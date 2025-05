Retraite à 70 ans : un report de l’âge validé au Danemark, l’Italie l’étudie aussi

Travailler jusqu’à 70 ans, c’est le nouveau cap fixé par le Danemark pour 2040. Un cap symbolique qui soulève une vraie question : est-ce vraiment tenable pour chacun d’entre nous ?

Tableau comparatif des âges de départ à la retraite en Europe (2025)

Pays Âge légal (2025) Évolution prévue d’ici 2040 Danemark 67 ans 70 ans France 64 ans 64 ans (stabilisé) Italie 67 ans Vers 70 ans (à l’étude) Allemagne 66 ans 67 ans Suède 62-68 ans Flexible selon l’espérance de vie Luxembourg 65 ans Inchangé

Un choc dans les habitudes… et dans les corps

Quand j’ai entendu la nouvelle, j’ai ressenti un mélange de surprise et de fatigue anticipée. Moi qui espérais profiter de mes vieux jours à cultiver mes tomates et à faire du vélo avec mes petits-enfants, cette décision danoise m’a paru un peu vertigineuse.

Le Parlement danois a donc tranché : pour les personnes nées après le 31 décembre 1970, la retraite ne sera plus envisageable avant 70 ans. Ce sera progressif : 68 ans en 2030, 69 en 2035, puis 70 ans dès 2040. La réforme repose sur un principe simple : plus on vit longtemps, plus on travaille longtemps.

Mais cette logique se heurte à une réalité humaine : peut-on vraiment travailler efficacement jusqu’à cet âge ? Pour les cols blancs, peut-être. Mais pour les métiers physiques ? Certains travailleurs du bâtiment, au Danemark comme en France, prennent déjà des médicaments contre l’arthrite à 60 ans pour pouvoir simplement aller bosser.

Derrière les chiffres, des vies bien réelles

Ce n’est pas qu’une question de longévité. C’est aussi une question de qualité de vie et de justice sociale. En 2019, au Danemark, l’âge réel moyen de départ était de 65 ans pour les hommes et 64,1 pour les femmes. Autrement dit : beaucoup partaient déjà plus tôt que l’âge légal. Pourquoi ? Parce que les corps, les esprits et les parcours de vie ne se ressemblent pas.

D’ailleurs, le plus grand syndicat danois, 3F, a révélé que 75 % de ses membres doutent de pouvoir travailler jusqu’à 70 ans. C’est énorme. Et cela illustre parfaitement une crainte : ceux qui auront les moyens partiront avant, et les autres continueront… ou s’épuiseront.

Des réactions nuancées mais préoccupées

J’ai lu que des Danois sont descendus dans la rue, en avril dernier, pour protester contre cette réforme. Pas avec la même ampleur qu’en France, certes. Mais tout de même. Ce qui m’a frappé, c’est ce slogan aperçu dans une manifestation à Copenhague :

« Nous voulons encore pouvoir jardiner et apprendre à nos petits-enfants à faire du vélo. »

Une phrase simple, presque anodine, mais qui dit tout : la retraite, c’est aussi un projet de vie. Pas juste une date dans un tableau Excel.

Et maintenant, que faire ?

Je n’ai pas de solution miracle. Mais voici quelques idées pour rendre ce report moins brutal :

Protéger les métiers pénibles avec des départs anticipés

avec des départs anticipés Offrir des formations continues pour adapter les carrières des seniors

pour adapter les carrières des seniors Proposer des rythmes de travail allégés dès 60 ou 65 ans

dès 60 ou 65 ans Mettre en place une “prime senior” comme le propose déjà le Danemark

comme le propose déjà le Danemark Encourager le travail choisi, pas imposé

Parce qu’à 70 ans, on ne vit pas tous pareil. Certains sont encore dynamiques. D’autres sont usés. Et tous méritent une retraite digne, après une vie de travail.

Une tendance européenne inévitable ?

Avec le vieillissement de la population, la baisse de la natalité et l’endettement public, de nombreux pays envisagent déjà ce type de réforme. L’Italie y réfléchit, l’Allemagne ajuste, et même la France a reculé l’âge à 64 ans malgré les fortes oppositions.

Alors oui, la retraite à 70 ans, ce n’est pas qu’un sujet danois. C’est une question européenne, voire mondiale. Une question qui touche à notre avenir, notre santé, nos familles.

Et moi, je ne peux m’empêcher de penser à ce que disait mon grand-père :

« On ne travaille pas pour mourir riche. On travaille pour vivre bien, pendant et après. »

Travailler jusqu’à 70 ans, c’est peut-être l’avenir… mais cela ne doit jamais devenir une obligation sans nuances, ni un horizon vide de sens pour nos vieux jours.