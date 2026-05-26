PER : L’argent est-il vraiment bloqué jusqu’à la retraite, sans aucune possibilité de retrait anticipé ?

PER, épargne retraite, retraite anticipée : dans cet article, j’analyse si l’argent placé sur un Plan Épargne Retraite est réellement bloqué jusqu’à la retraite ou s’il existe des sorties anticipées possibles, et ce que cela signifie en 2026 pour votre pouvoir de décision.

En 2025, le PER affiche des chiffres impressionnants: environ 150,4 milliards d’euros d’encours et près de 12,9 millions de titulaires. Autrement dit, c’est le produit d’épargne longue qui progresse le plus en France. Pourtant, l’idée que tout serait bloqué jusqu’au moment où l’on liquide ses droits freine encore des actifs qui préfèrent l’assurance-vie pour sa liquidité. La réalité est plus nuancée: le blocage est la règle, mais six dérogations légales permettent un déblocage anticipé, dont une est particulièrement utile et peut être anticipée.

Aspect État par défaut Cas de déblocage Concerné par le PER Blocage Bloqué jusqu’à la liquidation des droits à la retraite Déblocage anticipé en cas de situation exceptionnelle titulaires PER individuel et PER d’entreprise Achat résidence principale Non applicable par défaut Oui, sortie possible avant retraite Cas le plus fréquent Accidents de la vie Non applicable par défaut Oui (invalidité, perte du partenaire, etc.) Tous les PER, hors certains PER d’entreprise Autres motifs Non applicable par défaut Autres situations prévues par la loi (congé parental, etc.) Selon le cadre du contrat

Le cadre du PER : blocage par défaut et déblocages

La règle générale est simple: l’argent versé sur un PER est bloqué jusqu’à la retraite. Mais la loi PACTE de 2019, et son article L224-4, a prévu six cas de déblocage anticipé. Parmi eux, la plupart concernent des « accidents de la vie » comme l’invalidité ou le décès du partenaire. La sixième option est particulièrement pratique: l’achat de la résidence principale. Cette option, expliquée en détail par les professionnels, peut souvent être anticipée et aider à préparer la retraite en même temps que votre projet immobilier.

Pour mieux comprendre, voici comment cela peut se traduire dans votre quotidien:

Achat de résidence principale : vous pouvez retirer une partie du PER pour financer l’acquisition de votre logement. Attention, la fiscalité dépend de l’origine des fonds et des versements déductibles à l’entrée: la part retirée peut être réintégrée dans votre revenu imposable et taxée selon votre tranche marginale d’imposition.

: vous pouvez retirer une partie du PER pour financer l’acquisition de votre logement. Attention, la fiscalité dépend de l’origine des fonds et des versements déductibles à l’entrée: la part retirée peut être réintégrée dans votre revenu imposable et taxée selon votre tranche marginale d’imposition. Accidents de la vie : invalidité, décès du partenaire, et d’autres coups du sort ouvrent des sorties anticipées, généralement à des conditions précises décrites par la réglementation.

: invalidité, décès du partenaire, et d’autres coups du sort ouvrent des sorties anticipées, généralement à des conditions précises décrites par la réglementation. Cas fiscaux : les plus-values restent soumises à la fiscalité du PER, et les règles ont évolué récemment sur la taxation des sorties liées à l’achat immobilier et sur les prélèvements.

Personnellement, j’ai souvent discuté avec des lecteurs qui hésitent entre PER et assurance-vie. Mon expérience: lorsque vous avez un projet clair — par exemple, anticiper une retraite plus confortable tout en restant maître de votre logement — vous pouvez tirer parti du déblocage pour l’achat immobilier et alléger ensuite votre fiscalité lors du départ à la retraite. Pour que cela soit concret, je vous invite à consulter des ressources spécialisées et à tester des scénarios avec des simulateurs publiés par les acteurs du secteur. Pour en savoir plus sur l’anticipation via le congé de naissance et son intégration dans le calcul de la retraite anticipée, découvrez les analyses détaillées via ce lien : congé de naissance intégré dans le calcul de la retraite anticipée.

Autre point clé: si vous envisagez un achat immobilier avec des versements déduits fiscalement, la part du retrait est comprise dans le revenu imposable, et les plus-values éventuelles sur l’immobilier restent soumises à la fiscalité applicable. Pour éclairer le cheminement financier, les professionnels rappellent que le déblocage pour résidence principale n’est pas une option universelle (ce motif ne s’applique pas aux PER d’entreprise obligatoires) et qu’il faut bien peser l’impact fiscal avant d’agir.

Pour mieux appréhender les coûts et les options, certains questionnent le prix du rachat des trimestres ou les mécanismes d’ouverture des droits: vous pouvez par exemple vous interroger sur le coût d’un rachat de trimestres pour anticiper votre départ et sur les effets d’éventuels ajustements de carrière longue. Pour approfondir ce sujet, l’article suivant détaille le coût d’un rachat et les mécanismes associés : prix d’un rachat de trimestres.

Pour des cas concrets et récents, vous pouvez aussi lire sur comment les trimestres pour enfants peuvent ouvrir la porte à une retraite anticipée et comment cela s’inscrit dans votre trajectoire globale : trimestres pour enfants et retraite anticipée.

Comment se débloquer pour acheter sa résidence principale: le détail

Dans ce cadre, la fiscalité dépend de l’origine des flux et de la déduction fiscale initiale. Si vous avez effectué des versements déduits à l’entrée, la portion retirée est réintégrée dans le revenu et taxée selon votre tranche marginale d’imposition.Les plus-values liées à l’opération de l’emprunt ou du rachat restent soumises au PFU de 31,4% (12,8% impôt sur le revenu + 18,6% prélèvements sociaux depuis le 1er janvier 2026). Ce mécanisme est important à prendre en compte lorsque l’on planifie l’utilisation du PER pour l’achat de sa résidence principale.

Pour ceux qui veulent aller plus loin, le taux et les règles de fiscalité évoluent régulièrement; pour les chiffres et les détails opérationnels, vous pouvez également consulter les fiches officielles et les analyses techniques publiées par les acteurs de la retraite et les professionnels du secteur. Par ailleurs, sachez que la sortie anticipée pour résidence principale n’est pas disponible pour les PERO (PER d’entreprise obligatoires). Ainsi, si vous envisagez une sortie avant la retraite dans ce cadre spécifique, d’autres options devront être explorées.

Conseils pratiques pour gérer votre PER en 2026

Si vous vous interrogez sur votre propre parcours, voici des conseils simples et actionnables:

Évaluez clairement votre besoin : voulez-vous financer une résidence, sécuriser votre retraite, ou prévenir les aléas de la vie ?

: voulez-vous financer une résidence, sécuriser votre retraite, ou prévenir les aléas de la vie ? Attention à la fiscalité : si les versements ont été déduits, intégrez la partie retirée dans votre revenu imposable et calculez l’impact sur votre TMI.

: si les versements ont été déduits, intégrez la partie retirée dans votre revenu imposable et calculez l’impact sur votre TMI. Comparez les options : sortez en capital ou en rente, et prenez en compte les éventuels ajustements fiscaux selon votre régime.

: sortez en capital ou en rente, et prenez en compte les éventuels ajustements fiscaux selon votre régime. Utilisez les aides et simulateurs : les simulateurs publics ou privés permettent d’estimer l’effet d’un déblocage et le coût total sur la période de retraite.

Pour obtenir des informations complémentaires et des conseils actualisés, vous pouvez aussi consulter les actualités et les analyses spécialisées. Par exemple, certaines publications décrivent les évolutions sur les pensions et les possibilités de versements anticipés. Pour des chiffres récents et des explications sur l’évolution des règles en 2026, consultez notamment les ressources dédiées à la retraite anticipée et au calcul des droits. Pour approfondir les mécanismes, vous pouvez lire les articles suivants : pensions et versement anticipé en décembre et versement anticipé en décembre.

En pratique, l’idée centrale demeure la même: le PER n’est pas une cage, mais un véhicule dont les options de sortie varient selon les règles et les circonstances personnelles. En 2026, il est tout à fait possible d’envisager des sorties anticipées pour assistance au logement et pour faire face à des aléas de la vie, tout en restant vigilant sur les implications fiscales et sur l’éligibilité de votre PER à ces dérogations. Pour ceux qui veulent tester leur situation, le lien ci-dessous ouvre des perspectives concrètes et des scénarios utiles pour votre parcours: simulateur officiel info retraite 2026.

En résumé, le PER demeure un instrument robuste d’épargne retraite, mais l’idée que l’argent est totalement indisponible jusqu’à la retraite est dépassée. Grâce aux déblocages prévus par la loi et à des usages réfléchis (dont l’achat de résidence principale et les accidents de la vie), vous pouvez agir sans renoncer à vos objectifs à long terme. Le mot d’ordre: planifiez, informez-vous et calculez votre coût réel. PER, épargne retraite, retrait anticipé.

Autres articles qui pourraient vous intéresser