Près de 75 % des actifs craignent l’insuffisance des pensions : le Plan Épargne Retraite séduit 12,7 millions d’adhérents avec une croissance record de 20 % des encours en 3 mois

Actifs en quête de sécurité retraite et Plan épargne retraite : près de 75 % des actifs craignent l’insuffisance des pensions, le Plan Épargne Retraite séduit 12,7 millions d’adhérents et affiche une croissance record de l’encours à 141,1 milliards d’euros. Dans ce contexte, je scrute les chiffres et les implications pour chacun d’entre nous: pourquoi cette épargne budgète tant, et comment les choix individuels peuvent-ils peser sur notre futur revenu mensuel?

Catégorie Encours (Md€) Adhérents (M) Part du total PER individuel 82,4 — 58,4% PER collectif 31,7 — 22,5% PER obligatoire 27,1 — 19,2% Total encours 141,1 12,7 100%

La dynamique du PER est clairement au cœur des décisions publiques et privées. Le dispositif, né en 2019 avec la loi Pacte, est présenté comme un outil d’épargne et de financement des entreprises, mais il touche directement la façon dont chacun organise sa retraite. En 2025, les encours ont enregistré une progression robuste et, selon les chiffres publiés fin septembre 2025, le PER connexe montre que l’essor se poursuit sans fléchir.

Pour donner le cadre, voici quelques chiffres clefs à garder en tête :

Le plan épargne retraite, moteur de l’épargne et de la retraite

Le PER s’impose comme un pilier de l’épargne retraite, avec une croissance qui ne se dément pas. Aux chiffres de 2025 s’ajoutent des signaux pour 2026, notamment le rôle accru des contributions dans le financement des entreprises et, par ricochet, l’économie européenne. Concrètement :

plus de 12,7 millions d’adhérents ont choisi le PER, démontrant une séduction soutenue par les ménages.

ont choisi le PER, démontrant une séduction soutenue par les ménages. encours total atteignent 141,1 milliards d’euros, soit une progression de 19 % par rapport à juin 2025.

atteignent 141,1 milliards d’euros, soit par rapport à juin 2025. Les PER individuels pèsent 82,4 milliards d’euros, les PER collectifs 31,7 milliards et les PER obligatoires 27,1 milliards.

pèsent 82,4 milliards d’euros, les 31,7 milliards et les 27,1 milliards. Plus de 80 % des actifs du PER investis en France et dans l’Union européenne et, au total, > 60 % des actifs se destinent au financement des entreprises (fonds propres et dette privée), avec plus de 5 milliards d’euros en actifs non cotés.

En pratique, ce qui change pour vous et moi, c’est surtout la manière dont nous approchons l’épargne et le financement de la retraite. Je me rappelle une conversation autour d’un café, où un confrère évoquait son PER comme un « moteur de liberté financière » plutôt qu’un simple placement. Cette vision résonne quand on lit les chiffres: le PER consolide l’épargne et offre des options de récupération du capital ou de rente à l’âge de la retraite.

Ce que disent les chiffres sur l’avenir des pensions et l’épargne

Les inquiétudes sur l’insuffisance des pensions ne sont pas une simple opinion: elles s’appuient sur des perceptions et des données économiques. D’après l’enquête 2025 du Cercle de l’Épargne, 72 % des non-retraités estiment que les pensions ne seront pas suffisantes pour maintenir un niveau de vie satisfaisant. Cette réalité nourrit l’essor de l’épargne individuelle et des solutions comme le PER. Pour les ménages, cela se traduit par des choix d’épargne anticipée, des rééquilibrages de budget, et une attention accrue aux montants à épargner chaque année.

Du côté de l’offre et de son cadre, on observe un mouvement continu de montée en puissance du PER et une orientation plus marquée vers l’investissement en unités de compte pour les plus jeunes, avec une transition graduelle vers des options plus sûres à l’approche de la retraite. Cette gestion est majoritairement déléguée à l’assureur, ce qui explique partiellement l’importance des conseils et du choix de l’intermédiaire. Pour les régimes en vigueur, les règles des versements et des prestations se précisent, et les dates de versement restent un point clé pour les budgets mensuels des ménages.

Pour approfondir les enjeux et les dates qui comptent en 2026, vous pouvez consulter les ressources suivantes : calendrier complet des versements et réforme des pensions 2026. Ces articles détaillent les étapes clés et les dates essentielles pour les bénéficiaires et les dépôts de pensions.

Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous propose un extrait pratique : comment optimiser votre PER aujourd’hui pour 2026, sans attendre une réforme complexe. Voici quelques étapes simples à suivre:

Évaluez votre horizon de retraite et votre capacité d’épargne annuelle.

et votre capacité d’épargne annuelle. Choisissez la bonne combinaison entre unités de compte et fonds en euros selon votre profil de risque et votre âge.

entre unités de compte et fonds en euros selon votre profil de risque et votre âge. Pensez à la diversification : ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Une part des actifs peut être orientée vers des placements plus prudents à l’approche de la retraite.

En parallèle, ne négligez pas les aides publiques et les mécanismes comme les garanties associées au PER ou les éventuelles prises en charge partielles par des dispositifs complémentaires. Pour les petites pensions et les aides associées, d’autres textes et guides peuvent fournir des repères utiles, et je vous invite à rester attentifs aux évolutions législatives et fiscales qui pourraient influencer votre budget retraite.

Restez informés et n’hésitez pas à comparer les offres, car le PER demeure un instrument souple et séduisant pour ceux qui veulent préparer une retraite plus sereine. Pour ceux qui veulent suivre de près les évolutions, les éléments ci- dessous donnent des jalons utiles: pensions et CSG en 2026 et revalorisation des pensions en 2026.

En somme, le PER est un outil qui séduit par sa flexibilité et son potentiel de croissance, tout en restant un champ d’action personnel et concret pour chacun: actifs, insuffisance des pensions, Plan Épargne Retraite, adhérents, croissance, encours, retraite, épargne, séduction, record.

Autres articles qui pourraient vous intéresser