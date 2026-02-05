Retraite Agirc-Arrco 2026 : attention à un prélèvement surprise sur votre compte dès début février, votre pension en jeu

En bref

En 2026, un prélèvement surprise peut toucher votre compte dès début février sur la retraite Agirc-Arrco.

Le net peut diminuer sans que le brut ne bouge, en raison du rattrapage des prélèvements et du calendrier des versements.

Des gestes simples permettent d’éviter les surprises: vérifier les avis d’imposition, lire attentivement vos relevés et contacter votre caisse si nécessaire.

Dans le cadre de la Retraite agirc-arrco 2026 : attention au prélèvement surprise qui peut toucher votre compte dès début février et mettre en jeu votre pension. Je vous explique les mécanismes, les pièges et les gestes simples pour anticiper et sécuriser votre budget.

Aspect Ce qui peut changer en 2026 Ce qu’il faut vérifier Versement Agirc-Arrco versé au tout début du mois; la base de référence peut évoluer peu après Comparer net et brut entre les deux virements successifs Prélèvements CSG, CRDS, CASA et éventuelle cotisation maladie Vérifier les taux appliqués sur les relevés et l’espace en ligne Règle de lissage Protection partielle sur deux années pour certains seuils Connaître votre revenu fiscal de référence et vos parts

Comprendre les mécanismes du prélèvement surprise en 2026

À mon avis, le gros du phénomène tient au décalage entre les versements et à la mise à jour des prélèvements sociaux. En pratique, la retraite complémentaire est versée en début de mois, tandis que la retraite de base suit quelques jours après. Cette coexistence crée une impression de baisse lorsque les taux évoluent sur le nouveau cycle.

Les deux rythmes de versement : la complémentaire tombe au tout début du mois et la base du régime général arrive un peu après. Si votre taux de prélèvement est actualisé au 1er janvier, vous le verrez d’abord sur l’Agirc-Arrco, puis sur la pension de base quelques jours plus tard.

: la complémentaire tombe au tout début du mois et la base du régime général arrive un peu après. Si votre taux de prélèvement est actualisé au 1er janvier, vous le verrez d’abord sur l’Agirc-Arrco, puis sur la pension de base quelques jours plus tard. Les prélèvements classiques : la CSG peut adopter différents niveaux (0 %, 3,8 %, 6,6 %, ou 8,3 %), la CRDS est souvent autour de 0,5 %, et la CASA peut s’ajouter selon les situations.

: la CSG peut adopter différents niveaux (0 %, 3,8 %, 6,6 %, ou 8,3 %), la CRDS est souvent autour de 0,5 %, et la CASA peut s’ajouter selon les situations. La cotisation maladie : certaines années, une part d’assurance maladie (environ 1 %) peut figurer sur le relevé et influencer le net, même si elle n’apparaît pas en priorité sur le document.

Pour moi, ce n’est pas un “prélèvement mystère” mais surtout une illustration du mécanisme de calcul et de la synchronisation des versements. Si vous êtes exonéré de CSG, vous n’aurez pas de CRDS ni de CASA; si vous êtes au taux réduit, la Casa peut ne pas s’appliquer, mais la CRDS y figure généralement. Le tout peut sembler technique, mais il suffit de décomposer les éléments pour y voir clair.

Pour gagner du temps et éviter les inquiétudes, voici quelques éléments concrets à garder en mémoire.

Le point sur le barème et le “lissage” en 2026

Le taux de CSG appliqué en 2026 dépend de votre revenu fiscal de référence (RFR) et du nombre de parts, tel que défini par votre avis d’imposition 2025 (revenus 2024). Si votre seuil augmente, vous pouvez passer d’un taux réduit (3,8 %) à un taux plus élevé (6,6 % ou 8,3 %), et le mécanisme de lissage peut intervenir après deux années consécutives de dépassement. En clair, le passage d’un taux à l’autre ne se fait pas instantanément sur une seule année, ce qui peut expliquer une impression de “baisse soudaine” sur le net.

Mon expérience montre que ce n’est pas une réduction systématique, mais un ajustement lié au niveau de revenu et au calcul du lissage. Même si le système est complexe, le suivi des chiffres clés permet d’anticiper les variations et d’éviter les conversations paniques avec la banque ou les proches.

Simulateur Info-Retraite peut aider à estimer votre pension et à comprendre les effets de ces changements, et Retraite complémentaire 2026: les démarches et conditions clarifient les démarches à suivre.

Pour approfondir, je vous conseille aussi de vérifier votre relevé de pension et votre avis d’imposition 2025 afin d’établir un comparatif net/brut et d’identifier rapidement une éventuelle erreur. En cas de doute, signaler le point à votre caisse via votre espace en ligne, en joignant vos avis d’imposition, reste une étape simple et efficace.

Comment vérifier rapidement votre situation et éviter les mauvaises surprises

Vérifiez votre avis d’imposition 2025 : notez le revenu fiscal de référence (RFR) et le nombre de parts.

: notez le revenu fiscal de référence (RFR) et le nombre de parts. Consultez vos relevés de pension : repérez le taux de CSG appliqué et la présence éventuelle de la CASA.

: repérez le taux de CSG appliqué et la présence éventuelle de la CASA. Comparez les virements : examinez le net de la pension complémentaire, puis celui de la retraite de base quelques jours après.

: examinez le net de la pension complémentaire, puis celui de la retraite de base quelques jours après. Signalez toute anomalie : si vous observez une différence dès le premier virement, contactez votre caisse via l’espace en ligne et joignez vos avis d’imposition.

Pour aller plus loin, regardez cette autre explication sur le calcul des pensions et les effets potentiels des réformes à venir, et n’hésitez pas à consulter les ressources proposées ci-dessus pour vous guider pas à pas dans la planification de votre retraite.

En pratique, début février n’est pas nécessairement synonyme de “moins de retraite” : c’est surtout une étape où le nouveau taux s’applique et où il faut lire la ligne des prélèvements avec attention. Si vous suivez les points ci-dessus, vous pouvez anticiper et sécuriser votre budget sans stress.

En lien utile: Menaces de Washington sur votre retraite et CSG et pensions de retraite en février pour élargir la réflexion sur les impacts macroéconomiques et les ajustements locaux des prestations.

Pour résumer, il faut rester vigilant sur les mécanismes de versement et les prélèvements, en particulier en début février. Retraite, Agirc-Arrco, prélèvement surprise, compte bancaire, pension, début février, sécurité sociale, cotisations, réforme retraite.

