

Pour aller plus loin sur le cadre et les enjeux, vous pouvez consulter des analyses détaillées sur les mécanismes et les choix de placement.

Dans le détail, les chiffres varient selon les années et les interlocuteurs. Par exemple, des études menées sur des périodes récentes montrent que certains courtiers affichent des délais moyens autour de 3 à 4 mois, tandis que d’autres observent des périodes plus longues allant jusqu’à 11 mois dans des configurations complexes. Ces écarts reflètent aussi des dynamiques de marché et des ajustements réglementaires qui influent sur la vitesse de traitement des demandes de transfert.

La question n’est pas seulement technique, elle est aussi stratégique : quelle solution choisir pour optimiser votre épargne retraite sans vous faire piéger par les délais ? Pour plusieurs épargnants, l’alternative consiste à préparer un transfert progressif, à comparer les offres entre assureurs et à profiter des périodes où les intermédiaires proposent des conditions plus favorables. Pour ceux qui veulent comprendre les chiffres et les trajectoires, des analyses récentes présentent une image nuancée : les délais légaux existent, mais les retards réels restent possibles et dépendent fortement des canaux et des acteurs.

Pour aller plus loin dans l'analyse et les chiffres, un second point d'entrée utile est la comparaison des pratiques entre les acteurs du marché. En 2022 et ensuite, certaines maisons de courtage estimaient des délais typiques plus courts entre certains partenaires, mais les cas individuels pouvaient atteindre des durées très variables. Aujourd'hui, les délais théoriques coexistent avec des réalités opérationnelles souvent plus complexes, et il faut rester vigilant sur les flux de fonds et les documents à jour pour éviter les retards inexpliqués.

En pratique, voici une synthèse opérationnelle : un transfert entre PERP/Madelin vers PER peut prendre jusqu’à 4 mois officiellement, un nouveau PER vers un PER d’un autre établissement peut se faire en 2 mois maximum, et les transferts intra‑groupe peuvent être traités en 15 jours à 1 mois. Mais dans la réalité, les délais constatés peuvent s’étendre, parfois notablement, en raison des actifs à liquider et des contrôles. Pour vous aider à mieux anticiper, assurez-vous d’avoir une vision claire du calendrier, des coûts associés et des éventuels obstacles selon votre situation personnelle, afin d’éviter les retards et de sécuriser votre épargne retraite.

En fin de compte, la gestion du transfert d’un PER repose sur une bonne préparation et une communication claire avec les gestionnaires. MON objectif est d’éclairer votre démarche et de vous proposer des repères concrets pour limiter les longs délais, tout en restant prudent face aux complexités inhérentes à l’épargne retraite. En résumé, PER, transfert et épargne retraite restent étroitement liés et exigent une vigilance continue pour éviter que les délais ne s’allongent davantage.

