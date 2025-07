Retraite Agirc-Arrco : une possible baisse de votre pension prévue en mars

Alors que la réforme systémique des retraites semble désormais immuable dans le contexte actuel, une nouvelle source d’inquiétude s’ajoute pour près de 14 millions de pensionnés du régime complémentaire Agirc-Arrco. En mars 2025, la plupart d’entre eux pourraient voir leur montant de pension fluctuer, non pas à cause d’une réduction de leurs droits, mais en raison de l’actualisation des prélèvements sociaux. La question de la contribution retraite et de son impact sur le pouvoir d’achat des retraités continue d’agiter le système de soutien aux retraités, en particulier avec les enjeux liés à la prévoyance. Les fluctuations liées à la mise à jour annuelle du taux de la CSG, qui dépend du revenu fiscal de référence, s’inscrivent dans un mécanisme complexe, mais essentiel, pour équilibrer financement et solidarité.

Retraite Agirc-Arrco : pourquoi la baisse de pension peut intervenir en mars 2025

Le système de retraite complémentaire Agirc-Arrco procède chaque année à une révision de ses taux de prélèvements sociaux, notamment la Contribution Sociale Généralisée (CSG). Pour 2025, cette mise à jour prévoit un ajustement au regard des déclarations de revenus effectuées en 2024. Contrairement à d’autres pays où les pensions sont indexées selon l’inflation, en France, ces changements peuvent causer des variations à la hausse ou à la baisse, en fonction de la situation fiscale de chaque retraité.

Au 3 mars prochain, le montant versé pourrait donc connaître une diminution pour certains, ou une augmentation pour d’autres, selon leur indicateur fiscal.

Comment la mise à jour de la CSG impacte votre pension Agirc-Arrco

Ce qui explique cette possible baisse ou hausse réside dans une simple équation : l’actualisation du taux de contribution retraite appliqué à chacun. Si la situation fiscale de votre foyer évolue, votre taux de CSG peut lui aussi changer. Pour 2025, le barème a été rénové : la hausse est notable, proche de +4,8%, alignée avec la revalorisation générale des retraites en 2023, ce qui peut impliquer une modification de votre pension nette.

En cas de stagnation ou de baisse de revenus déclarés l’année précédente, votre taux pourrait diminuer, rendant votre pension complémentaire plus attractive. À l’inverse, une augmentation des revenus ou un changement de composition familiale pourrait faire grimper la contribution, induisant une possible baisse du montant net perçu.

Vérifier son taux de CSG en se référant au barème actualisé en 2025 Analyser son revenu fiscal de référence pour prévoir l’impact sur sa pension Suivre l’évolution de la régularisation lors du versement de mars

Revenu fiscal de référence (en €) Part fiscale CSG à 0% CSG à 3,8% CSG à 6,6% CSG à 8,3% Partie 1 : RFR ≤ 12 817€ 1 part X Partie 2 : 12 818€ – 16 755€ 1 part X Partie 3 : 16 756€ – 26 002€ 1 part X Partie 4 : 26 003€ et plus 1 part X



Que faire si votre pension baisse ou augmente en mars 2025 ?

Pour une baisse : Vérifiez si le changement de CSG correspond à une augmentation de vos revenus. Si c’est le cas, cela reflète simplement une contribution plus importante, mais cela pourrait aussi absorber une partie du pouvoir d’achat.

Vérifiez si le changement de CSG correspond à une augmentation de vos revenus. Si c’est le cas, cela reflète simplement une contribution plus importante, mais cela pourrait aussi absorber une partie du pouvoir d’achat. Pour une augmentation : Si votre revenu a stagné ou baissé en 2023, attendez-vous à une réduction de votre contribution sociale, ce qui pourrait temporairement augmenter votre pension. Cependant, cette régularisation n’intervient qu’en avril, rendant l’impact immédiat moins visible.

Si votre revenu a stagné ou baissé en 2023, attendez-vous à une réduction de votre contribution sociale, ce qui pourrait temporairement augmenter votre pension. Cependant, cette régularisation n’intervient qu’en avril, rendant l’impact immédiat moins visible. Précautions : Consultez régulièrement votre avis de paiement et n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre caisse de retraite pour connaître le détail de la régularisation.

Le rôle crucial de l’information retraite dans la gestion de votre pension

Savoir anticiper ces changements est essentiel pour préserver son pouvoir d’achat. Les retraités doivent rester vigilants face aux évolutions du système de soutien aux retraités, notamment grâce aux informations disponibles en ligne ou via leur caisse de retraite. En 2025, le contexte fiscal s’accroît encore avec des ajustements qui peuvent intensifier la pression sur le système de retraite complémentaire.

LIRE PLUS : Impact de la mise à jour fiscale sur votre pension Agirc-Arrco

FAQ : ce que vous devez savoir sur la baisse ou l’augmentation de votre pension en mars 2025